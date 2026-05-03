हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Horoscope 3-9 May 2026: सावधान! जल्दबाजी और बहकावे में आना पड़ सकता है भारी, पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल

Meen Weekly Horoscope 3-9 May 2026: सावधान! जल्दबाजी और बहकावे में आना पड़ सकता है भारी, पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान कुछ लोग आपको भ्रमित करने या बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप किसी के उकसावे में आने से बचें और अपने फैसले खुद की समझ से लें.

सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा असमंजस बना रह सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो स्थिति धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगी. अपने समय और धन का सही दिशा में उपयोग करना इस सप्ताह आपके लिए लाभदायक साबित होगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने व्यवहार और संवाद शैली पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी-सी गलती भी आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है.

सप्ताह के मध्य में काम का दबाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और हर कार्य को सोच-समझकर पूरा करें. आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

कारोबार से जुड़े जातकों को इस सप्ताह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और कुछ योजनाएं अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं दे सकती हैं. हालांकि, यदि आप अपने संसाधनों और धन का सही उपयोग करते हैं, तो अतिरिक्त लाभ कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं. किसी भी निवेश या बड़े फैसले से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है. अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने बजट को व्यवस्थित रखें. यदि आप सोच-समझकर धन का उपयोग करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है. कठिन परिस्थितियों में आपका लव पार्टनर आपके लिए सहारा बनेगा और आपको भावनात्मक समर्थन देगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. उनकी बातों को नजरअंदाज करने से रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए समझदारी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें.

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद हो जाए, तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. विवाद या बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. परिवार के साथ शांत और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खासतौर पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसके अलावा, मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Capricorn May Horoscope 2026: मकर मई मासिक राशिफल, लक्ष्य पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, शत्रु से सावधान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal 2026 Weekly Hororscope 2026

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Lord Shiva: 27 नक्षत्र, एक श्राप और भगवान शिव, जानिए क्यों हर महीने क्षीण होते हैं चंद्रदेव
शिव के मस्तक पर कैसे विराजे चंद्रदेव? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और चंद्रमा के पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा
धर्म
Meen Weekly Horoscope 3-9 May 2026: सावधान! जल्दबाजी और बहकावे में आना पड़ सकता है भारी, पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल
सावधान! जल्दबाजी और बहकावे में आना पड़ सकता है भारी, पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
धर्म
Makar Weekly Horoscope 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टेस्टिंग टाइम, शुरुआत में परेशानी, अंत में सफलता का सरप्राइज
मकर राशि के लिए टेस्टिंग टाइम, शुरुआत में परेशानी, अंत में सफलता का सरप्राइज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
ऑटो
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget