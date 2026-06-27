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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 28 June-4 July 2026: मीन वालों पर बढ़ने वाला है ऑफिशियल दबाव, जानें कब बदलेंगे हालात

Meen Saptahik Rashifal 28 June-4 July 2026: मीन वालों पर बढ़ने वाला है ऑफिशियल दबाव, जानें कब बदलेंगे हालात

Meen Saptahik Rashifal 28 June to 4 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 08:01 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतीपूर्ण लेकिन संभलकर चलने से संतुलित रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारियों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी दिखाई दे सकता है. काम के दबाव के कारण परिवार को अपेक्षित समय देना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप समय का सही प्रबंधन करेंगे तो स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी.

घर के लोगों के साथ संवाद बनाए रखना इस सप्ताह बहुत जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से स्थिति को समझने का प्रयास करें. सप्ताह के मध्य से पारिवारिक माहौल में सुधार आने लगेगा और परिजनों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में फिर से अपनापन और संतुलन महसूस होगा.

व्यापार और नौकरी

सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. इस समय काम में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि आपकी कोई गलती बॉस की नाराजगी का कारण बन सकती है. बेहतर होगा कि आप अपना काम खुद संभालें और दूसरों पर न छोड़ें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुशासन और जिम्मेदारी दिखाने का है. आपके काम की गुणवत्ता ही आपको आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दें.

व्यापार करने वालों को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए उन्हें किसी से उधार लेना या बैंक से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. यदि आप व्यापार विस्तार या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें. अनुभवी लोगों की सलाह इस समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

करियर और शिक्षा

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. कुछ कार्य आपकी अपेक्षा से अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने पर परिणाम आपके पक्ष में आने लगेंगे.

जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए नियमित दिनचर्या बनाकर चलें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना होगा.

यदि आप किसी नई स्किल, प्रशिक्षण या करियर अवसर पर काम कर रहे हैं, तो इस सप्ताह मजबूत तैयारी करने का समय है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से इस सप्ताह थोड़ी सतर्कता बरतें. खासकर सप्ताह के अंत में किसी चोट या छोटी दुर्घटना की संभावना हो सकती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं. अधिक थकान और तनाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं.

काम के बीच आराम लेना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित भोजन करना जरूरी होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या सुबह की हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. अनियमित खानपान से बचें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलन और सावधानी की मांग कर रहा है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या व्यापार से जुड़ी जरूरतों के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ सकती है.

यदि कर्ज लेने की स्थिति बनती है, तो उसकी शर्तों को पूरी तरह समझकर ही निर्णय लें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. सप्ताह के अंतिम दिनों में आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार के संकेत मिल सकते हैं और रुके हुए कार्यों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की राय से बचें और खुद सोच-समझकर निर्णय लें. किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को प्रभावित न होने दें. रिश्तों में स्पष्ट संवाद और विश्वास बनाए रखना इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर की भावनाओं को समझने और उन्हें समय देने की आवश्यकता होगी. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ाने से बचें.

वैवाहिक जीवन में भी शांति बनाए रखने की कोशिश करें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने और उनकी बातों को महत्व देने से रिश्ते मजबूत होंगे. सप्ताह के अंत तक भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है और रिश्तों में फिर से सकारात्मकता लौट सकती है.

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और प्रतिदिन कुछ समय शांत मन से प्रार्थना या ध्यान जरूर करें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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