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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: इस हफ्ते मीन राशि का भाग्य देगा साथ, जानें पैसा, प्यार और तरक्की का हाल

Meen Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: इस हफ्ते मीन राशि का भाग्य देगा साथ, जानें पैसा, प्यार और तरक्की का हाल

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Apr 2026 02:22 PM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल और लाभकारी रहने वाला है. शुरुआत से ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. यह समय आपके लिए अवसरों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने का है.

करियर

करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह शानदार परिणाम देने वाला है. किसी खास काम में बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी. नए प्रोजेक्ट्स या योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय अनुकूल है.

नौकरीपेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा.

धन

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. धन लाभ के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. हालांकि सप्ताह के अंत में आलस्य से बचना जरूरी होगा, क्योंकि काम में देरी करने से कुछ अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं.

परिवार

सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्ते में गहराई महसूस करेंगे. पुराने दोस्तों या करीबियों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Meen Rashifal 2026 Weekly Hororscope 2026

Frequently Asked Questions

मीन राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी रहेगा। आपको आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी और आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे।

करियर के मामले में मीन राशि वालों के लिए क्या खास है?

करियर में शानदार परिणाम मिलेंगे, किसी खास काम में बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी, जो प्रतिष्ठा बढ़ाएगी।

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए कैसा है?

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है, जिसमें पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं। धन लाभ के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

परिवार के संबंध में मीन राशि वालों के लिए क्या अच्छी खबर है?

सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, जिसमें रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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