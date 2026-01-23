Meen Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपनी सेहत, संबंध और धन का विशेष ख्याल रखना होगा. इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कुछेक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसे निभाने के लिए आपको न सिर्फ लोगों से सहयोग बल्कि धन भी उधार लेना पड़ सकता है.

सप्ताह की शुरुआत में करियर और कारोबार में कुछ इस कदर व्यस्तता बनी रहेगी कि आप अपने निजी मामलों की ओर चाह कर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे. इस दौरान आपको अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सप्ताह के मध्य में पिता-पुत्र के बीच अनबन के संकेत मिल रहे हैं.

पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर परिजनों के साथ वाद-विवाद की आशंका है. सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान परीक्षा-प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. इस दौरान आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बढ़िया आफर मिल सकता है.

प्रेम-प्रसंग में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका संबल बनेगा. जब कभी भी आपके कदम लड़खड़ाने लगेंगे तो आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर आपकी मदद के लिए आगे आकर थाम लेगा.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

