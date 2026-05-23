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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों को इस सप्ताह नौकरी और बिजनेस में रहना होगा अलर्ट, जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

Meen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों को इस सप्ताह नौकरी और बिजनेस में रहना होगा अलर्ट, जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24-30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:59 AM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में परिवार और निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां मन को व्यथित कर सकती हैं.

परिवार

घर-परिवार में किसी बात को लेकर असहमति या तनाव की स्थिति बन सकती है, जिससे मानसिक बेचैनी बनी रहेगी. इस दौरान आपको अपने स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन कम मिल सकता है, जिसके कारण मन थोड़ा उदास रहेगा. हालांकि समय के साथ परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी.

सप्ताह के मध्य में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. आपको उनके स्वास्थ्य और देखभाल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. परिवार में धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा.

करियर और नौकरी

कामकाज के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे मन खिन्न रहेगा. कई बार ऐसा महसूस होगा कि मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल माहौल की कमी महसूस हो सकती है. ऑफिस में कुछ परिस्थितियां आपके मन के अनुसार नहीं चलेंगी, जिसके चलते आप नौकरी में बदलाव करने का विचार बना सकते हैं.

हालांकि इस समय भावनाओं या क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए सबसे अधिक जरूरी रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी सिद्ध होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, खासकर साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो इस सप्ताह आपको कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमति बनने की आशंका है, इसलिए आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा जरूरी तो होगी, लेकिन थकान और भागदौड़ बढ़ा सकती है. यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और फिजूलखर्ची से दूरी बनाए रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी जीवन

छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. पढ़ाई-लिखाई में मन कम लगेगा और ध्यान भटक सकता है. परीक्षा या प्रतियोगी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होगी. समय का सही प्रबंधन और अनुशासन ही सफलता दिलाने में मदद करेगा.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी बनाए रखें.

यदि आप विवाहित हैं, तो जीवनसाथी के साथ रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें और संवाद के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना इस सप्ताह बेहद जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है. यात्रा और भागदौड़ के कारण थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी हुई है. पर्याप्त आराम करें और खानपान में लापरवाही न बरतें. योग और ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे.

सावधानी

इस सप्ताह किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Meen Rashi Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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