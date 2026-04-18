Meen Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत: मेहनत ज्यादा, परिणाम कम

मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. कामकाज के सिलसिले में आपको इधर-उधर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होगी. आप पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अनुसार परिणाम न मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है. इस समय आपको धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा व्यस्त और दबावपूर्ण हो सकता है. कार्यस्थल पर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि, यदि आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी. यह समय आपको अपनी कार्यक्षमता को निखारने और अनुभव हासिल करने का अवसर भी देगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा. बाजार में फंसे हुए धन को निकालने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं. आपकी सूझबूझ और धैर्य ही आपको नुकसान से बचा सकते हैं.

सप्ताह का दूसरा भाग

सप्ताह का दूसरा हिस्सा पहले की तुलना में काफी बेहतर रहने वाला है. इस दौरान आपको राहत महसूस होगी और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेगा. करियर और व्यापार से जुड़ी यात्राएं सफल साबित होंगी और आपको नए अवसर प्रदान करेंगी. यह समय आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

संपत्ति

भूमि और भवन से जुड़े मामलों में इस सप्ताह आपको सफलता मिल सकती है. यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे थे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और इससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा. यह समय निवेश के लिहाज से भी अनुकूल संकेत दे रहा है.

इस अवधि में युवा वर्ग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करेगा. मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. नए संपर्क और रिश्ते भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

धन और करियर में प्रगति

भाग्य का साथ मिलने से इस सप्ताह आपकी आय और सम्मान दोनों में वृद्धि हो सकती है. कारोबारी लोग छोटी-मोटी परेशानियों के बावजूद अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव लाइफ के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंध मजबूत होंगे और आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. अपनों के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक शांति देंगे.

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