Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि वाले रखें संयम, तभी मिलेगा बेहतर परिणाम
Meen Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): मीन राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Meen Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत भागदौड़ और दबाव भरी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां संभलेंगी. करियर व कारोबार में सतर्कता जरूरी है. धन प्रबंधन, माता की सेहत और रिश्तों में समझदारी से काम लें.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)
- मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत भले ही आपाधापी भरी रहे लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें आपके नियंत्रण में आती हुई नजर आएंगी. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है.
- इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि वे आपके काम में बाधा डालने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में आप जिस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे वही समय पर काम नहीं आएगा. ऐसे में किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय हर कार्य को अपने दम पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.
- यदि आप चाहते हैं कि सप्ताह के अंत तक आपको आर्थिक दिक्कत से न जूझना पड़े तो आपको सप्ताह से ही धन का प्रबंधन करके चलना चाहिए. सप्ताह के मध्य में पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान बाजार में फंसे पैसे को निकालने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है.
- इस सप्ताह माता की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा. यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार चल रही है तो समझौता करने में आपका स्वाभिमान आड़े आ सकता है. दांपत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें.
मीन राशि के लिए उपाय- केसर का तिलक लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
