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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर

Meen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर

Meen Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): मीन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 10:10 AM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहेगा, हालांकि इसका पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में अधिक शुभ और लाभकारी साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कई अच्छे अवसर लेकर आएगी.
  • इस दौरान करियर और व्यवसाय से जुड़े कामों के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए सफल साबित हो सकती है. यह यात्रा न केवल आपके काम को गति देगी, बल्कि आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका भी देगी.
  • इस अवधि में आपकी मुलाकात कुछ वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकती है, जिनके साथ भविष्य में बड़ी योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आपके करियर में नई दिशा मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा.
  • इस दौरान आपके ऊपर आपके बॉस का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे. आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा और संभव है कि आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पदोन्नति भी मिल जाए.
  • जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह अच्छी खबर लेकर आ सकता है. उन्हें किसी अच्छे अवसर का लाभ मिल सकता है, जिससे उनके करियर की नई शुरुआत होगी. यह समय आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे.
  • सप्ताह के मध्य में वातावरण थोड़ा हल्का और आनंदमय हो जाएगा. युवा वर्ग इस समय मौज-मस्ती और मनोरंजन में अधिक समय बिताएंगे. परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा, खासकर किसी प्रिय सदस्य के आगमन से घर में रौनक बढ़ेगी. इस दौरान परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अपने काम में अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद सुखद रहेगा. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच संबंधों में और अधिक गहराई आएगी और आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
  • हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखना और समय-समय पर उनकी देखभाल करना जरूरी होगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए सफलता, खुशी और संतुलन का संकेत दे रहा है, बशर्ते आप अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुल मिलाकर सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहेगा, खासकर इसका पहला भाग अधिक शुभ और लाभकारी साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छे अवसर लेकर आएगी।

करियर और व्यवसाय के लिए यह सप्ताह कैसा है?

करियर और व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सफल होंगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी और नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

सप्ताह के मध्य में परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा, जिसमें संबंधों में गहराई आएगी।

क्या सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई चिंता है?

सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण होगा।

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