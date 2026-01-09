हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, चारों ओर से खुशहाली देगी दस्तक

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, चारों ओर से खुशहाली देगी दस्तक

Meen Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): मीन राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Meen Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय मीन राशि के शुभता और सफलता वाला है. किसी कार्य के समय पर मन में हर्ष होगा. शत्रु और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ समाचार प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा को सहयोग और व्यवसाय में मनचाही सफलता मिलेगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

  • मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं सफलता लिए हुए है. सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के समय पर मनचाहे तरीके से पूरा हो जाने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा. इस सप्ताह आप अपने कार्यों को पूरे मनोयोग से करते हुए नजर आएंगे. शत्रु एवं कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.
  • सत्ता-सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकेंगे. सप्ताह के मध्य में अटके हुए कार्यों की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. उच्च शिक्षा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और अधीनस्थों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी. व्यावसायिक मामलों में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में रमेगा. इस दौरान अचानक से तीर्थाटन का सुख मिल सकता है. प्रेम संबंध एवं पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा. संतान की उपलब्धि से आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी.

मीन राशि के लिए उपाय- नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 07:45 PM (IST)
