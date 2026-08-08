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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: मीन राशि वालों के रिश्तें तीसरे व्यक्ति का दखल बढ़ा सकता है तनाव, रहें सतर्क

Meen Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: मीन राशि वालों के रिश्तें तीसरे व्यक्ति का दखल बढ़ा सकता है तनाव, रहें सतर्क

Meen Saptahik Rashifal 2026: मीन राशि के लिए अगस्त का नया सप्ताह यानी 9 से 15 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला है. योजनाओं को पूरा करते समय कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा. इस सप्ताह दूसरों से अधिक खुद पर भरोसा करते हुए कार्यों को पूर्ण करने की ज़रूरत है. सप्ताह के मध्य में मित्रों और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन उदास रह सकता है.

करियर और कारोबार

कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सोच-समझकर करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी, लेकिन उसका पूरा लाभ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे, हालांकि प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी. साझेदारी में काम करने वाले लोग सभी निर्णय लिखित सहमति से लें. लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा का योग बन सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

शिक्षा और आर्थिक स्थिति

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. पढ़ाई में आलस्य या लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को किसी अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनकी कई शंकाएं दूर होंगी. धन के लेनदेन में सतर्कता बरतना आवश्यक रहेगा.

व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता वित्तीय असंतुलन पैदा कर सकती है. यदि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन उसे सोच-समझकर उपयोग करना बेहतर होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा. घर के किसी सदस्य की सेहत या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चिंता हो सकती है. हालांकि समय रहते स्थिति आपके पक्ष में आती नजर आएगी. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. जल्दबाज़ी या दिखावा करने से परेशानी हो सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की अत्यधिक दखलंदाजी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें.

सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद पूरी लें, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal 2026
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