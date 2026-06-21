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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: अनचाहा ट्रांसफर बढ़ा सकता है तनाव, देखें मीन साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: अनचाहा ट्रांसफर बढ़ा सकता है तनाव, देखें मीन साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मीन राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

युवा, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और यात्रा:
वीक स्टार्टिंग पॉलिटिशियन और समाज सेवी लोगों के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने का समय रहेगा. जनता की जरूरतों को समझकर किए गए कार्य आपकी लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. न्यू जनरेशन के युवा किसी नए कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट में रुचि दिखाएंगे, जो भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

हेल्थ के मामले में खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि लापरवाही के कारण पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त पानी, समय पर भोजन और संतुलित दिनचर्या आपको बेहतर ऊर्जा देगी. धार्मिक या पारिवारिक कारणों से की गई यात्रा मानसिक शांति और सकारात्मक अनुभव लेकर आएगी. यात्रा के दौरान नए अनुभव और उपयोगी संपर्क भी बन सकते हैं.

बिजनेस, धन और कानूनी मामले:
पैतृक बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है और ये परिवर्तन आगे चलकर लाभ देने वाले साबित होंगे. न्यू बिजनेसमैन को शुरुआत में मार्केट की प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से स्थिति मजबूत होगी. यदि आप बिजनेस के लिए नई मशीनरी, उपकरण या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो बैंक लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. हालांकि दस्तावेजों और कानूनी पक्षों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा. विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए किसी भी समझौते या अनुबंध को ध्यान से पढ़ें. वेल्थ का फ्लो बना रहेगा और पुराने निवेश या रुके हुए आर्थिक मामलों से भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. बिजनेस नेटवर्क मजबूत करने से नए अवसर प्राप्त होंगे.

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध:
पारिवारिक मोर्चे पर किसी सदस्य के विवाह के योग मजबूत रहेंगे जिससे घर में मांगलिक कार्यों की तैयारियां शुरू हो सकती हैं. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी और घर का वातावरण सुखद रहेगा. रिश्तेदारों के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है और पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. लव लाइफ में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा जिससे रिश्ते में स्थिरता आएगी. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है. किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर दान-पुण्य करने से मानसिक बल और आत्मिक संतोष प्राप्त होगा. परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी:
जॉब में कुछ अनचाहे ट्रांसफर, नई जिम्मेदारियां या कार्यभार बढ़ने से शुरुआती परेशानियां महसूस हो सकती हैं लेकिन आपकी समझदारी और संयम आपको स्थिति संभालने में मदद करेंगे. अन-एम्प्लॉयड लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं और इंटरव्यू या प्रोफेशनल संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. ऑफिस में को-वर्कर और जूनियर के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा ताकि टीमवर्क बेहतर बना रहे. बॉस और सीनियर के साथ संतुलित संबंध भविष्य में इंक्रीमेंट और बेहतर अवसरों का रास्ता खोल सकते हैं. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने से सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

शिक्षा, कला और खेल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन सफलता दिलाने में मदद करेगा. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के लिए समय नई प्रेरणा और रचनात्मक उपलब्धियां लेकर आएगा. उनकी कला को लोगों की सराहना मिल सकती है और कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का रहेगा. लगातार प्रयास के बाद किसी बड़ी उपलब्धि या सम्मान का अवसर मिल सकता है जिससे आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों बढ़ेंगी. अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस बनाए रखना इस समय सबसे बड़ा मंत्र रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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