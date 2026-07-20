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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: विरोधी करेंगे समझौते की पहल, आपका एक फैसला बदल सकता है किस्मत, मीन का सप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: विरोधी करेंगे समझौते की पहल, आपका एक फैसला बदल सकता है किस्मत, मीन का सप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026:  मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सौभाग्य और नई संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है. इस सप्ताह कई ऐसे सकारात्मक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने लगेगा.

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर रहेगी. यदि किसी पुराने विवाद या तनाव के कारण मन परेशान था तो इस सप्ताह उसके समाधान की दिशा में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विरोधी भी आपके सामने समझौते का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करना आपके हित में रहेगा.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा. बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी मिलने या किसी अच्छे इंटरव्यू से सकारात्मक समाचार प्राप्त होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने से भविष्य में पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा. यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो धन की व्यवस्था आसानी से हो सकती है. कोई करीबी मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक आर्थिक सहयोग देकर आपकी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है. पुराने व्यापारिक संपर्कों से भी लाभ मिलेगा और नए ग्राहक जुड़ने की संभावना रहेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बड़े सौदे के सफल होने से कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मजबूत रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने या किसी निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है. यदि आप किसी कर्ज के बोझ से परेशान थे तो इस सप्ताह उसका बड़ा हिस्सा चुकाने में सफल हो सकते हैं, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. भविष्य के लिए बचत और निवेश की नई योजना भी बना सकते हैं.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि या सफलता से पूरे घर में खुशी का माहौल बनेगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा. भाई-बहनों का सहयोग भी हर महत्वपूर्ण कार्य में मिलेगा.

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में मिलेगा. हालांकि कुसंगति और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा. अपने प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी बात को अहंकार का विषय न बनने दें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित योग, ध्यान और सुबह की सैर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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