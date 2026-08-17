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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: मीन राशि वालों के लिए अलर्ट वीक! चोट, खर्च और रिश्तों में तनाव के संकेत

Meen Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: मीन राशि वालों के लिए अलर्ट वीक! चोट, खर्च और रिश्तों में तनाव के संकेत

Meen Saptahik Rashifal 2026: मीन राशि के लिए अगस्त का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Updated at : 17 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मीन राशि के जातक इस सप्ताह जल्दबाजी करने से बचें. सप्ताह की शुरुआत में बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन न करें और वाहन सावधानी से चलाएं. चोट लगने की आशंका है. किसी भी जरूरी कागजात, अनुबंध या ऑनलाइन लेन-देन को अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें. अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करने से भी बचें. छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

नौकरी में बढ़ सकता है काम का दबाव

नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव रहेगा और बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. अपना काम बेहतर तरीके से पूरा करें. इस दौरान समय प्रबंधन आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. किसी काम में देरी होने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी को समय रहते जानकारी दें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से काम का दबाव कम हो सकता है. ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखना आपके हित में रहेगा.

कारोबार में जोखिम लेने से बचें

व्यापारियों को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझ लें. साझेदारी में काम करने वालों को लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए. सप्ताह के दूसरे भाग में अधूरे काम समय पर न होने से निराशा हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी

इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खर्च सोच-समझकर करें ताकि आगे कर्ज न लेना पड़े. अचानक आने वाले खर्चों के लिए पहले से कुछ धन सुरक्षित रखें. घर या निजी जरूरतों पर होने वाली गैर-जरूरी खरीदारी को फिलहाल टालना फायदेमंद रहेगा. किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले उसकी वापसी की संभावना जरूर जांच लें.

वाणी और व्यवहार पर रखें नियंत्रण

वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना पुराने रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. गुस्से या भावनाओं में आकर कही गई बात लंबे समय तक विवाद का कारण बन सकती है. परिवार के किसी सदस्य से मतभेद होने पर बातचीत के जरिए समाधान निकालें. इस सप्ताह आपकी समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी.

प्रेम संबंधों में बरतें सावधानी

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, वरना प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके पार्टनर से विवाद न करें. निजी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए. दांपत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से तनाव कम होगा और रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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