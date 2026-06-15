Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:

14 जून से वीक की स्टार्टिंग मीन राशि के लोगों के लिए भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से उतार-चढ़ाव वाली रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में इस वीक आपको बहुत संभलकर रहना होगा, पार्टनर के साथ पैसों के मामले में कोई भी ढिलाई आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस में इस वीक आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पिता या बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो इंटरनेशनल ट्रेड या मरीन बिजनेस से जुड़े हैं, वे वैश्विक वॉर सिचुएशन के कारण शिपिंग रूट्स में बदलाव और बढ़ते किराए से परेशान रहेंगे, जिससे उनका पुराना मुनाफा घट सकता है.

हालांकि, जो बिजनेस वुमन एजुकेशन, काउंसलिंग या गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, उन्हें इस वीक नए क्लाइंट्स मिलेंगे और किसी पुराने सरकारी टैक्स या लीगल नोटिस के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे उनकी कॉरपोरेट मीटिंग बहुत सफल रहेंगी. बिजनेस को बचाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करना आपकी मजबूरी बन जाएगा, लेकिन ओल्ड और धीमे काम के कारण जो रोजाना घाटा हो रहा था, वह इस टेक्नोलॉजी के आते ही रुक जाएगा.

नौकरी और रोजगार:

नौकरीपेशा लोगों यानी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह हफ्ता थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, ऑफिस में सीनियर आपकी परफॉर्मेंस को लेकर दबाव बनाएंगे और जूनियर कोवर्कर्स आपके पीठ पीछे गॉसिप करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य या देश में रह रहे हैं, उन पर इस वीक फैमिली की तरफ से शादी या घर लौटने का भारी फैमिली प्रेशर रहेगा. अचानक आए ऑफिशियल ट्रैवल के कारण आपकी सेहत बिगड़ सकती है, जिससे ट्रांसफर, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की फाइल इस वीक थोड़ी रुक सकती है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा.

करियर और शिक्षा:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय थोड़ा परीक्षा का है, घर में चल रहे घरेलू कलह और अशांत माहौल के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, जिसके चलते कॉम्पिटिशन में फेल होने का डर आपके मन में बना रहेगा, इसलिए खुद को मोटिवेटेड रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:

लव लाइफ में पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग गहरी होगी. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा पुराना झगड़ा इस वीक और बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी एग्रीमेंट साइन करते समय जल्दबाजी न करें, मामला अभी सुलझने में समय लेगा. संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे मन को शांति मिलेगी. घर में किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी और किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन पर बड़ा खर्चा हो सकता है.

स्वास्थ्य:

हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको एलर्जी, कफ या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपका आध्यात्मिक बल और अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा.

राजनीति और समाज सेवा:

पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को इस वीक किसी भी तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए, अन्यथा जनता के बीच आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है.

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