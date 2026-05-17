Meen Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मीन राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसान दे सकता है. जो लोग विदेश व्यापार, कला, संगीत, फिल्म, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य या होटल लाइन से जुड़े हैं उन्हें इस समय नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

बिजनेसवुमन को अपनी रचनात्मकता और शांत स्वभाव के कारण लोगों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा लेकिन कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. विदेश में नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों से अचानक लाभ मिलने के भी संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन

वीक स्टार्टिंग भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक अनुभव और जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा. परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहेगा लेकिन किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. घर में धार्मिक आयोजन या पूजा-पाठ का माहौल बन सकता है जिससे मानसिक शांति मिलेगी. पुराने मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे और रिश्तों में दोबारा विश्वास बढ़ेगा. संतान की उपलब्धि खुशी देगी लेकिन उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है. जून की आने वाली छुट्टियों में धार्मिक स्थल, समुद्र किनारे या प्राकृतिक वातावरण में घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा या ध्यान शिविर में जाने का भी विचार कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा क्योंकि मन बार-बार भावनात्मक बातों में उलझ सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी. कलाकारों को अपनी कला के माध्यम से नई पहचान और लोकप्रियता मिल सकती है. संगीत, लेखन, अभिनय और पेंटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. कुछ विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई या नई स्कॉलरशिप से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. करियर में रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को अचानक लाभ भी मिल सकता है. हालांकि भावनात्मक होकर खर्च करने से बचना होगा वरना बजट बिगड़ सकता है. निवेश सोच-समझकर करें और किसी भी कागजी कार्य को ध्यान से पढ़ें. बचत की आदत भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा और कुछ लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाने का फैसला कर सकते हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना दिखाई दे रही है. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में कमजोरी, सर्दी-जुकाम, पैरों में दर्द और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम और पानी का सेवन जरूरी रहेगा वरना थकान अधिक महसूस हो सकती है. मौसम परिवर्तन का असर सेहत पर पड़ सकता है इसलिए खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी.

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