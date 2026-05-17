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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: भावनाओं में बहकर न लें फैसला, इन फील्ड्स में काम करने वाले रहें सावधान

Meen Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: भावनाओं में बहकर न लें फैसला, इन फील्ड्स में काम करने वाले रहें सावधान

Meen Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मीन राशि के लिए मई यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 07:19 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: मीन राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसान दे सकता है. जो लोग विदेश व्यापार, कला, संगीत, फिल्म, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य या होटल लाइन से जुड़े हैं उन्हें इस समय नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

बिजनेसवुमन को अपनी रचनात्मकता और शांत स्वभाव के कारण लोगों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा लेकिन कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. विदेश में नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है. पुराने संपर्कों से अचानक लाभ मिलने के भी संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन

वीक स्टार्टिंग भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक अनुभव और जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा. परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहेगा लेकिन किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. घर में धार्मिक आयोजन या पूजा-पाठ का माहौल बन सकता है जिससे मानसिक शांति मिलेगी. पुराने मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे और रिश्तों में दोबारा विश्वास बढ़ेगा. संतान की उपलब्धि खुशी देगी लेकिन उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है. जून की आने वाली छुट्टियों में धार्मिक स्थल, समुद्र किनारे या प्राकृतिक वातावरण में घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा या ध्यान शिविर में जाने का भी विचार कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा क्योंकि मन बार-बार भावनात्मक बातों में उलझ सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी. कलाकारों को अपनी कला के माध्यम से नई पहचान और लोकप्रियता मिल सकती है. संगीत, लेखन, अभिनय और पेंटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. कुछ विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई या नई स्कॉलरशिप से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. करियर में रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को अचानक लाभ भी मिल सकता है. हालांकि भावनात्मक होकर खर्च करने से बचना होगा वरना बजट बिगड़ सकता है. निवेश सोच-समझकर करें और किसी भी कागजी कार्य को ध्यान से पढ़ें. बचत की आदत भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा और कुछ लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाने का फैसला कर सकते हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना दिखाई दे रही है. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में कमजोरी, सर्दी-जुकाम, पैरों में दर्द और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम और पानी का सेवन जरूरी रहेगा वरना थकान अधिक महसूस हो सकती है. मौसम परिवर्तन का असर सेहत पर पड़ सकता है इसलिए खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
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