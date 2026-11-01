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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में नई शुरुआत, दुकान का उद्घाटन और पार्टनर संग खूबसूरत शाम; पढ़ें वीकली राशिफल

मीन साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में नई शुरुआत, दुकान का उद्घाटन और पार्टनर संग खूबसूरत शाम; पढ़ें वीकली राशिफल

Meen Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026:मीन राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में ऑफिस गॉसिप से बचाव, नई दुकान की ओपनिंग, योग्य स्टाफ की हायरिंग, प्रॉपर्टी सौदे और लव लाइफ.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए सतर्क शुरुआत के बाद भरपूर उल्लास और सुखद परिणामों से भरा रहेगा. सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको हर कदम थोड़ा सोच-समझकर और व्यावहारिक (Practical) दृष्टिकोण अपनाकर उठाना होगा. 

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जैसे ही मध्य सप्ताह (Mid-Week) शुरू होगा, दीपावली के पावन पर्व की रौनक और सकारात्मक ऊर्जा आपके मन की सारी पुरानी चिंताओं और तनाव को पूरी तरह दूर कर देगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में गॉसिप से दूरी: सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में फालतू की गपशप, दूसरों की आलोचना और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें. अपना पूरा ध्यान अपने जरूरी असाइनमेंट और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रखें.

सप्ताह के मध्य में अनुकूल माहौल: बुधवार के बाद से वर्कप्लेस की परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी. आपके काम की गति तेज होगी और अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नई शुरुआत, दुकान का उद्घाटन व स्टाफ हायरिंग: फेस्टिव सीजन के इस शुभ अवसर पर यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने, नई दुकान का भव्य उद्घाटन करने या अपने कार्य विस्तार के लिए योग्य व कुशल कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल और फलदायी साबित होगा.

खरीदारी और प्रॉपर्टी सौदों में कामयाबी: रियल एस्टेट, जमीन, मकान या दुकान से जुड़े सौदों में गति आएगी और आपको मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. त्योहारी मांग से व्यापार में अच्छा आर्थिक मुनाफा भी हाथ लगेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में तनाव मुक्ति और खूबसूरत शाम: प्रेम संबंधों में यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर खिंचाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वह इस हफ्ते पूरी तरह दूर हो जाएगी. आप अपने पार्टनर के साथ गिले-शिकवे मिटाकर एक बेहद रोमांटिक और खूबसूरत शाम बिताएंगे.

परिवार में त्योहारी खुशियां: घर-परिवार में त्योहारों की बंपर खरीदारी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर उल्लास भरा माहौल बना रहेगा. सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा.

मौसम के बदलाव से बचाव: सेहत के मामले में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. बदलते मौसम और शाम की ठंडक के असर से खुद को बचाएं; ठंडी चीजों और अत्यधिक चिकनाई वाले खान-पान से परहेज करें ताकि मौसमी जुकाम या गले की समस्या न हो.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा (गोल्डन)

शुभ अंक: 3 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं. गुरुवार या दीपावली के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या पीली मिठाई का दान दें. 

दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के चरणों में एक पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल अर्पित कर 'विष्णु सहस्रनाम' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. इससे कारोबार में दीर्घकालिक समृद्धि आएगी, करियर की राह सुगम होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal
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