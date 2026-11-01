मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए सतर्क शुरुआत के बाद भरपूर उल्लास और सुखद परिणामों से भरा रहेगा. सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको हर कदम थोड़ा सोच-समझकर और व्यावहारिक (Practical) दृष्टिकोण अपनाकर उठाना होगा.

जैसे ही मध्य सप्ताह (Mid-Week) शुरू होगा, दीपावली के पावन पर्व की रौनक और सकारात्मक ऊर्जा आपके मन की सारी पुरानी चिंताओं और तनाव को पूरी तरह दूर कर देगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में गॉसिप से दूरी: सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में फालतू की गपशप, दूसरों की आलोचना और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें. अपना पूरा ध्यान अपने जरूरी असाइनमेंट और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रखें.

सप्ताह के मध्य में अनुकूल माहौल: बुधवार के बाद से वर्कप्लेस की परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी. आपके काम की गति तेज होगी और अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नई शुरुआत, दुकान का उद्घाटन व स्टाफ हायरिंग: फेस्टिव सीजन के इस शुभ अवसर पर यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने, नई दुकान का भव्य उद्घाटन करने या अपने कार्य विस्तार के लिए योग्य व कुशल कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल और फलदायी साबित होगा.

खरीदारी और प्रॉपर्टी सौदों में कामयाबी: रियल एस्टेट, जमीन, मकान या दुकान से जुड़े सौदों में गति आएगी और आपको मनचाही सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. त्योहारी मांग से व्यापार में अच्छा आर्थिक मुनाफा भी हाथ लगेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में तनाव मुक्ति और खूबसूरत शाम: प्रेम संबंधों में यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर खिंचाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वह इस हफ्ते पूरी तरह दूर हो जाएगी. आप अपने पार्टनर के साथ गिले-शिकवे मिटाकर एक बेहद रोमांटिक और खूबसूरत शाम बिताएंगे.

परिवार में त्योहारी खुशियां: घर-परिवार में त्योहारों की बंपर खरीदारी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर उल्लास भरा माहौल बना रहेगा. सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा.

मौसम के बदलाव से बचाव: सेहत के मामले में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. बदलते मौसम और शाम की ठंडक के असर से खुद को बचाएं; ठंडी चीजों और अत्यधिक चिकनाई वाले खान-पान से परहेज करें ताकि मौसमी जुकाम या गले की समस्या न हो.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा (गोल्डन)

शुभ अंक: 3 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं. गुरुवार या दीपावली के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या पीली मिठाई का दान दें.

दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के चरणों में एक पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल अर्पित कर 'विष्णु सहस्रनाम' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. इससे कारोबार में दीर्घकालिक समृद्धि आएगी, करियर की राह सुगम होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.