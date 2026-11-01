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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!

मीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!

Meen Rashifal November 2026: मीन राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार व नौकरी, प्रेम संबंध, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 04:55 AM (IST)
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Meen Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव लेकर आएगा, जिसमें वाणी पर नियंत्रण और कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी.

ग्रह स्थिति: देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान रहकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे. वहीं आठवें भाव में बुध की स्थिति व्यापारिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रही है. 12 नवंबर से छठे भाव में मंगल के प्रवेश के साथ त्रिग्रही युति का निर्माण होगा.

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शनि का प्रभाव: शनि देव आपकी राशि के प्रथम भाव (लग्न) में संचरण कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको हर निर्णय पूरी गंभीरता और सोच-विचार कर लेना होगा; कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

वाणी पर रखें नियंत्रण, सोच-समझकर लें निर्णय: पारिवारिक दृष्टिकोण से इस महीने मीन राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर फैसले लेने होंगे. आवश्यकता से अधिक बोलने से बचें; यदि आप अपनी वाणी को संतुलित और मधुर रखेंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे और आप सुखद पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकेंगे.

भाई-बहनों से सुधरेंगे रिश्ते, बढ़ेंगे घरेलू खर्च: प्रथम भाव में शनि और छठे में गुरु के शुभ आशीर्वाद से पारिवारिक रिश्तों में संतोष बना रहेगा. छठे भाव के ग्रहों के प्रभाव से भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और संवाद बेहतर होगा. हालांकि, घरेलू जरूरतों और सुख-सुविधाओं के चलते पारिवारिक खर्चों में तेजी से वृद्धि हो सकती है.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, रणनीति बनाकर करें काम: व्यापार कर रहे जातकों को किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए. आठवें भाव के बुध बिजनेस ग्रोथ के लिए अनुकूल नहीं माने जाते, जिससे बाजार में कड़े कॉम्पटीशन और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा; विरोधी आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. सुनियोजित रणनीति बनाकर ही धन लाभ कमाया जा सकेगा.

नौकरी में बढ़ेगा दबाव, नई जॉब में मिलेगी सफलता: नौकरीपेशा जातकों पर कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का कड़ा दबाव रह सकता है. लग्न के शनि के कारण दफ्तर में अत्यधिक सतर्क रहें, अन्यथा परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. वहीं, जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, छठे भाव के गुरु की दशम भाव पर शुभ दृष्टि होने से उनके प्रयास सफल होंगे और नई जॉब का अवसर मिलेगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्र पढ़ाई की रणनीति बदलें, सहपाठियों पर न रहें निर्भर: विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना होगा. मनचाहा परिणाम न मिलने की स्थिति में अपने सिलेबस और अध्ययन की शैली में जरूरी बदलाव करें. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी प्रस्तुति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर काम करें; सहपाठियों के भरोसे बिल्कुल न रहें.

करियर में संघर्ष, नई जिम्मेदारी से पहले शर्तें करें साफ: करियर के क्षेत्र में आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा. किसी मित्र के सहयोग से कोई नया अवसर या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी; लेकिन ध्यान रखें कि काम शुरू करने से पहले सभी जिम्मेदारियां और शर्तें पूरी तरह स्पष्ट कर लें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

पार्टनर से न रखें ज्यादा अपेक्षा, नए रिश्ते में न करें जल्दबाजी: प्रेम संबंधों में पार्टनर से बहुत अधिक अवास्तविक उम्मीदें न रखें. छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन यदि आप बातचीत में मर्यादा और शालीनता बनाए रखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा. शनि, गुरु और राहु के प्रभाव से नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन तुरंत फैसला लेने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें.

दांपत्य में तालमेल जरूरी, सद्भावना से सुलझाएं मतभेद: शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन में कुछ उथल-पुथल की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की बातों को नजरअंदाज करने के बजाय आपसी समझ, सद्भावना और बेहतर तालमेल से रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

माह के मध्य तक सेहत सामान्य, 12 नवंबर से रखें खास ख्याल: स्वास्थ्य के लिहाज से महीने का पूर्वार्ध काफी हद तक सामान्य और अनुकूल रहेगा. लेकिन, 12 नवंबर को जब मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे, तो वहां गुरु और केतु के साथ त्रिग्रही युति बनेगी; जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच या गैस की तकलीफ हो सकती है.

जोड़ों के दर्द से रहें सतर्क, पुरानी बीमारियों पर दें ध्यान: माह के उत्तरार्ध में जोड़ों के दर्द (Joint Pain) की समस्या परेशान कर सकती है. यदि आप पहले से ही किसी शारीरिक व्याधि से जूझ रहे हैं, तो जरा सी भी लापरवाही न बरतें और समय पर चिकित्सीय सलाह लें.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: लाल (Red)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • प्रतिदिन प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल और दूध अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करें.
  • नित्य मन की शांति और संकटों से रक्षा के लिए श्री बजरंग बाण का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Nov 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
Pisces Monthly Horoscope Meen Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026
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