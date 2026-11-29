Meen Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना मीन राशि के लोगों के लिए पारिवारिक आनंद, नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता लेकर आएगा, लेकिन व्यापारिक निवेश और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा.

ग्रह स्थिति: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, इस माह आपके राशि व दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मंगल के साथ युति बना रहे हैं और उनकी शुभ दृष्टि दूसरे व दशम भाव पर रहेगी. इसके साथ ही एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आर्थिक व सामाजिक संपर्कों को गति देगी.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर 2026 को शनि देव आपके पहले (लग्न) भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां से उनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी. शनि की इस मार्गी चाल से जहां एक ओर व्यापार में धीमी गति से ही सही, लेकिन स्थायी प्रगति होगी, वहीं जीवनसाथी के साथ संवाद और अपनी सेहत के प्रति अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

घर में बढ़ेगी सद्भावना, बनेंगे मांगलिक कार्यों के योग: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना बेहद अनुकूल और खुशियों से भरा रहेगा. राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि दूसरे भाव (कुटुंब स्थान) पर होने से परिवार के सदस्यों के बीच बेहतरीन तालमेल और सद्भावना बनी रहेगी. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे पूरे परिवार में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा.

भाई-बहनों का सहयोग और आपसी विश्वास में वृद्धि: इस दौरान घर-परिवार के प्रति आपका विश्वास और लगाव पहले से अधिक गहरा होगा. हर छोटे-बड़े पारिवारिक निर्णय में परिजनों और विशेषकर भाई-बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

ऑनलाइन व ट्रेडिंग व्यापारियों को लाभ, नया निवेश टालें: व्यापारी वर्ग को इस महीने मुनाफा कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण व्यापार में उन्नति थोड़ी धीमी गति से होगी. ग्राहकों से बातचीत करते समय अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें. अगर आपने व्यापार में किसी बड़े नए निवेश की योजना बनाई है, तो उसे फिलहाल के लिए स्थगित (पोस्टपोन) करें. लेकिन, जो जातक ऑनलाइन बिजनेस या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा.

नौकरी में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा, मिलेंगे शुभ फल: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना बेहद शानदार रहने वाला है. दशम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में विराजमान होकर आपके कर्म स्थान (दशम भाव) को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का लाभ मिलेगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

वकालत, मीडिया व सिविल सेवा के छात्रों को बड़ी सफलता: विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा. गुरु के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल है; बस इधर-उधर की बातों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर एकाग्र रहें. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से वकालत (Law), मीडिया या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शानदार सफलता मिलेगी.

नए प्रोजेक्ट्स व पुराने मित्रों से मिलेगा करियर को बल: करियर के मोर्चे पर थोड़ी अधिक मेहनत आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी. कार्यस्थल पर नए-नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं किसी पुराने मित्र के सहयोग से करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

मजबूत होगा संवाद, सिंगल लोगों को मिलेंगे विवाह प्रस्ताव: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना मिला-जुला फल देगा. पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से अधिक मजबूत बनेगी. जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वे व्यर्थ के विवादों से दूर रहकर अपने रिश्ते और समय का आनंद लें. सिंगल लोगों को विवाह के लिए नए-नए रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी शादी की योजना बना रहे हैं, तो उसे फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल व धैर्य की जरूरत: शादीशुदा लोगों के दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल कुछ कमजोर रह सकता है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण बीच-बीच में बड़े विवाद की स्थिति भी बन सकती है. रिश्तों की मधुरता बचाने के लिए धैर्य रखें और संवाद से मतभेद सुलझाएं.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट से जुड़ी समस्याओं और पानी की कमी से रहें सतर्क: सेहत के लिहाज से इस महीने आपको थोड़ी चिंता या असहजता महसूस हो सकती है. पहले भाव में शनि, एकादश भाव में राहु और छठे भाव में गुरु-मंगल की युति होने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. 11 दिसंबर 2026 को शनि के मार्गी होने के आसपास पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं.

तले-भुने भोजन से करें परहेज, भरपूर पिएं पानी: शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: सफेद (White)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें, इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

नियमित रूप से श्री बजरंग बाण का पाठ करें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करें, जिससे ग्रहों की प्रतिकूलता शांत होगी.

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