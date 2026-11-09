Aaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, आकस्मिकता, गुप्त संकट और मानसिक उथल-पुथल के भाव) में संचरण करेंगे.

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित घटनाएं, अचानक आने वाली बाधाएं और संवेदनशील परिस्थितियां पैदा करता है. इसलिए आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र से लेकर पारिवारिक जीवन तक कदम-कदम पर सतर्कता बरतनी होगी.

ग्रहों के इस संवेदनशील गोचर के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और उधारी पर माल उठाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. वहीं कार्यक्षेत्र में आलस्य और अत्यधिक भावुकता आपके काम को बिगाड़ सकती है. धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर ही आप आज की जटिलताओं को नियंत्रित कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगी.

1. बिजनेस और धन

मार्केट में कड़ा मुकाबला, साख बचाना प्राथमिकता: बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी आपको पीछे छोड़ने की हरसंभव कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी साख और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहें.

पैतृक कारोबार में तालमेल की कमी और निवेश से बचें: पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय में साझेदारों या परिजनों के साथ सामंजस्य बिगड़ने से घाटे की स्थिति बन सकती है. पूंजी निवेश के लिहाज से दिन कतई अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी नए वित्तीय निवेश को फिलहाल टाल दें.

उधारी पर माल उठाने की भूल न करें: व्यापारियों को कंपनियों या सप्लायर्स से भारी मात्रा में कर्ज या उधारी पर स्टॉक लेने से बचना चाहिए. भविष्य में नकदी प्रवाह अटकने पर यह उधारी आपके लिए गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है.

2. करियर और नौकरी

फेस्टिव भागदौड़ से थकान, बहसबाजी से बचें: त्योहारी सीजन के चलते बाजार और दफ्तर के कामों की भागदौड़ से मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. ऑफिस में किसी सहकर्मी या उच्चाधिकारी से छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, इसलिए बातों को तूल देने के बजाय मौन रहकर स्थिति संभालें.

आलस्य त्यागें, समय पर निपटाएं टास्क: कार्यक्षेत्र में सुस्ती या टालमटोल का रवैया आपके लिए भारी पड़ सकता है. सीनियर्स की नजर आपके प्रदर्शन पर बनी रहेगी, इसलिए हर असाइनमेंट को बिना देर किए समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर लें निर्णय: नौकरीपेशा जातक भावनाओं में बहकर कोई भी आधिकारिक या करियर संबंधी फैसला न लें. जटिल परिस्थितियों में भावुकता के बजाय तार्किक और व्यावहारिक सोच अपनाएं, तभी सही नतीजे हासिल होंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

अभिभावकों की नाराजगी और घरेलू उलझनें: परिवार में आपकी किसी बात या फैसले से माता-पिता नाराज हो सकते हैं. घर की परेशानियों को दूर करने के लिए जीवनसाथी से खुलकर संवाद करें और मिलकर किसी ठोस समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें.

सकारात्मक दिनचर्या अपनाएं युवा वर्ग: छात्र, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान (मेडिटेशन) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यह मानसिक भटकाव दूर कर एकाग्रता को मजबूत करेगा.

अचानक आने वाली अड़चनों से संभलें: अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण दिन थोड़ा अप्रत्याशित रह सकता है. यात्रा या घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई जोखिम न उठाएं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव, बेचैनी और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में हल्का भोजन लें और प्राणायाम का अभ्यास करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी).

लकी नंबर: 3.

अनलकी नंबर: 5.

मीन राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों, आकस्मिक संकटों और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व काले तिल मिलाएं.

इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 21 बार शांत मन से जप करें. दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को सफेद अन्न, मौसमी फल या दूध का दान करना कार्यक्षेत्र की रुकावटों को दूर करने और आत्मबल बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

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