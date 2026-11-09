ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव व चुनौतियां, बिजनेस में कर्ज से बचें

Aaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव व चुनौतियां, बिजनेस में कर्ज से बचें

Aaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा से बढ़ेंगी अप्रत्याशित अड़चनें. पैतृक कारोबार में निवेश टालें, ऑफिस में भावुक फैसले न लें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, आकस्मिकता, गुप्त संकट और मानसिक उथल-पुथल के भाव) में संचरण करेंगे. 

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित घटनाएं, अचानक आने वाली बाधाएं और संवेदनशील परिस्थितियां पैदा करता है. इसलिए आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र से लेकर पारिवारिक जीवन तक कदम-कदम पर सतर्कता बरतनी होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा
9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स

ग्रहों के इस संवेदनशील गोचर के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और उधारी पर माल उठाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. वहीं कार्यक्षेत्र में आलस्य और अत्यधिक भावुकता आपके काम को बिगाड़ सकती है. धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर ही आप आज की जटिलताओं को नियंत्रित कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगी.

1. बिजनेस और धन

मार्केट में कड़ा मुकाबला, साख बचाना प्राथमिकता: बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी आपको पीछे छोड़ने की हरसंभव कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी साख और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहें.

पैतृक कारोबार में तालमेल की कमी और निवेश से बचें: पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय में साझेदारों या परिजनों के साथ सामंजस्य बिगड़ने से घाटे की स्थिति बन सकती है. पूंजी निवेश के लिहाज से दिन कतई अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी नए वित्तीय निवेश को फिलहाल टाल दें.

उधारी पर माल उठाने की भूल न करें: व्यापारियों को कंपनियों या सप्लायर्स से भारी मात्रा में कर्ज या उधारी पर स्टॉक लेने से बचना चाहिए. भविष्य में नकदी प्रवाह अटकने पर यह उधारी आपके लिए गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है.

2. करियर और नौकरी

फेस्टिव भागदौड़ से थकान, बहसबाजी से बचें: त्योहारी सीजन के चलते बाजार और दफ्तर के कामों की भागदौड़ से मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. ऑफिस में किसी सहकर्मी या उच्चाधिकारी से छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, इसलिए बातों को तूल देने के बजाय मौन रहकर स्थिति संभालें.

आलस्य त्यागें, समय पर निपटाएं टास्क: कार्यक्षेत्र में सुस्ती या टालमटोल का रवैया आपके लिए भारी पड़ सकता है. सीनियर्स की नजर आपके प्रदर्शन पर बनी रहेगी, इसलिए हर असाइनमेंट को बिना देर किए समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर लें निर्णय: नौकरीपेशा जातक भावनाओं में बहकर कोई भी आधिकारिक या करियर संबंधी फैसला न लें. जटिल परिस्थितियों में भावुकता के बजाय तार्किक और व्यावहारिक सोच अपनाएं, तभी सही नतीजे हासिल होंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

अभिभावकों की नाराजगी और घरेलू उलझनें: परिवार में आपकी किसी बात या फैसले से माता-पिता नाराज हो सकते हैं. घर की परेशानियों को दूर करने के लिए जीवनसाथी से खुलकर संवाद करें और मिलकर किसी ठोस समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें.

सकारात्मक दिनचर्या अपनाएं युवा वर्ग: छात्र, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान (मेडिटेशन) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यह मानसिक भटकाव दूर कर एकाग्रता को मजबूत करेगा.

अचानक आने वाली अड़चनों से संभलें: अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण दिन थोड़ा अप्रत्याशित रह सकता है. यात्रा या घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई जोखिम न उठाएं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव, बेचैनी और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में हल्का भोजन लें और प्राणायाम का अभ्यास करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी).

लकी नंबर: 3.

अनलकी नंबर: 5.

मीन राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

अष्टम भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों, आकस्मिक संकटों और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व काले तिल मिलाएं.

इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 21 बार शांत मन से जप करें. दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को सफेद अन्न, मौसमी फल या दूध का दान करना कार्यक्षेत्र की रुकावटों को दूर करने और आत्मबल बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा
9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
बॉलीवुड
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
एग्रीकल्चर
G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget