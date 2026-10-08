Meen Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी रोग-मुक्ति, शारीरिक बल, शत्रु दमन, दैनिक श्रम, कार्यभार व प्रतियोगी क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका शरीर बलवान, ऊर्जावान और पुरानी व्याधियों से मुक्त रहेगा; शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए कार्यभार की अधिकता, पुरानी समस्याओं के समाधान और आत्मविश्वास में वृद्धि का रहेगा.

अधीनस्थों की कमी से बढ़ेगा कार्यभार: व्यापारिक प्रतिष्ठान या फर्म में कर्मचारियों और अधीनस्थों (Subordinates) की कमी अथवा अनुपस्थिति के चलते कार्य का सारा अतिरिक्त बोझ आपके स्वयं के कंधों पर आ सकता है; व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद आगे आना होगा.

समस्याएं दूर होने से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस: पूर्व में किए गए व्यावसायिक प्रयासों से आज अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा; बिजनेस में काफी समय से चल रही जटिल समस्याएं दूर होंगी, जिससे आपके आत्मविश्वास (Confidence) में जबरदस्त इजाफा होगा.

वित्तीय लेन-देन में सुगमता: बाजार में फंसा हुआ धन मिलने या रुका हुआ भुगतान निकलने से रोजमर्रा के वित्तीय सौदे सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक मनोदशा, काम की गुणवत्ता पर फोकस और मार्केटिंग में समय पर लक्ष्य पूरे करने का रहेगा.

मनोदशा में सकारात्मक बदलाव व तेजी से प्रगति: वर्कस्पेस पर शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी मनोदशा में अत्यंत सकारात्मक बदलाव आएगा; नकारात्मक विचार दूर होंगे और आप अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाएंगे.

मेहनत के साथ क्वालिटी पर दें ध्यान: ऑफिस में केवल ज्यादा समय देने या कड़ी मेहनत करने से बात नहीं बनेगी; आपको अपने काम की गुणवत्ता (Quality of Work) और शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना होगा ताकि सीनियर्स आपकी सराहना करें.

मार्केटिंग वालों के समय पर पूरे होंगे कार्य: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के कठिन परिश्रम से अटके हुए कार्य आसानी से संपन्न होंगे; आप अपने सभी दैनिक लक्ष्यों और ऑफिशियल कार्यों को नियत समय पर पूरा कर सकेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा अपनों से सुखद समाचार, उत्सव में भागीदारी और खुशहाली का संकेत दे रहा है.

अपनों से शुभ सूचना व बधाई के पल: परिवार या करीबी रिश्तेदारों की तरफ से किसी मांगलिक प्रसंग, सफलता या खुशखबरी से जुड़ी अत्यंत शुभ सूचना मिलने की प्रबल संभावना है; आपको उन्हें बधाई देने और किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने के लिए तैयार रहना होगा.

सौहार्दपूर्ण वातावरण: घर में आनंद और उत्सव जैसा माहौल रहेगा; परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से पारिवारिक जुड़ाव और अधिक प्रगाढ़ होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन आलस्य त्यागकर पूर्ण समर्पण के साथ जुटने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य पाठ्यक्रमों के छात्रों को अपनी सुस्ती, टालमटोल और आलस्य को पूरी तरह त्याग देना चाहिए; अपने संबंधित अध्ययन क्षेत्र में जी-जान से जुट जाएं, यह एकाग्रता आने वाले समय में आपको अव्वल स्थान दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शरीर बलवान रहेगा और आप स्वयं को पूरी तरह रोग-मुक्त व तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. हालांकि, कार्यभार ज्यादा होने से शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें.

चद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा फल का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से शरीर निरोगी और बलवान रहेगा, बिजनेस की समस्याएं दूर होकर आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में गुणवत्ता सुधरेगी और परिवार में मांगलिक उत्सव का योग बनेगा.

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