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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 8 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां, बिजनेस और ऑफिस में सतर्कता जरूरी

Aaj Ka Meen Rashifal 8 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां, बिजनेस और ऑफिस में सतर्कता जरूरी

Aaj Ka Meen Rashifal 8 November 2026: 8वें भाव में चंद्रमा से बढ़ेंगी रुकावटें व वर्कलोड. बिजनेस में विवाद से बचें, ऑफिस में विरोधी हो सकते हैं सक्रिय. पढ़ें मीन का दैनिक राशिफल व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के दिन चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, आकस्मिकता, स्वास्थ्य और गुप्त चुनौतियों के भाव) में संचरण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को जीवन के छिपे हुए अवरोधों, अप्रत्याशित परिवर्तनों और संवेदनशील परिस्थितियों का केंद्र माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति के चलते आज आपको कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में बेहद संभलकर कदम उठाने होंगे.

ग्रहों की संवेदनशील स्थिति के कारण आज व्यापारिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी रह सकती है और बाजार में किसी पार्टी के साथ तनातनी की आशंका रहेगी. वहीं नौकरीपेशा लोगों पर रविवार के दिन अचानक अतिरिक्त काम का बोझ आ सकता है. किसी भी तरह की जल्दबाजी या कटु वाणी से बचकर ही आप आज की जटिलताओं को नियंत्रित कर सकते हैं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)
दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो मीन राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. 

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा 

1. बिजनेस और धन
काम की गति रहेगी धीमी, जरूरी कार्य न टालें: कारोबार में आज सामान्य दिनचर्या की तुलना में गति काफी धीमी रह सकती है. कई प्रोजेक्ट्स में अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान रखें कि किसी भी जरूरी काम को कल पर न टालें, वरना भविष्य में आपके लिए परिस्थितियां और अधिक पेचीदा हो सकती हैं.

क्लाइंट या पार्टी से विवाद की आशंका: प्रतिकूल ग्रह गोचर के चलते मार्केट में किसी कारोबारी साझेदार, सप्लायर या क्लाइंट के साथ मतभेद उभर सकते हैं. भुगतान या डिलीवरी से जुड़े मुद्दों पर शांत रहकर बात करें; अपनी ओर से किसी बहस को बढ़ावा न दें.

समय और धन का सही प्रबंधन बचाएगा नुकसान से: व्यापारिक समस्याओं से निपटने के लिए आपको अपने बजट और समय का कड़ा प्रबंधन करना होगा. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और बिना पुख्ता योजना के कोई नया वित्तीय जोखिम उठाने से बचें.

2. करियर और नौकरी
संडे को अचानक बढ़ेगा काम का दबाव: रविवार होने के बावजूद नौकरीपेशा लोगों पर अचानक कोई अर्जेंट असाइनमेंट या ऑफिस का भारी वर्कलोड आ सकता है. इसे समय पर पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा लगानी पड़ सकती है.

प्रोजेक्ट्स के लिए दिन सामान्य नहीं: कार्यस्थल पर चल रही मौजूदा योजनाओं में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं. तकनीकी या प्रक्रियात्मक दिक्कतों के कारण काम अटक सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विकल्पों पर विचार करें.

ऑफिस में विरोधी रच सकते हैं षड्यंत्र: दफ्तर में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. आपके प्रतिस्पर्धी या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी किसी चूक का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. अपने काम में पूरी पारदर्शिता रखें और किसी के बहकावे में न आएं.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार
कटु वाणी से बचें, पारिवारिक कलह की आशंका: अष्टम भाव का चंद्रमा वाणी को कठोर बना सकता है. बिना सोचे-समझे बोले गए कड़वे शब्द आपके माता-पिता और जीवनसाथी की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं. घर के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए शांत रहें और विवादों से दूर रहें.

लव लाइफ में उपहार को लेकर बहस से बचें: प्रेम संबंधों में आज किसी गिफ्ट, वादे या पुरानी बात को लेकर पार्टनर से तीखी नोकझोंक हो सकती है. छोटी बात को बड़ा तूल न दें और एक-दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास करें.

खिलाड़ी गलत संगति और शॉर्टकट से बचें: स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स के लिए दिन अतिरिक्त सावधानी का है. स्टेमिना बढ़ाने या जल्द परिणाम पाने के चक्कर में किसी गलत संगति या अस्वास्थ्यकर सप्लीमेंट्स के झांसे में आने से बचें; केवल प्राकृतिक डाइट और अनुशासित अभ्यास पर ही भरोसा रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी और अचानक थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ व बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद/हल्का स्लेटी).

लकी नंबर: 5.

अनलकी नंबर: 4.

मीन राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय
अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों से राहत पाने और मानसिक शांति के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान के उपरांत तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र ('ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्...') का 11 या 21 बार जाप करें. 

शाम के समय यमराज के निमित्त चौमुखा दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को दूध, सफेद मिठाई या अन्न का दान करें. यह उपाय आकस्मिक संकटों और कार्यक्षेत्र की रुकावटों को दूर करने में सहायता करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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