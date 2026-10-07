ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर

आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर

आज का मीन राशिफल 7 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से मिलेगी मुक्ति, भविष्य की योजनाओं को मिलेगा आकार, यात्रा से नए आर्थिक अवसर! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

Meen rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण मुक्ति, शत्रु दमन, रोग-निवारण, कड़ी मेहनत, प्रतिस्पर्धा व कोर्ट-कचहरी सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पुराने कर्जों, लोन (Debt/Loan) या वित्तीय देनदारियों से मुक्ति पाने के सुखद मार्ग मिलेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
धर्म
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर
आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर
धर्म
आज का तुला राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में भारी वृद्धि, राजनीतिक सहयोग से बिजनेस में सफलता, वर्क-लाइफ बैलेंस पर दें ध्यान
आज का तुला राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में भारी वृद्धि, राजनीतिक सहयोग से बिजनेस में सफलता, वर्क-लाइफ बैलेंस पर दें ध्यान

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए कर्ज मुक्ति, भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन और कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूरी बनाए रखने का रहेगा.

शुभ योग से व्यावसायिक मजबूती व कर्ज मुक्ति: शुभ योग और छठे चंद्रमा के प्रभाव से व्यवसाय के लिहाज से समय काफी अनुकूल चल रहा है; लंबे समय से परेशान कर रहे किसी पुराने कर्ज या देनदारी से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है.

भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप: बिजनेस में अपनी भविष्य संबंधी बड़ी रणनीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने की आपकी कोशिश कामयाब रहेगी; हालांकि इसके लिए आपको सामान्य से अधिक कोशिश, भागदौड़ और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.

कोर्ट केस से बचें: किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, कोर्ट केस या सरकारी पचड़े में ज्यादा उलझने से बचें; इन मामलों को शांति व बातचीत से सुलझाना ही बेहतर रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन संगति पर रखें विशेष ध्यान: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपनी संगति और साझेदारों का खास ख्याल रखें; गलत या नकारात्मक संगति आपके बिजनेस को अर्श से फर्श पर ला सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक सोच, नए करियर विकल्पों के निर्माण और आधिकारिक यात्रा से लाभ का रहेगा.

पॉजिटिव विचारों से नए विकल्प: अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एंप्लॉयड पर्सन सकारात्मक विचारों के साथ नए विकल्पों और संभावनाओं को तलाशने व बनाने का प्रयास करेंगे.

यात्रा से मिलेंगे नए आर्थिक अवसर: ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवलिंग आज आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहेगी; यह यात्रा आपके लिए नए संपर्क और शानदार आर्थिक अवसर प्रदान करने वाली साबित होगी.

वर्कस्पेस पर सहयोग व समर्थन: कार्यक्षेत्र पर दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा; सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा, जिससे काम सुगम होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा परिवार में खुशियां और प्रेम संबंधों में वाणी के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है.

परिवार में खुशियों भरा दिन: परिजनों और घर के सभी सदस्यों के साथ आज का दिन बेहद खुशनुमा, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा.

लवर से बातचीत में शब्दों पर रखें ध्यान: लव पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों के चयन पर विशेष सतर्कता रखें; आपकी जरा सी कड़वी या बिना सोचे-समझे बोली गई बात बनते हुए रिश्ते को बिगाड़ सकती है, अतः मधुरता बनाए रखें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन जिद्दी स्वभाव को त्यागकर लचीलापन अपनाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी बातों या विचारों में बिल्कुल भी अड़ियल न बनें; आपके अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के कारण आपका स्वयं का बड़ा नुकसान हो सकता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप अपनी इस कमी को पहचानकर खुद को थोड़ा बदलने का सार्थक प्रयास भी करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के कारण भागदौड़ से हल्की थकान या पेट की संवेदनशीलता हो सकती है. कर्ज और काम की चिंताओं से मुक्ति मिलने से मानसिक तनाव काफी कम होगा. संतुलित आहार लें, बाहर के खाने से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल, हरी इलायची और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें. द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से पुराने कर्ज और विवादों से मुक्ति मिलेगी, शुभ योग से भविष्य की योजनाएं सफल होंगी, यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
आज का कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, नेटवर्क विस्तार से फेस्टिवल सीजन में लाभ, वर्कप्लेस पर अधिकारियों की प्रसन्नता
धर्म
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
आज का मकर राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से घरेलू उलझनें, पैतृक बिजनेस में बिना सहमति डील न करें
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर
आज का वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता से अनबन की आशंका, फेस्टिवल सीजन से व्यापार में बूम, नौकरी में तरक्की के अवसर
धर्म
आज का तुला राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में भारी वृद्धि, राजनीतिक सहयोग से बिजनेस में सफलता, वर्क-लाइफ बैलेंस पर दें ध्यान
आज का तुला राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में भारी वृद्धि, राजनीतिक सहयोग से बिजनेस में सफलता, वर्क-लाइफ बैलेंस पर दें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
दिल्ली NCR
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
इंडिया
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
इंडिया
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
'विजय से डरते हैं राहुल गांधी इसलिए...', इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भड़की DMK
इंडिया
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget