Meen rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण मुक्ति, शत्रु दमन, रोग-निवारण, कड़ी मेहनत, प्रतिस्पर्धा व कोर्ट-कचहरी सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पुराने कर्जों, लोन (Debt/Loan) या वित्तीय देनदारियों से मुक्ति पाने के सुखद मार्ग मिलेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए कर्ज मुक्ति, भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन और कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूरी बनाए रखने का रहेगा.

शुभ योग से व्यावसायिक मजबूती व कर्ज मुक्ति: शुभ योग और छठे चंद्रमा के प्रभाव से व्यवसाय के लिहाज से समय काफी अनुकूल चल रहा है; लंबे समय से परेशान कर रहे किसी पुराने कर्ज या देनदारी से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है.

भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप: बिजनेस में अपनी भविष्य संबंधी बड़ी रणनीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने की आपकी कोशिश कामयाब रहेगी; हालांकि इसके लिए आपको सामान्य से अधिक कोशिश, भागदौड़ और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.

कोर्ट केस से बचें: किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, कोर्ट केस या सरकारी पचड़े में ज्यादा उलझने से बचें; इन मामलों को शांति व बातचीत से सुलझाना ही बेहतर रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन संगति पर रखें विशेष ध्यान: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपनी संगति और साझेदारों का खास ख्याल रखें; गलत या नकारात्मक संगति आपके बिजनेस को अर्श से फर्श पर ला सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक सोच, नए करियर विकल्पों के निर्माण और आधिकारिक यात्रा से लाभ का रहेगा.

पॉजिटिव विचारों से नए विकल्प: अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एंप्लॉयड पर्सन सकारात्मक विचारों के साथ नए विकल्पों और संभावनाओं को तलाशने व बनाने का प्रयास करेंगे.

यात्रा से मिलेंगे नए आर्थिक अवसर: ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवलिंग आज आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहेगी; यह यात्रा आपके लिए नए संपर्क और शानदार आर्थिक अवसर प्रदान करने वाली साबित होगी.

वर्कस्पेस पर सहयोग व समर्थन: कार्यक्षेत्र पर दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा; सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा, जिससे काम सुगम होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा परिवार में खुशियां और प्रेम संबंधों में वाणी के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है.

परिवार में खुशियों भरा दिन: परिजनों और घर के सभी सदस्यों के साथ आज का दिन बेहद खुशनुमा, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा.

लवर से बातचीत में शब्दों पर रखें ध्यान: लव पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों के चयन पर विशेष सतर्कता रखें; आपकी जरा सी कड़वी या बिना सोचे-समझे बोली गई बात बनते हुए रिश्ते को बिगाड़ सकती है, अतः मधुरता बनाए रखें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन जिद्दी स्वभाव को त्यागकर लचीलापन अपनाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी बातों या विचारों में बिल्कुल भी अड़ियल न बनें; आपके अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के कारण आपका स्वयं का बड़ा नुकसान हो सकता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप अपनी इस कमी को पहचानकर खुद को थोड़ा बदलने का सार्थक प्रयास भी करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के कारण भागदौड़ से हल्की थकान या पेट की संवेदनशीलता हो सकती है. कर्ज और काम की चिंताओं से मुक्ति मिलने से मानसिक तनाव काफी कम होगा. संतुलित आहार लें, बाहर के खाने से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल, हरी इलायची और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें. द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से पुराने कर्ज और विवादों से मुक्ति मिलेगी, शुभ योग से भविष्य की योजनाएं सफल होंगी, यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

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