Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में सातवें भाव को साझेदारी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, जीवनसाथी और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति से आप अपने कामकाज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे.

कारोबार में सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिल सकता है. आज बन रहा प्रीति योग आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. प्रेम जीवन में भी कुछ पुराने रिश्ते दोबारा दस्तक दे सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो मीन राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

कारोबार में मिलेगी सफलता, धन लाभ के योग: मीन राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. बिजनेस में सफलता मिलने के साथ आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियां खत्म हो सकती हैं और कारोबार में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

नई जिम्मेदारियों के साथ पूरी होंगे रुके काम: कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप अपनी समझदारी और मेहनत से अच्छी तरह निभाएंगे. पहले से बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा और सोचे हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे.

फेस्टिव सीजन में कॉन्फिडेंस रहेगा टॉप लेवल पर: त्योहारों के इस सीजन में कारोबारियों का आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं. बेहतर अवसरों का लाभ उठाने और कारोबार के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है.

2. करियर और नौकरी

अधिकारियों के काम से खुश होने के योग: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रह सकता है. आपके कामकाज और प्रदर्शन से अधिकारी खुश हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है.

प्रीति योग से लगातार बनेंगे काम: आज बन रहा प्रीति योग नौकरीपेशा लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. आपके काम एक के बाद एक बनते चले जाएंगे और पहले से अटके हुए मामलों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है.

सीनियर का मिलेगा पूरा सहयोग: ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिल सकता है. उनके मार्गदर्शन से आपको काम करने का नया तरीका सीखने और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का अवसर मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

सिंगल लोगों को मिल सकते हैं अच्छे रिश्ते: प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खास रह सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए विवाह या रिश्ते से जुड़े अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना भी बन सकती है.

पुराने प्रेम की हो सकती है वापसी: प्रेम संबंधों में किसी पुराने व्यक्ति की दोबारा एंट्री हो सकती है. पुराना प्रेम आपकी जिंदगी में वापस दस्तक दे सकता है, जिससे बीती यादें ताजा होंगी. हालांकि, किसी भी रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले अपने मन और परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा.

समय की बर्बादी से बचें: लंबी टेलीफोनिक बातचीत और ऐसी गतिविधियों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें, जिनसे आपको कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है. अपने जरूरी कामों और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य में मजबूत रहेंगे खिलाड़ी और विद्यार्थी: खेलकूद से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों के लिए आज सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है. आपका स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. नियमित अभ्यास और पढ़ाई के साथ अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रह सकती है. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं और पर्याप्त आराम भी करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा).

लकी नंबर: 8.

अनलकी नंबर: 2.

मीन राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन मीन राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें.

इसके साथ ही अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ विनम्र व्यवहार करें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा.

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