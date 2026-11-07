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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 7 November 2026: बिजनेस में मिलेगी सफलता, पुराने प्रेम की हो सकती है वापसी; धन लाभ के योग

Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2026: बिजनेस में मिलेगी सफलता, पुराने प्रेम की हो सकती है वापसी; धन लाभ के योग

Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2026: मीन राशि वालों के लिए सातवें भाव में चंद्रमा से बिजनेस में सफलता और धन लाभ के योग. नौकरी में सीनियर का मिलेगा सहयोग, सिंगल लोगों को मिल सकते हैं अच्छे रिश्ते.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में सातवें भाव को साझेदारी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, जीवनसाथी और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति से आप अपने कामकाज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे. 

कारोबार में सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिल सकता है. आज बन रहा प्रीति योग आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. प्रेम जीवन में भी कुछ पुराने रिश्ते दोबारा दस्तक दे सकते हैं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो मीन राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

कारोबार में मिलेगी सफलता, धन लाभ के योग: मीन राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. बिजनेस में सफलता मिलने के साथ आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियां खत्म हो सकती हैं और कारोबार में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

नई जिम्मेदारियों के साथ पूरी होंगे रुके काम: कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप अपनी समझदारी और मेहनत से अच्छी तरह निभाएंगे. पहले से बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा और सोचे हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे.

फेस्टिव सीजन में कॉन्फिडेंस रहेगा टॉप लेवल पर: त्योहारों के इस सीजन में कारोबारियों का आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं. बेहतर अवसरों का लाभ उठाने और कारोबार के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है.

2. करियर और नौकरी

अधिकारियों के काम से खुश होने के योग: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रह सकता है. आपके कामकाज और प्रदर्शन से अधिकारी खुश हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है.

प्रीति योग से लगातार बनेंगे काम: आज बन रहा प्रीति योग नौकरीपेशा लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. आपके काम एक के बाद एक बनते चले जाएंगे और पहले से अटके हुए मामलों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है.

सीनियर का मिलेगा पूरा सहयोग: ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिल सकता है. उनके मार्गदर्शन से आपको काम करने का नया तरीका सीखने और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का अवसर मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

सिंगल लोगों को मिल सकते हैं अच्छे रिश्ते: प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खास रह सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए विवाह या रिश्ते से जुड़े अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना भी बन सकती है.

पुराने प्रेम की हो सकती है वापसी: प्रेम संबंधों में किसी पुराने व्यक्ति की दोबारा एंट्री हो सकती है. पुराना प्रेम आपकी जिंदगी में वापस दस्तक दे सकता है, जिससे बीती यादें ताजा होंगी. हालांकि, किसी भी रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले अपने मन और परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा.

समय की बर्बादी से बचें: लंबी टेलीफोनिक बातचीत और ऐसी गतिविधियों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें, जिनसे आपको कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है. अपने जरूरी कामों और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य में मजबूत रहेंगे खिलाड़ी और विद्यार्थी: खेलकूद से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों के लिए आज सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है. आपका स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. नियमित अभ्यास और पढ़ाई के साथ अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रह सकती है. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं और पर्याप्त आराम भी करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा).

लकी नंबर: 8.

अनलकी नंबर: 2.

मीन राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन मीन राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. 

इसके साथ ही अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ विनम्र व्यवहार करें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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