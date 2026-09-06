Aaj Ka Meen Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख-शांति, आंतरिक मन, कार्यस्थल की नींव व मानसिक स्थिरता स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घरेलू मोर्चे पर विशेषकर माता के साथ किसी बात को लेकर अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, इसलिए वाणी में अत्यधिक विनम्रता रखें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने, आलस्य त्यागने और विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है. बिजनेसमैन अपने व्यापार के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में बिना मतलब किसी से भी न उलझें; व्यर्थ की कहासुनी आपकी साख बिगाड़ सकती है. किसी भी क्लाइंट या पार्टनर के साथ मीटिंग के दौरान अपने स्वभाव में पूर्ण सौम्यता और ठहराव रखें, क्योंकि कार्यस्थल आपकी कर्मभूमि है और वहां का अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाएगा. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण बिजनेसमैन पर अचानक आलस्य और सुस्ती हावी होने की संभावना है, जिससे आपके महत्वपूर्ण ऑर्डर्स डिले (लेट) हो सकते हैं. कर्मचारियों (Staff/Employees) की अचानक बढ़ती मांगों या असंतोष के चलते काम समय पर पूरा न हो पाने से आपको आर्थिक नुकसान (Loss) का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और अधिकारियों के लिए आज का दिन चुनौतियों और सतर्कता भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके अपने ही नजदीकी लोग आपके काम में गुप्त रूप से बाधा डाल सकते हैं, जिससे आप दिनभर मानसिक तनाव और उलझन में रहेंगे. कार्यक्षेत्र में कामकाज में असफलता या देरी मिलने के योग बन रहे हैं; विशेष रूप से प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों (Administrative Officers) के लिए यह दिन कुछ अशुभ या परेशानी भरा रह सकता है, इसलिए किसी भी आधिकारिक फाइल पर बिना पूरी जांच-पड़ताल के हस्ताक्षर न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर भावनात्मक खालीपन दर्शा रहा है. दांपत्य जीवन में आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) की दिल से मिलने वाली संगति और आत्मीयता की कमी महसूस करेंगे, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. एक कड़वा सच यह भी समझें कि आपके सभी करीबी वास्तव में दिल से आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं; इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें, अच्छी तरह सोच-विचार के बाद ही किसी पर भरोसा करें. माता के साथ विवाद टालें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं है. छात्रों की सेहत अचानक गड़बड़ा सकती है; मौसमी बीमारियां, सिरदर्द या पेट की तकलीफ आपकी पढ़ाई में रुकावट डाल सकती है. अध्ययन के साथ-साथ अपने शरीर और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण, पारिवारिक अनबन और कार्यस्थल की रुकावटों के कारण सीने में भारीपन, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव या सिरदर्द हो सकता है. तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित रूप से प्राणायाम करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें और हल्का व सुपाच्य सात्विक भोजन लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, लाल पुष्प व गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, माता से रिश्ते सुधरेंगे, वर्कप्लेस के अवरोध दूर होंगे और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. आलस्य का तुरंत त्याग करें ताकि ऑर्डर्स लेट न हों, बाजार में किसी से न उलझें और मीटिंग्स में सौम्यता बनाए रखें.

Q2. आज मीन राशि के प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानी रखनी है?

Ans. अपने करीबी सहकर्मियों के अवरोधों से सावधान रहें, फाइलों की जांच गंभीरता से करें और तनाव से बचकर संयम से काम निपटाएं.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को किस बात पर विशेष ध्यान देना होगा?

Ans. सेहत में अचानक गिरावट आने की संभावना है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर सख्त ध्यान दें ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो.

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