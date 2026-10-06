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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान होगी अत्यंत बुद्धिमान, सर्वार्थसिद्धि योग से पैतृक बिजनेस की बागडोर

आज का मीन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान होगी अत्यंत बुद्धिमान, सर्वार्थसिद्धि योग से पैतृक बिजनेस की बागडोर

आज का मीन राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान होगी बुद्धिमान, सर्वार्थसिद्धि योग से पैतृक बिजनेस की बागडोर, राजनीति में बड़ा पद! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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Meen Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, तीव्र बुद्धि, ज्ञान, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक अधिकार, रचनात्मकता व मित्रता स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (छठे भाव) में प्रवेश करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी संतान अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और कुल का नाम रोशन करने वाली सिद्ध होगी. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए सितारों के सहयोग से आर्थिक सुधार, पैतृक कारोबार की मुख्य कमान और राजनीति में बड़ा पद मिलने का रहेगा.

सितारों का साथ व आर्थिक सुधार: सिद्ध, साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में की गई आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी; सितारों की पूरी अनुकूलता से कारोबार की आर्थिक स्थिति में जोरदार सुधार होगा और कहीं से अप्रत्याशित अटका हुआ धन प्राप्त होने के मजबूत योग बनेंगे.

पैतृक बिजनेस की बागडोर आपके हाथ: पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों के लिए बड़ा बदलाव आ सकता है; व्यापार की मुख्य कमान और बागडोर अब आपके हाथों में सौंपी जा सकती है, अतः पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए कमर कस लें और तैयार हो जाएं.

राजनीति व समाज सेवा में उच्च पद: समाज सेवा और राजनीति से जुड़े जातकों को उनकी निष्ठा और जनसेवा के बल पर किसी प्रतिष्ठित उच्च पद, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व की प्राप्ति संभव है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति के सुनहरे अवसरों, नए लाभकारी संपर्कों और मानसिक बेचैनी के बीच संतुलन बनाए रखने का रहेगा.

करियर में प्रगति के सुनहरे अवसर: दिन की शुरुआत (Day Starting) एंप्लॉयड पर्सन के करियर में शानदार तरक्की, नई संभावनाओं और प्रगति के बड़े व सुनहरे अवसर लेकर आने वाली साबित होगी.

नए संपर्क बनेंगे लाभकारी: वर्कस्पेस पर पेशेवर नेटवर्क का विस्तार होगा; कुछ ऐसे प्रभावशाली और नए संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए अत्यंत लाभकारी और लाभदायक सिद्ध होंगे.

मिश्रित परिणाम व बेचैनी: कार्यक्षेत्र पर दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है; एक तरफ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो दूसरी तरफ मन थोड़ा अशांत और बेचैन रह सकता है, इसलिए कार्यों पर फोकस बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा पुराने मित्रों से आनंद, अनावश्यक चिंता से मुक्ति और पिता के मार्गदर्शन का संकेत दे रहा है.

पुराने मित्र से बातचीत से आनंद: किसी पुराने और आत्मीय मित्र से अचानक संपर्क या फोन पर बातचीत होने से मन अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित हो जाएगा.

पिता का सहयोग सुलझाएगा जटिल समस्या: मन में बेवजह की अनावश्यक चिंताओं से थोड़ी व्यथा हो सकती है; हालांकि घर या बाहर की किसी भी जटिल व गंभीर समस्या के सटीक समाधान में पिता का सहयोग और अनुभव आपके लिए अत्यंत उपयोगी और अचूक साबित होगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बोरियत को दूर भगाने और मानसिक ताजगी पाने का है. यदि आप घर पर रहते-रहते बोरियत या थकावट महसूस कर रहे हैं, तो अपने पुराने मित्रों और साथियों से फोन पर बातचीत करने से आनंद में कई गुना इजाफा होगा और मन का बोझ पूरी तरह हल्का होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अनावश्यक चिंतन सिरदर्द या बेचैनी का कारण बन सकता है. व्यर्थ की चिंताओं से बचें, समय पर ताजा व सुपाच्य भोजन लें, खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और कुछ देर शांत बैठकर ध्यान या प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें.

एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को फल, अन्न अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से बुद्धि और संतान सुख की वृद्धि होगी, सर्वार्थसिद्धि योग से पैतृक बिजनेस की बागडोर और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, राजनीति में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक समस्याएं पिता के सहयोग से हल होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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