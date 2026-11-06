ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: नया निवेश खोलेगा आय के नए स्रोत, परिजनों संग बिताएंगे यादगार पल; पढ़ें धनतेरस का उपाय

Aaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: नया निवेश खोलेगा आय के नए स्रोत, परिजनों संग बिताएंगे यादगार पल; पढ़ें धनतेरस का उपाय

Aaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: मीन राशि का धनतेरस दैनिक राशिफल! 7th चंद्रमा, विष्कुम्भ योग, अटका पेमेंट क्लियर, डे स्टार्टिंग में बड़ा ऑर्डर, मार्केटिंग सफलता व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Nov 2026 04:29 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार विस्तार, सामाजिक प्रतिष्ठा व दैनिक आय स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते व्यापार और दैनिक आजीविका में चौतरफा लाभ के शानदार योग बनेंगे; आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

  • दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी 

विष्कुम्भ योग से अटका पेमेंट क्लियर, डे स्टार्टिंग में बड़ा ऑर्डर: धनतेरस के पावन अवसर पर बन रहे विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपके निरंतर प्रयासों द्वारा बाजार में लंबे समय से फंसा या अटका हुआ पुराना पेमेंट क्लियर हो जाएगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) में ही कारोबारियों को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या लाभकारी डील हाथ लग सकती है, जिससे त्योहार की शुरुआत बेहद धमाकेदार होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केट डीलर से मतभेद और लेबर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केट डीलर से मतभेद और लेबर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह; पढ़ें राशिफल
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस लोन अप्रूव होने से नए काम की शुरुआत
Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस लोन अप्रूव होने से नए काम की शुरुआत
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, करियर व इंटरव्यू के लिए यात्रा के योग; जानें शुक्रवार का राशिफल!
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, करियर व इंटरव्यू के लिए यात्रा के योग; जानें शुक्रवार का राशिफल!
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह
Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह

व्यापार विस्तार और नया निवेश शुभ: यदि आप अपने कारोबार में विस्तार करने जा रहे हैं या धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कोई नया पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि लाएगा और भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

2. करियर और नौकरी 

कार्य की सराहना, मार्केटिंग वालों को 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का सम्मान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के काम की दफ्तर में जमकर प्रशंसा होगी. आपके पराक्रम और प्रभाव में वृद्धि होगी; हालांकि कार्यस्थल पर प्रतिद्वंद्विता (Competition) बढ़ेगी, लेकिन अपनी चतुराई से आप हर परिस्थिति में लाभ कमाएंगे. बस किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का दबदबा: ग्रह गोचर पूरी तरह मार्केटिंग और सेल्स फील्ड के कर्मचारियों के पक्ष में रहेगा; आप अपनी कड़ी मेहनत और वाकपटुता के बल पर एक बार फिर 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का खिताब जीतने में कामयाब रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार 

सामाजिक मान-सम्मान, घर लौटेंगे परदेसी: सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी साख और सम्मान में इजाफा होगा. यदि आप नौकरी या बिजनेस के चलते घर-परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो इस पावन धनतेरस पर आपको अपने परिजनों और माता-पिता के साथ फुर्सत के पल बिताने का सुखद अवसर मिलेगा.

छात्र परिवार संग बिताएंगे खूबसूरत यादें: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) लंबे समय के तनाव भरे अध्ययन रूटीन के बाद परिवार के साथ बैठकर सुखद, पुरानी और खूबसूरत यादों को ताजा करेंगे, जिससे मानसिक ऊर्जा का नया संचार होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा से मन प्रसन्न और शरीर में ताजगी बनी रहेगी. त्योहार की भागदौड़ में गरिष्ठ व तले-भुने खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व कुबेर देव का आशीर्वाद पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, केसर और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ चौघड़िया मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में सोने/चांदी का सिक्का, पीतल का कलश अथवा साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, चावल, चीनी या चने की दाल का दान करें. इससे अटका हुआ धन शीघ्र प्राप्त होगा, व्यापार में तरक्की होगी और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 04:29 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केट डीलर से मतभेद और लेबर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केट डीलर से मतभेद और लेबर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह; पढ़ें राशिफल
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस लोन अप्रूव होने से नए काम की शुरुआत
Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस लोन अप्रूव होने से नए काम की शुरुआत
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, करियर व इंटरव्यू के लिए यात्रा के योग; जानें शुक्रवार का राशिफल!
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 November 2026: धनतेरस पर 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, करियर व इंटरव्यू के लिए यात्रा के योग; जानें शुक्रवार का राशिफल!
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह
Aaj Ka Tula Rashifal 6 November 2026:  धनतेरस पर 12वें चंद्रमा से बढ़ेगा कष्ट व तनाव, करियर संवारने के लिए नजरिया बदलने की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चेन्नई में साथ दिखे CM विजय, जगन और KT रामाराव, तृषा भी आईं नजर
चेन्नई में साथ दिखे CM विजय, जगन और KT रामाराव, तृषा भी आईं नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस पर भड़के AAP सांसद संजय सिंह, 'पूरे देश में आपने BJP की...'
AAP सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को दी नसीहत, 'अपने अंदर झांक कर देखिए'
इंडिया
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
चीन के खिलाफ फिलीपींस बढ़ा रहा ताकत, भारत संग 800 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की चर्चा
क्रिकेट
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
बॉलीवुड
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
इंडिया
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
विश्व
Explained: ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget