Aaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार विस्तार, सामाजिक प्रतिष्ठा व दैनिक आय स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते व्यापार और दैनिक आजीविका में चौतरफा लाभ के शानदार योग बनेंगे; आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी

विष्कुम्भ योग से अटका पेमेंट क्लियर, डे स्टार्टिंग में बड़ा ऑर्डर: धनतेरस के पावन अवसर पर बन रहे विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपके निरंतर प्रयासों द्वारा बाजार में लंबे समय से फंसा या अटका हुआ पुराना पेमेंट क्लियर हो जाएगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) में ही कारोबारियों को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या लाभकारी डील हाथ लग सकती है, जिससे त्योहार की शुरुआत बेहद धमाकेदार होगी.

व्यापार विस्तार और नया निवेश शुभ: यदि आप अपने कारोबार में विस्तार करने जा रहे हैं या धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कोई नया पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि लाएगा और भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

2. करियर और नौकरी

कार्य की सराहना, मार्केटिंग वालों को 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का सम्मान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के काम की दफ्तर में जमकर प्रशंसा होगी. आपके पराक्रम और प्रभाव में वृद्धि होगी; हालांकि कार्यस्थल पर प्रतिद्वंद्विता (Competition) बढ़ेगी, लेकिन अपनी चतुराई से आप हर परिस्थिति में लाभ कमाएंगे. बस किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का दबदबा: ग्रह गोचर पूरी तरह मार्केटिंग और सेल्स फील्ड के कर्मचारियों के पक्ष में रहेगा; आप अपनी कड़ी मेहनत और वाकपटुता के बल पर एक बार फिर 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का खिताब जीतने में कामयाब रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

सामाजिक मान-सम्मान, घर लौटेंगे परदेसी: सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी साख और सम्मान में इजाफा होगा. यदि आप नौकरी या बिजनेस के चलते घर-परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो इस पावन धनतेरस पर आपको अपने परिजनों और माता-पिता के साथ फुर्सत के पल बिताने का सुखद अवसर मिलेगा.

छात्र परिवार संग बिताएंगे खूबसूरत यादें: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive Students) लंबे समय के तनाव भरे अध्ययन रूटीन के बाद परिवार के साथ बैठकर सुखद, पुरानी और खूबसूरत यादों को ताजा करेंगे, जिससे मानसिक ऊर्जा का नया संचार होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा से मन प्रसन्न और शरीर में ताजगी बनी रहेगी. त्योहार की भागदौड़ में गरिष्ठ व तले-भुने खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व कुबेर देव का आशीर्वाद पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, केसर और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ चौघड़िया मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में सोने/चांदी का सिक्का, पीतल का कलश अथवा साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, चावल, चीनी या चने की दाल का दान करें. इससे अटका हुआ धन शीघ्र प्राप्त होगा, व्यापार में तरक्की होगी और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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