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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal 5 September 2026: 4थे चंद्रमा से भौतिक सुखों में अड़चनें, सीक्रेट रखें बिजनेस प्लान, ऑफिस में वाणी पर रखें संयम

Meen Rashifal 5 September 2026: 4थे चंद्रमा से भौतिक सुखों में अड़चनें, सीक्रेट रखें बिजनेस प्लान, ऑफिस में वाणी पर रखें संयम

Meen Rashifal 5 September 2026: 4थे चंद्रमा से भौतिक सुखों में अड़चनें, सीक्रेट रखें बिजनेस प्लान, ऑफिस में वाणी संयम! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, मानसिक शांति, घरेलू सुख-साधन, वाहन व आंतरिक सामंजस्य स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति में कुछ अनपेक्षित रुकावटें आ सकती हैं और घरेलू माहौल में थोड़ा धैर्य रखना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गोपनीय रखने और वित्तीय साख बचाने पर ध्यान देना होगा. अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली, आगामी डील्स और रणनीतियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) के समक्ष भूलकर भी शेयर न करें; आपकी योजनाएं लीक होने से नुकसान हो सकता है. व्यापार में कोई भी नई दिक्कत या उलझन सामने आने पर वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्तियों से सलाह-मशवरा जरूर लें. यदि आपने पूर्व में व्यापार के विस्तार या जरूरत के लिए कोई उधार अथवा कर्ज लिया था, तो उसे समय पर चुकाते रहें; किश्तों में लापरवाही करने से बाजार में आपकी साख और छवि खराब हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कागजी काम दुरुस्त रखने और विवादों से दूरी बनाए रखने का रहेगा. ऑफिस से संबंधित सभी जरूरी फाइल्स और डाक्यूमेंट्स पूरी तरह कंप्लीट रखें, क्योंकि काम की छोटी सी चूक के चलते भी आपको सीनियर्स की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. वर्कस्पेस पर जितना संभव हो व्यर्थ के वाद-विवादों से बचें और अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपसी सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए खुद को शांत रखकर ही काम करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का गोचर संवेदनशील प्रभाव देगा. रिश्तों में केवल अपनी ही बात को सर्वोपरि रखने की जिद न करें. खुद की बातों को महत्व देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जीवनसाथी या लव पार्टनर का कोई भावनात्मक या आर्थिक नुकसान न हो. साथी के दृष्टिकोण को भी समझें ताकि घर में सामंजस्य बना रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Artists, Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता साधने का है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण मन में भटकाव आ सकता है. शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुजनों से प्रेरणा लेकर अपने-अपने फील्ड में अपने मन को पूरी तरह केंद्रित (Focus) करें; अनुशासन से ही श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण सीने में जकड़न, मानसिक अशांति या थकान की समस्या हो सकती है. ऑफिस की आलोचना या घरेलू सुखों में रुकावट से तनाव न लें. शिक्षक दिवस पर गुरु मंत्र का जप करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान व प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पूज्य माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के दोष शांत होंगे, भौतिक सुखों की रुकावटें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में साख मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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