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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद

आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद

आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद! पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 04:50 AM (IST)
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Meen Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी यश, मान-प्रतिष्ठा, बुद्धि, विवेक, रणनीतिक निवेश, रचनात्मकता व खेलकूद स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वभाव से यश प्रिय रहेंगे और समाज व कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा व साख को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा में वर्चस्व, महत्वपूर्ण ऑर्डर्स की प्राप्ति और पूंजी निवेश से भविष्य संवारने का रहेगा.

प्रतिस्पर्धा में वर्चस्व व आत्मविश्वास: शिव, लक्ष्मी, गजकेसरी और सर्वार्थसिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से बाजार में आसपास के व्यापारियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ चल रही होड़ में आपका दबदबा व वर्चस्व कायम रहेगा; आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई महत्वपूर्ण बड़ा ऑर्डर या कमर्शियल डील फाइनल होने की पूरी उम्मीद है.

पूंजी निवेश से बनाएं भविष्य की योजना: व्यापार को नया विस्तार देने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त पूंजी निवेश (Capital Investment) करना होगा; इस वित्तीय बैकअप के आधार पर भविष्य की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करें.

न्यू बिजनेसमैन लक्ष्य पर रखें फोकस: नए कारोबारियों को अपने स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित कर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए; बीच-बीच में मन का भटकाव या असमंजस परेशान कर सकता है, लेकिन आपको अपने विजन से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बुद्धिमत्ता से विरोधियों को शांत करने, सीनियर की मदद से तरक्की और बॉस की प्रशंसा पाने का रहेगा.

बुद्धिमानी व चातुर्य से विरोधियों को जवाब: एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमता और कूटनीतिक चातुर्यता के बल पर उन सभी विरोधियों की बोलती पूरी तरह बंद कर देंगे जो आपके विरुद्ध सक्रिय थे.

सीनियर ऑफिसर की मदद से तरक्की: ऑफिस का समग्र माहौल काफी शांतिपूर्ण रहेगा; किसी प्रभावशाली सीनियर ऑफिसर के मार्गदर्शन और सहयोग से आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की राह आसान होगी और आप कार्यक्षेत्र में शानदार प्रगति करेंगे.

बॉस से तारीफ व कामयाबी में वृद्धि: वर्कप्लेस पर उच्च प्रबंधन और बॉस द्वारा आपकी कार्यशैली की सार्वजनिक तारीफ की जाएगी; यह सराहना आपके प्रतिस्पर्धियों के मन में जलन पैदा कर सकती है, किंतु आपकी कामयाबी में निरंतर वृद्धि होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा घरेलू मामलों में संयम और दूसरों को अवांछित सलाह न देने की हिदायत दे रहा है.

घरेलू मोर्चे पर तनाव व अप्रियता: घर-परिवार के मोर्चे पर कुछ बातों को लेकर अप्रियता और हल्का तनाव बना रह सकता है.

दूसरों को सुधारने व सलाह देने से बचें: पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप दूसरों की गलतियों और उनके तौर-तरीकों को सुधारने पर अपनी ऊर्जा न लगाएं; किसी भी सदस्य को बिन मांगी सलाह देने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक फिटनेस और सही तकनीक पर ध्यान देने का है. नियमित प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन की नसों या मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) आने की आशंका बन रही है; इसलिए अभ्यास के दौरान अपने उठने-बैठने के तरीके, वॉर्म-अप और बॉडी पोस्चर का विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक तनाव या गलत पोस्चर से गर्दन, पीठ या कमर में खिंचाव हो सकता है. भारी वजन उठाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और नियमित स्ट्रेचिंग करें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा नारंगी/पीले वस्त्र का दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से सामाजिक यश और बुद्धि का बल मिलेगा, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व स्थापित होगा, ऑफिस में तरक्की के मार्ग खुलेंगे और विरोधियों का प्रभाव शांत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 04:50 AM (IST)
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