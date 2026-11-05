ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 5 November 2026: 7वें चंद्रमा से बढ़ेगा नेतृत्व, नौकरी में उन्नति व निवेश से लाभ

Aaj Ka Meen Rashifal 5 November 2026: 7वें चंद्रमा से बढ़ेगा नेतृत्व, नौकरी में उन्नति व निवेश से लाभ

Aaj Ka Meen Rashifal 5 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस विस्तार पर खर्च, नौकरी में नए अवसर व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. 

सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इसके साथ ही दिन की शुरुआत आर्थिक लाभ लेकर आएगी, हालांकि कार्यक्षेत्र में गंभीर और व्यर्थ के मुद्दों पर उलझने से बचना जरूरी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 November 2026: 8वें चंद्रमा से बढ़ेगी भागदौड़, रुका धन व वर्कस्पेस तनाव पर अलर्ट
8वें चंद्रमा से बढ़ेगी भागदौड़, रुका धन व वर्कस्पेस तनाव पर अलर्ट
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 5 November 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा प्रभाव, बिजनेस अड़चनें होंगी दूर
9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा प्रभाव, बिजनेस अड़चनें होंगी दूर
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 November 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश व मान, सरकारी टेंडर व बिजनेस विस्तार के योग
10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश व मान, सरकारी टेंडर व बिजनेस विस्तार के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 November 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा मुनाफा, बिजनेस विस्तार व शत्रुओं पर बढ़त
11वें चंद्रमा से बढ़ेगा मुनाफा, बिजनेस विस्तार व शत्रुओं पर बढ़त

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार
तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि
नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा
शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग का प्रभाव
अशुभ योग: सप्तम भाव के चंद्रमा पर अनुकूल ग्रह स्थिति, कोई गंभीर दोष नहीं
चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण अनुबंध या नए वित्तीय निर्णय लेने से बचें)
शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय स्थिति (Business & Disputes)

महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यय, भविष्य में खुलेंगे नए मार्ग: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कारोबार से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स पर धन खर्च होगा. हालांकि यह व्यय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि भविष्य में आपके व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते और अवसर तैयार करेगा.

दिन की शुरुआत में आर्थिक लाभ, दोपहर बाद स्थिति सामान्य: व्यापारियों के लिए दिन की शुरुआत बेहतरीन आर्थिक लाभ के संकेत दे रही है. सुबह के समय अच्छे सौदे हाथ लग सकते हैं, जबकि दोपहर के बाद बाजार की चाल और व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा.

करियर और नौकरी (Career & Target)

नौकरी में उन्नति के अवसर, खुद को रखें अपडेट: नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने का कोई शुभ अवसर सामने आ सकता है. एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को समय रहते अपने करियर को नई ऊंचाई देने के लिए अपने स्किल्स और रिज्यूम को लगातार अपडेट रखना चाहिए तथा अन्य बेहतर कंपनियों के अवसरों पर भी नजर रखनी चाहिए.

गंभीर व व्यर्थ की चर्चाओं से बचें, नींद उड़ा सकते हैं विवाद: वर्कप्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स या अति-गंभीर व विवादास्पद मुद्दों पर बहस करके अपना समय बर्बाद न करें. ऐसे मामले मानसिक तनाव दे सकते हैं और आपकी रातों की नींद खराब कर सकते हैं, इसलिए केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

परिवार के साथ शाम को सुकून, बिना मांगे सलाह न दें: दांपत्य जीवन में आप और आपके जीवनसाथी दोनों अपने-अपने कार्यों में काफी व्यस्त रहेंगे. शाम के समय परिवार के साथ सुखद और प्यारा वक्त बिताने का मौका मिलेगा. घर में सभी के साथ विनम्रता से पेश आएं और किसी को भी अवांछित सलाह देने से बचें.

छात्रों के लिए व्यायाम जरूरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लें हिस्सा: विद्यार्थियों को पूरे मन से अध्ययन करना चाहिए और शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति के लिए दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में शामिल होने की शुरुआत करने के लिए यह अनुकूल समय है.

लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 9

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा-अर्चना करें और उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल व पीले फल अर्पित करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें और मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं.

केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र या धार्मिक ग्रंथ का दान करें. इससे नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और करियर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 November 2026: 8वें चंद्रमा से बढ़ेगी भागदौड़, रुका धन व वर्कस्पेस तनाव पर अलर्ट
8वें चंद्रमा से बढ़ेगी भागदौड़, रुका धन व वर्कस्पेस तनाव पर अलर्ट
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 5 November 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा प्रभाव, बिजनेस अड़चनें होंगी दूर
9वें चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगा प्रभाव, बिजनेस अड़चनें होंगी दूर
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 November 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश व मान, सरकारी टेंडर व बिजनेस विस्तार के योग
10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश व मान, सरकारी टेंडर व बिजनेस विस्तार के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 November 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा मुनाफा, बिजनेस विस्तार व शत्रुओं पर बढ़त
11वें चंद्रमा से बढ़ेगा मुनाफा, बिजनेस विस्तार व शत्रुओं पर बढ़त
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
बिहार
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
विश्व
Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
डेमोक्रेटिक कांग्रेस को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
इंडिया
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget