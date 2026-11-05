Aaj Ka Meen Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से सातवें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इसके साथ ही दिन की शुरुआत आर्थिक लाभ लेकर आएगी, हालांकि कार्यक्षेत्र में गंभीर और व्यर्थ के मुद्दों पर उलझने से बचना जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग का प्रभाव

अशुभ योग: सप्तम भाव के चंद्रमा पर अनुकूल ग्रह स्थिति, कोई गंभीर दोष नहीं

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण अनुबंध या नए वित्तीय निर्णय लेने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय स्थिति (Business & Disputes)

महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यय, भविष्य में खुलेंगे नए मार्ग: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कारोबार से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स पर धन खर्च होगा. हालांकि यह व्यय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि भविष्य में आपके व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते और अवसर तैयार करेगा.

दिन की शुरुआत में आर्थिक लाभ, दोपहर बाद स्थिति सामान्य: व्यापारियों के लिए दिन की शुरुआत बेहतरीन आर्थिक लाभ के संकेत दे रही है. सुबह के समय अच्छे सौदे हाथ लग सकते हैं, जबकि दोपहर के बाद बाजार की चाल और व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा.

करियर और नौकरी (Career & Target)

नौकरी में उन्नति के अवसर, खुद को रखें अपडेट: नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने का कोई शुभ अवसर सामने आ सकता है. एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को समय रहते अपने करियर को नई ऊंचाई देने के लिए अपने स्किल्स और रिज्यूम को लगातार अपडेट रखना चाहिए तथा अन्य बेहतर कंपनियों के अवसरों पर भी नजर रखनी चाहिए.

गंभीर व व्यर्थ की चर्चाओं से बचें, नींद उड़ा सकते हैं विवाद: वर्कप्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स या अति-गंभीर व विवादास्पद मुद्दों पर बहस करके अपना समय बर्बाद न करें. ऐसे मामले मानसिक तनाव दे सकते हैं और आपकी रातों की नींद खराब कर सकते हैं, इसलिए केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

परिवार के साथ शाम को सुकून, बिना मांगे सलाह न दें: दांपत्य जीवन में आप और आपके जीवनसाथी दोनों अपने-अपने कार्यों में काफी व्यस्त रहेंगे. शाम के समय परिवार के साथ सुखद और प्यारा वक्त बिताने का मौका मिलेगा. घर में सभी के साथ विनम्रता से पेश आएं और किसी को भी अवांछित सलाह देने से बचें.

छात्रों के लिए व्यायाम जरूरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लें हिस्सा: विद्यार्थियों को पूरे मन से अध्ययन करना चाहिए और शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति के लिए दिनचर्या में व्यायाम शामिल करना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में शामिल होने की शुरुआत करने के लिए यह अनुकूल समय है.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा-अर्चना करें और उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल व पीले फल अर्पित करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें और मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं.

केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र या धार्मिक ग्रंथ का दान करें. इससे नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और करियर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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