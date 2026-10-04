Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार

आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार

आज का मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू शांति की चाहत, वित्तीय निर्णयों में बरतें सतर्कता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए इंतजार! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, एकांत, अचल संपत्ति व वित्तीय सतर्कता स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (पंचम भाव) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन बाहर घूमने-फिरने या भागदौड़ करने की अपेक्षा घर पर शांत रहने में अधिक लगेगा; अत्यधिक यात्रा या बाहर जाना आपको पसंद नहीं आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
धर्म
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, न्यू बिजनेसमैन को डीलर से धोखे की आशंका, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें
आज का वृश्चिक राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, न्यू बिजनेसमैन को डीलर से धोखे की आशंका, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें
धर्म
आज का तुला राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से न्यायप्रिय छवि, परिध व मालव्य योग से धन लाभ, बड़े प्रोजेक्ट से ऑफिस में नई पहचान
आज का तुला राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से न्यायप्रिय छवि, परिध व मालव्य योग से धन लाभ, बड़े प्रोजेक्ट से ऑफिस में नई पहचान

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय अनुशासन, रुके धन की वजह से योजनाओं के स्थगन और सतर्कता बरतने का रहेगा.

रुके धन से आगामी प्लानिंग प्रभावित: बाजार या क्लाइंट्स के पास रुका हुआ पैसा समय पर न मिलने या लेट होने से आपकी अगली व्यावसायिक योजनाओं (Next Planning) की गति धीमी पड़ सकती है; बजट का बैकअप तैयार रखें.

वित्तीय निर्णयों में अत्यधिक सोच-विचार जरूरी: बिजनेस में पूंजी निवेश या लेन-देन से जुड़े सभी वित्तीय निर्णय बहुत सोच-समझकर और अनुभवी लोगों से परामर्श के बाद ही लें, अन्यथा जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से वित्तीय नुकसान (Loss) का सामना करना पड़ सकता है.

न्यू बिजनेसमैन ऊर्जा व समय बचाएं: नए कारोबारियों (New Businessmen) को व्यर्थ की दिशाहीन गतिविधियों या गपशप में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा; केवल अपने कोर बिजनेस मॉडल पर ही ध्यान केंद्रित करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य में लापरवाही से बचने, प्रमोशन के लिए धैर्य रखने और घरेलू तनाव के बीच फोकस बनाए रखने का रहेगा.

कामकाज में लापरवाही से बचें: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर अपने आधिकारिक दायित्वों में तनिक भी लापरवाही या ढिलाई न बरतें; छोटी सी चूक भी आपको वरिष्ठों के सामने मुश्किल स्थिति में डाल सकती है.

इंक्रीमेंट व प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार: नौकरी में काफी समय से रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सैलरी हाइक या नई पोस्ट मिलने से जुड़ा कोई सकारात्मक समाचार सुनने के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है; परिस्थितियों के परिपक्व होने तक धैर्य रखें.

घर से काम करने में चुनौतियां: पारिवारिक तनाव के माहौल के बीच यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होगा; अपने कार्यक्षेत्र और निजी समय के बीच स्पष्ट सीमा तय करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू तालमेल के लिए अतिरिक्त समझदारी की मांग कर रहा है.

परिवार में सामंजस्य के लिए प्रयास जरूरी: घर-परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक तालमेल बिठाने और किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज आपको काफी प्रयास करने पड़ेंगे.

तनावपूर्ण माहौल में धैर्य: चारों ओर चल रहे घरेलू तनाव के वातावरण में धैर्य बनाए रखें; वाणी में नरमी रखने से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन सीमित साधनों के बीच अपनी प्रतिभा को तराशने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में संसाधनों या उपकरणों की कमी (Lack of Resources) को महसूस कर सकते हैं; इस तात्कालिक कमी से हताश होने के बजाय जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं के साथ अपनी बेसिक प्रैक्टिस जारी रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण सीने में भारीपन, गैस, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, हल्का व सुपाच्य भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान का अभ्यास करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से घरेलू शांति मिलेगी, परिध योग से वित्तीय नुकसान से बचाव होगा, कार्यक्षेत्र में एकाग्रता लौटेगी और पारिवारिक सामंजस्य स्थापित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
आज का कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के योग
धर्म
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, न्यू बिजनेसमैन को डीलर से धोखे की आशंका, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें
आज का वृश्चिक राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, न्यू बिजनेसमैन को डीलर से धोखे की आशंका, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें
धर्म
आज का तुला राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से न्यायप्रिय छवि, परिध व मालव्य योग से धन लाभ, बड़े प्रोजेक्ट से ऑफिस में नई पहचान
आज का तुला राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से न्यायप्रिय छवि, परिध व मालव्य योग से धन लाभ, बड़े प्रोजेक्ट से ऑफिस में नई पहचान
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
विश्व
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
Home Tips
Gas Leak: कहीं लीक तो नहीं हो रही रसोई गैस? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें लीकेज
कहीं लीक तो नहीं हो रही रसोई गैस? 2 मिनट में ऐसे पकड़ें लीकेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget