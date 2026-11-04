Aaj Ka Meen Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतिस्पर्धा, दैनिक कार्य व विजय) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आप अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं पर पूरी तरह हावी रहेंगे और उन पर विजय पाने में सफल होंगे.

हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र में कार्यों की देरी पर अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए समय प्रबंधन और संयम का विशेष ध्यान रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Investment)

पुराने निवेश से बंपर मुनाफा, खर्चों से न घबराएं: व्यापार की गति आज सामान्य या मध्यम रहेगी. दिनभर कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन आप आत्मविश्वास और वित्तीय सूझबूझ के साथ इन खर्चों को संभाल लेंगे. ब्रह्म और ऐन्द्र योग के निर्माण से पहले किए गए पुराने निवेश या बचत से अचानक बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं.

नया व्यापार शुरू करने से पहले करें रिसर्च: त्योहारी सीजन के दौरान मौजूदा काम के साथ-साथ यदि आप किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो बिना संपूर्ण बाजार रिसर्च और सूचना एकत्र किए कदम न बढ़ाएं; हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम नुकसान करा सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

काम में देरी पर डांट का अंदेशा, मतभेद से बचें: कार्यस्थल पर चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आपकी कार्यप्रणाली में कुछ विलंब हो सकता है, जिससे उच्चाधिकारियों की डांट या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. दफ्तर में किसी सहकर्मी से वैचारिक मतभेद होने से मन की प्रसन्नता कुछ देर के लिए प्रभावित हो सकती है; शांत रहकर विवाद टालें.

ड्रेसिंग सेंस और आत्मविश्वास से छाएंगे: तमाम दबाव के बावजूद आपका बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस, सकारात्मक ऊर्जा (Zeal) और आत्मविश्वास कार्यस्थल पर अधिकारियों व सहकर्मियों को गहराई से प्रभावित करेगा. अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त फोकस बनाए रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Students)

गृहस्थी में शांति, जीवनसाथी को समय देना जरूरी: पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं सिर उठा सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी से घर का वातावरण शांत और नियंत्रित बना रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवनसाथी को पर्याप्त समय दें; इससे आपसी गिले-शिकवे दूर होंगे और घर में खुशहाली आएगी.

एकाग्रता रखेगी मजबूत भविष्य की नींव: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. आज का यह कड़ा अनुशासन और एकाग्रता आपके आने वाले कल की मजबूत नींव तैयार करेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के तनाव से सिरदर्द या अनिद्रा से बचें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और षष्ठ भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें.

किसी जरूरतमंद, सफाईकर्मी या बटुक को हरी मूंग, साबुत अनाज या मौसमी फल का दान करें. इससे षष्ठ भाव के रोग व शत्रुओं का शमन होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

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