Aaj Ka Meen Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, माता, मानसिक शांति, भूमि व गृहस्थी स्थान) में मिथुन राशि में गोचर करेंगे.

चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सुख-सुविधाओं में अचानक कमी या असंतोष महसूस हो सकता है. कार्यक्षेत्र और व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी या अति-उत्साह में लेने से बचें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (4वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

नए क्षेत्र में निवेश से बचें: त्योहारी सीजन में बिना सोचे-समझे किसी नए क्षेत्र में कदम रखना जोखिम भरा हो सकता है. मार्केटिंग और विज्ञापनों पर किया गया भारी खर्च आज निष्फल साबित हो सकता है; अनावश्यक बजट बढ़ाने से बचें.

आलस्य से हाथ से निकल सकते हैं ऑर्डर: काम में लेटलतीफी या लापरवाही के कारण बड़े ग्राहक छूट सकते हैं. अपनी भविष्य की योजनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखें और बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाएं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

बॉस से वैचारिक मतभेद के संकेत: कार्यक्षेत्र पर उच्चाधिकारियों के साथ तीखी बहस होने की आशंका है, जिससे बात नौकरी छोड़ने तक पहुंच सकती है. वाणी पर संयम रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें.

नकारात्मकता और अनैतिक कार्यों से दूरी: दफ्तर की राजनीति और दूसरों की बुराई में शामिल होने से बचें. अनैतिक शॉर्टकट अपनाने से प्रमोशन रुक सकता है और साख पर आंच आ सकती है; पूरी ईमानदारी से अपना काम करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक शांति बनाए रखें: घर के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तनाव न बढ़ाएं. प्यार और आपसी सद्भाव बनाए रखना ही आपके मानसिक सुकून की कुंजी है.

खिलाड़ियों को गलत संगति से बचना होगा: स्पोर्ट्स पर्सन तुरंत ऊर्जा या स्टैमिना बढ़ाने के लिए किसी गलत दवाई या भ्रामक संगति के चक्कर में न पड़ें, अन्यथा करियर प्रभावित हो सकता है. छात्रों को सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए.

स्वास्थ्य: सीने में जकड़न, भारीपन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन ग्रहण करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और काले तिल से अभिषेक करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम को सरसों के तेल में नीले फूल डालकर शनिदेव को अर्पित करें और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं.

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