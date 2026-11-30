Aaj Ka Meen Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, शत्रु, ऋण, सेवा, प्रतिस्पर्धा और ननिहाल पक्ष स्थान) में सिंह राशि में गोचर करेंगे.

षष्ठ भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके शारीरिक बल में वृद्धि करेगी और आपको रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक बनेगी. आज आपकी कार्यक्षमता और संयमित व्यवहार विरोधियों पर भारी पड़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण प्रारंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की शुभ चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा, इसलिए रिश्तों और वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का साया रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, पैतृक अनुभव और वित्तीय अनुशासन (Business Wisdom & Financial Discipline)

पिता से सीखें पैतृक व्यापार की बारीकियां, लोन का करें सही उपयोग: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर हो और साथ में गजकेसरी व लक्ष्मी योग बनें, तो अनुशासन और अनुभवी मार्गदर्शन से व्यापारिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त होती है.

अगर आप पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो आज अपने पिताजी से काम की बारीकियां और अनुभव समझने का प्रयास करें यह सीख आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित होगी. वहीं, न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) अपनी कड़ी मेहनत से मार्केट में बनी पहचान से संतुष्ट और उत्साहित रहेंगे.

लोन की राशि को केवल व्यापारिक कार्यों में ही लगाएं: अगर आपने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए बैंक या किसी संस्थान से लोन (Loan) लिया है, तो उस राशि को पूरी ईमानदारी से उसी काम में लगाएं. कई बार वित्तीय संस्थाएं ऑडिट (Audit) करने भी आ जाती हैं, इसलिए कागजी और आर्थिक पारदर्शिता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

2. करियर में लचीलापन और आउटस्टेशन जिम्मेदारी (Career Flexibility & New Projects)

सहकर्मियों के साथ तालमेल से सुलझेंगी मुश्किलें, मिलेंगे नए प्रोजेक्ट: वर्कप्लेस पर आज जूनियर्स और को-वर्कर्स के प्रति आपका व्यवहार काफी लचीला और सहयोगी रहेगा, जिसकी मदद से काम की बड़ी मुश्किलें भी आसानी से हल हो जाएंगी. एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) की पुरानी समस्याएं अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी, ऐसे में आपको अपने मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

दूसरे शहरों के कार्य हैंडल करने की मिल सकती है जिम्मेदारी: आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए आज ऑफिस की ओर से आपको दूसरे शहरों के प्रोजेक्ट्स या कार्यों को हैंडल करने की प्लानिंग बनाई जा सकती है, जो भविष्य में आपकी तरक्की का आधार बनेगी.

3. दांपत्य जीवन में सतर्कता और सकारात्मक सोच (Marital Harmony & Positive Mindset)

तीसरे व्यक्ति के दखल से बचाएं मैरिड लाइफ, घर की व्यवस्था पर न पड़ने दें असर: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है. मैरिड लाइफ (Married Life) में किसी थर्ड पर्सन (Third Person) की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर की सुख-शांति और व्यवस्था पर पड़ सकता है. आपसी संवाद से गलतफहमियों को तुरंत दूर करें.

स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स नेगेटिव थॉट्स से रहें दूर: खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Persons) और विद्यार्थियों (Students) को आज किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स (Negative Thoughts) या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने अभ्यास और पढ़ाई पर फोकस रखें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

सोमवार, षष्ठ चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और षष्ठ भाव में बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने तथा गजकेसरी व लक्ष्मी योग के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा सफेद चंदन अर्पित करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, चीनी या पीले वस्त्र का दान करें. इससे शत्रु व रोग बाधा समाप्त होगी, ग्रहण दोष शांत होगा और पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.