Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal 3 September 2026: 3रे चंद्रमा से रिश्तेदारों की मदद को रहें तैयार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ेगा बिजनेस

Meen Rashifal 3 September 2026: 3रे चंद्रमा से रिश्तेदारों की मदद को रहें तैयार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ेगा बिजनेस

Meen Rashifal 3 September 2026: 3रे चंद्रमा से मीन राशि वालों के बिजनेस को मिलेगी नई दिशा, नौकरी में मिलेगा भाग्य का साथ! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, रिश्तेदार, नेटवर्किंग, संवाद व नई पहल स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज जरूरत के समय अपने रिश्तेदारों और बंधु-बांधवों की हरसंभव मदद करने के लिए आगे रहें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आधुनिक रणनीतियों को अपनाने और कार्यस्थल के कायाकल्प का रहेगा. आज आपके जीवनसाथी (Life Partner) अपना स्वयं का कोई नया बिजनेस शुरू करने या आपके काम में हाथ बंटाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं; आपको खुले दिल से उनका साथ और संबल देना चाहिए. व्यावसायिक स्थल (दुकान, शोरूम या ऑफिस) को नया लुक देने या रिनोवेट करने के लिए आप किसी इंटीरियर विशेषज्ञ से सलाह-मशवरा कर सकते हैं; यह कार्य सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के शुभ चौघड़िया के मध्य करना आपके लिए सर्वोत्तम और लाभकारी रहेगा. बिजनेसमैन के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त है, इसलिए कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स पर पूरी सक्रियता से उतरना ही होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग और नए अवसरों का लाभ उठाने का रहेगा. काम के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन का दिनमान काफी मजबूत रहेगा और आपके हर आधिकारिक कार्य में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. हालांकि, कुछ पेंडिंग या जरूरी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आज आपको ऑफिस में सामान्य से कुछ एक्स्ट्रा वक्त (Overtime) भी देना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोग लंबे समय से करियर में किसी बेहतरीन अवसर (Career Opportunity) की तलाश में रहेंगे; इसलिए मौका सामने आते ही उसे तुरंत भुनाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा, आत्मीय और प्रेम से परिपूर्ण रहेगा. शाम के समय घर-परिवार के सभी सदस्यों के साथ कहीं बाहर डिनर या खाना खाने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है. ग्रहों की अनुकूल चाल यह संकेत दे रही है कि आज आप अपनी मीठी और प्यार भरी बातों से घर के सभी सदस्यों का दिल पूरी तरह जीत कर रखेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में नई ताजगी आएगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन निरंतर रिवीजन करने का है. छात्र याद किए जाने वाले अध्यायों और फॉर्मूलों को बार-बार दोहराते (Revision) रहें; यदि आपने दोहराव में ढिलाई बरती, तो पहले से याद किया हुआ जरूरी पाठ भी भूल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा के संचरण से शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम का स्तर बहुत बढ़िया रहेगा. ऑफिस में अतिरिक्त समय देने के कारण हल्की थकान संभव है, जिसे संतुलित आहार और अच्छी नींद से दूर किया जा सकता है. नियमित रूप से प्राणायाम करें, बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, जीवनसाथी के व्यापारिक प्रयास सफल होंगे और नौकरी में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

FAQs 

Q1. 3 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए?
Ans. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख करें और व्यावसायिक स्थल के नवीनीकरण के लिए सुबह 7 से 8 या शाम 5 से 6 बजे के मध्य योजना बनाएं.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए?
Ans. ऑफिस में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, काम में भाग्य का साथ रहेगा और नए मौकों का लाभ उठाने के लिए पहले से तैयार रहें.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या विशेष सावधानी बरतनी है?
Ans. याद किए गए सभी अध्यायों का लगातार रिवीजन करते रहें ताकि परीक्षा के समय महत्वपूर्ण विषय भूलने की नौबत न आए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Meen Rashifal 3 September 2026: 3रे चंद्रमा से रिश्तेदारों की मदद को रहें तैयार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ेगा बिजनेस
Meen Rashifal 3 September 2026: 3रे चंद्रमा से रिश्तेदारों की मदद को रहें तैयार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ेगा बिजनेस
धर्म
Kumbh Rashifal 3 September 2026: 4थे चंद्रमा से कुंभ राशि वाले पारिवारिक उलझनों व कमजोर बाजार से रहें सतर्क, फाइलें रखें सुरक्षित
Kumbh Rashifal 3 September 2026: 4थे चंद्रमा से कुंभ राशि वाले पारिवारिक उलझनों व कमजोर बाजार से रहें सतर्क, फाइलें रखें सुरक्षित
धर्म
Makar Rashifal 3 September 2026: 5वें चंद्रमा से स्टूडेंट्स सतर्क रहें, सूझबूझ से सुलझेगी बिजनेस की समस्या
Makar Rashifal 3 September 2026: 5वें चंद्रमा से स्टूडेंट्स सतर्क रहें, सूझबूझ से सुलझेगी बिजनेस की समस्या
धर्म
Dhanu Rashifal 3 September 2026: 6ठे चंद्रमा से मिलेगा पुराने कर्ज से छुटकारा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मिलेगी नियुक्ति
Dhanu Rashifal 3 September 2026: 6ठे चंद्रमा से मिलेगा पुराने कर्ज से छुटकारा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मिलेगी नियुक्ति
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट, जानें अब क्या होगा?
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट
ट्रेंडिंग
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget