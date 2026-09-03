Aaj Ka Meen Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, रिश्तेदार, नेटवर्किंग, संवाद व नई पहल स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज जरूरत के समय अपने रिश्तेदारों और बंधु-बांधवों की हरसंभव मदद करने के लिए आगे रहें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आधुनिक रणनीतियों को अपनाने और कार्यस्थल के कायाकल्प का रहेगा. आज आपके जीवनसाथी (Life Partner) अपना स्वयं का कोई नया बिजनेस शुरू करने या आपके काम में हाथ बंटाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं; आपको खुले दिल से उनका साथ और संबल देना चाहिए. व्यावसायिक स्थल (दुकान, शोरूम या ऑफिस) को नया लुक देने या रिनोवेट करने के लिए आप किसी इंटीरियर विशेषज्ञ से सलाह-मशवरा कर सकते हैं; यह कार्य सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के शुभ चौघड़िया के मध्य करना आपके लिए सर्वोत्तम और लाभकारी रहेगा. बिजनेसमैन के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त है, इसलिए कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स पर पूरी सक्रियता से उतरना ही होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग और नए अवसरों का लाभ उठाने का रहेगा. काम के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन का दिनमान काफी मजबूत रहेगा और आपके हर आधिकारिक कार्य में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. हालांकि, कुछ पेंडिंग या जरूरी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आज आपको ऑफिस में सामान्य से कुछ एक्स्ट्रा वक्त (Overtime) भी देना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोग लंबे समय से करियर में किसी बेहतरीन अवसर (Career Opportunity) की तलाश में रहेंगे; इसलिए मौका सामने आते ही उसे तुरंत भुनाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा, आत्मीय और प्रेम से परिपूर्ण रहेगा. शाम के समय घर-परिवार के सभी सदस्यों के साथ कहीं बाहर डिनर या खाना खाने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है. ग्रहों की अनुकूल चाल यह संकेत दे रही है कि आज आप अपनी मीठी और प्यार भरी बातों से घर के सभी सदस्यों का दिल पूरी तरह जीत कर रखेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में नई ताजगी आएगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन निरंतर रिवीजन करने का है. छात्र याद किए जाने वाले अध्यायों और फॉर्मूलों को बार-बार दोहराते (Revision) रहें; यदि आपने दोहराव में ढिलाई बरती, तो पहले से याद किया हुआ जरूरी पाठ भी भूल सकते हैं.

तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा के संचरण से शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम का स्तर बहुत बढ़िया रहेगा. ऑफिस में अतिरिक्त समय देने के कारण हल्की थकान संभव है, जिसे संतुलित आहार और अच्छी नींद से दूर किया जा सकता है. नियमित रूप से प्राणायाम करें, बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, जीवनसाथी के व्यापारिक प्रयास सफल होंगे और नौकरी में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए?

Ans. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख करें और व्यावसायिक स्थल के नवीनीकरण के लिए सुबह 7 से 8 या शाम 5 से 6 बजे के मध्य योजना बनाएं.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए?

Ans. ऑफिस में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, काम में भाग्य का साथ रहेगा और नए मौकों का लाभ उठाने के लिए पहले से तैयार रहें.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या विशेष सावधानी बरतनी है?

Ans. याद किए गए सभी अध्यायों का लगातार रिवीजन करते रहें ताकि परीक्षा के समय महत्वपूर्ण विषय भूलने की नौबत न आए.

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