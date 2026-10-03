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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से उच्च पद मिलने में बाधा, बिजनेस डील्स में धोखाधड़ी से रहें सतर्क, संतान को लेकर चिंता

आज का मीन राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से उच्च पद मिलने में बाधा, बिजनेस डील्स में धोखाधड़ी से रहें सतर्क, संतान को लेकर चिंता

आज का मीन राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, बिजनेस में धोखाधड़ी से रहें सतर्क, संतान को लेकर चिंता! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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Meen Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, पद-प्रतिष्ठा, आंतरिक चिंता, मानसिक स्थिरता व अचल संपत्ति स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से शासन-प्रशासन या सरकार में किसी उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति होते-होते रुक सकती है; इसलिए अत्यधिक अपेक्षाएं पालने के बजाय धैर्य बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतियों का समाधान खोजने, धोखाधड़ी से सतर्क रहने और फ्रेंचाइजी विस्तार को टालने का रहेगा.

व्यवसाय में चुनौतियां व समाधान: अनुकूल ग्रह गोचर न होने के कारण व्यापार में कुछ अनपेक्षित अड़चनें और चुनौतियां बनी रह सकती हैं; हालांकि, आपके लगातार और सुनियोजित प्रयासों से इन समस्याओं के व्यावहारिक हल भी समय पर निकलते जाएंगे.

नई डील में धोखाधड़ी से रहें सजग: बिजनेसमैन को आज किसी भी नई व्यावसायिक डील या अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अत्यधिक सजगता बरतनी होगी; किसी अज्ञात पक्ष द्वारा धोखाधड़ी या वित्तीय छल किए जाने की संभावना अधिक दिख रही है, अतः आंख मूंदकर भरोसा न करें.

नया आउटलेट व फ्रेंचाइजी श्राद्ध बाद: यदि आप किसी नए आउटलेट को ओपन करने या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने की योजना बना रहे हैं, तो इसका शुभारंभ श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद ही करना आपके लिए व्यावहारिक और सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन क्वालिटी सुधारने, नकारात्मक सोच से बचने और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाए रखने का रहेगा.

काम की क्वालिटी व सरकारी कर्मियों को सावधानी: कार्यक्षेत्र में अपने काम की क्वालिटी (गुणवत्ता) को और अधिक निखारने की जरूरत है. विशेषकर सरकारी सेवा में कार्यरत जातक जनता से संवाद (पब्लिक डीलिंग) के दौरान अत्यंत विनम्र और सतर्क रहें, ताकि कोई विवाद न हो.

काल्पनिक तनाव से बचें: कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ उलझनों के कारण आप मन ही मन किसी बुरी संभावना की कल्पना करके अपना मानसिक तनाव बेवजह बढ़ा सकते हैं; अति-चिंता से बचें और वर्तमान स्थिति का व्यावहारिक सामना करें.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी: एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल पर चल रही आंतरिक राजनीति और गुटबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा; केवल अपने निर्धारित कार्यों पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू तालमेल और संतान के आचरण पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है.

संतान की गलतियों से मन दुखी: संतान की किसी अनुचित गतिविधि, लापरवाही या गलती के कारण आज आपका मन व्यथित और दुखी हो सकता है; उन्हें डांटने के बजाय धैर्यपूर्वक समझाएं.

पारिवारिक आचार-विचार में संतुलन की कमी: घर-परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक तालमेल बिगड़ सकता है और घरेलू आचार-विचार में कड़वाहट आ सकती है; शांति बनाए रखने के लिए अपनी भाषा में संयम बरतें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मानसिक उलझनों से उबरने का है. छात्र अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं को लेकर मन ही मन किसी अजीब सी पशोपेश (द्वंद्व या भ्रम) में फंसे रह सकते हैं; एकाग्रता बनाए रखने के लिए अपने शिक्षकों या वरिष्ठों से मार्गदर्शन लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चतुर्थ भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण सीने में भारीपन, अपच, अनिद्रा या घबराहट महसूस हो सकती है. नकारात्मक सोच से दूर रहें, ध्यान और प्राणायाम करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक चिंताएं शांत होंगी, वरियान व सिद्धि योग से व्यापारिक धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी, कार्यक्षेत्र में एकाग्रता लौटेगी और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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