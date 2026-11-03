ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 3 November 2026: 6वें चंद्रमा से विरोधियों पर विजय, नई नौकरी की खुशखबरी व कारोबारी यात्रा सफल

Aaj Ka Meen Rashifal 3 November 2026: 6वें चंद्रमा से विरोधियों पर विजय, नई नौकरी की खुशखबरी व कारोबारी यात्रा सफल

Aaj Ka Meen Rashifal 3 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 6वें चंद्रमा से रोग-शत्रु मुक्ति, गजकेसरी योग से बड़े बिजनेस ऑर्डर, अनएंप्लॉयड को जॉब का तोहफा व सरल उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और विजय का स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. 

षष्ठम भाव का चंद्रमा जातक को निरोगी काया, आत्मबल और प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक विजय दिलाता है. पुरानी कानूनी या पेशेवर उलझनों से राहत मिलने का दिन है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: 7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग
7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 3 November 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सतर्क, सूझबूझ से सुलझेंगे आर्थिक मामले
8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सतर्क, सूझबूझ से सुलझेंगे आर्थिक मामले
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 November 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि व अकस्मात धन लाभ
9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि व अकस्मात धन लाभ
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा
10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी पूर्वाह्न 11:55 तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

लाभप्रद व्यावसायिक यात्रा: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा थोड़ी भागदौड़ और थकान भरी रह सकती है, किंतु आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी.

क्लाइंट मीटिंग में सफलता व बड़े ऑर्डर्स: गजकेसरी और शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत में आपकी बात का गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे बड़े कमर्शियल ऑर्डर हासिल करने में सफल रहेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बेरोजगारों को मनचाही नौकरी का तोहफा: जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में मनपसंद नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं.

ऑफिस में बड़प्पन और आगे बढ़ने की नीति: कार्यक्षेत्र में किसी कनिष्ठ या सहकर्मी से गलती हो जाए तो उसे तूल देने के बजाय माफ कर दें. पुरानी कड़वाहटों को भूलकर आगे बढ़ने से आपका कद और सम्मान बढ़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

दांपत्य में अनासक्ति और शांति: घर-परिवार की छोटी-मोटी बातों को लेकर व्यर्थ चिंतित न हों. दांपत्य जीवन में हर परिस्थिति पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें; सहज और शांत रहने से गृहस्थी में मिठास बनी रहेगी.

विद्यार्थी, कलाकार व खिलाड़ी: दिन की शुरुआत शानदार उपलब्धियों के साथ होगी. आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी.

स्वास्थ्य: 6वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शरीर ऊर्जावान और रोगमुक्त रहेगा. पुरानी किसी शारीरिक व्याधि में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष उपाय:

सुबह हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. किसी मंदिर में लाल ध्वजा (झंडा) अर्पित करें अथवा तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. इससे ऋण, रोग और शत्रु बाधाओं का पूरी तरह नाश होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: 7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग
7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 3 November 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सतर्क, सूझबूझ से सुलझेंगे आर्थिक मामले
8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सतर्क, सूझबूझ से सुलझेंगे आर्थिक मामले
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 November 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि व अकस्मात धन लाभ
9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि व अकस्मात धन लाभ
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 3 November 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा
10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में धाक, बिजनेस में मनचाहा बंपर मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘दिल्ली पुलिस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या ये पब्लिक के लिए...’, CJP का निशाना
‘दिल्ली पुलिस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या ये पब्लिक के लिए...’, CJP का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
RLD क्या अकेले लड़ेगी 2027 का यूपी चुनाव? सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
शिक्षा
ITBPS DG Sanjay Singhal: कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा
कौन हैं ITBP के नए DG IPS संजय सिंघल? जिन्होंने संभाली भारत-चीन सीमा की सुरक्षा
धर्म
वेटिकन में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार एक आम महिला बनीं मीडिया हेड, जानिए कौन हैं मारिया अल्वाराडो
वेटिकन में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार एक आम महिला बनीं मीडिया हेड, जानिए कौन हैं मारिया अल्वाराडो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget