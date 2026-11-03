Aaj Ka Meen Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और विजय का स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

षष्ठम भाव का चंद्रमा जातक को निरोगी काया, आत्मबल और प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक विजय दिलाता है. पुरानी कानूनी या पेशेवर उलझनों से राहत मिलने का दिन है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी पूर्वाह्न 11:55 तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

लाभप्रद व्यावसायिक यात्रा: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा थोड़ी भागदौड़ और थकान भरी रह सकती है, किंतु आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी.

क्लाइंट मीटिंग में सफलता व बड़े ऑर्डर्स: गजकेसरी और शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत में आपकी बात का गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे बड़े कमर्शियल ऑर्डर हासिल करने में सफल रहेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बेरोजगारों को मनचाही नौकरी का तोहफा: जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में मनपसंद नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं.

ऑफिस में बड़प्पन और आगे बढ़ने की नीति: कार्यक्षेत्र में किसी कनिष्ठ या सहकर्मी से गलती हो जाए तो उसे तूल देने के बजाय माफ कर दें. पुरानी कड़वाहटों को भूलकर आगे बढ़ने से आपका कद और सम्मान बढ़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

दांपत्य में अनासक्ति और शांति: घर-परिवार की छोटी-मोटी बातों को लेकर व्यर्थ चिंतित न हों. दांपत्य जीवन में हर परिस्थिति पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें; सहज और शांत रहने से गृहस्थी में मिठास बनी रहेगी.

विद्यार्थी, कलाकार व खिलाड़ी: दिन की शुरुआत शानदार उपलब्धियों के साथ होगी. आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी.

स्वास्थ्य: 6वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शरीर ऊर्जावान और रोगमुक्त रहेगा. पुरानी किसी शारीरिक व्याधि में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष उपाय:

सुबह हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. किसी मंदिर में लाल ध्वजा (झंडा) अर्पित करें अथवा तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. इससे ऋण, रोग और शत्रु बाधाओं का पूरी तरह नाश होगा.

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