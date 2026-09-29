Meen Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति, वाणी, संचित कोष व व्यापारिक संपर्क स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और पारिवारिक धरोहर की उचित देखभाल व सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी सीजन की अग्रिम तैयारी, कार्यप्रणाली में आधुनिक बदलाव और डिजिटल विस्तार का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन की तैयारियों में तेजी: आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजनेसमैन की तैयारियां तेज गति पकड़ेंगी; बाजार में डिमांड में होने वाली बढ़ोतरी का सीधा लाभ आपको मिलेगा, त्योहारी सीजन से पूर्व ही लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे सही समय है.

कार्यप्रणाली में तकनीकी बदलाव: व्यावसायिक गतिविधियों में स्वतः कुछ बड़ा सुधार होने की संभावना अभी कम है; इसलिए बिजनेस से जुड़ी नई तकनीक, सॉफ्टवेयर और आधुनिक कार्य प्रणालियों को सीखने का प्रयास करें और अपने काम करने के ढर्रे में सकारात्मक बदलाव लाएं.

हर्षण व सर्वाअमृत योग का लाभ: इन अत्यंत शुभ योगों के बनने से बिजनेस में फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों (Network) का दायरा बढ़ाएं; यह डिजिटल विस्तार आपके बिजनेस की ग्रोथ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करेगा.

नई पीढ़ी के लिए चेतावनी: नई पीढ़ी के युवा कारोबारी बाजार में ग्राहकों या सहयोगियों को अनावश्यक रूप से तीखे या उल्टे जवाब देने से बचें; आपकी वाणी और आचरण से ही आपके प्रोडक्ट, संस्थान और आपकी व्यक्तिगत साख का निर्धारण होता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन केवल अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देने, दूसरों को अनावश्यक सलाह न देने और संबंधों को मधुर रखने का रहेगा.

दूसरों को सुधारने से बचें: वर्कस्पेस पर आपको दूसरों की गलतियों, कमियों या व्यवहार को ठीक करने पर अपना कीमती समय और ध्यान बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए; बिन मांगी सलाह देने से बचें और केवल अपने आधिकारिक कार्यों पर फोकस रखें.

मार्केटिंग वालों के लिए मधुर संबंध: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन बाजार में क्लाइंट्स, पार्टियों और वेंडर्स के साथ अपने संबंध अत्यधिक मधुर, शालीन और पेशेवर बनाए रखें; मधुर व्यवहार से अटके हुए सौदे भी आसानी से आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दूसरे चंद्रमा का संचरण बहनों के साथ स्नेह और प्रेम जीवन में सुखद आश्चर्य लेकर आया है.

बहन के साथ शानदार तालमेल: परिवार में बहन के साथ आपका तालमेल और आपसी समझ बेहद खूबसूरत रहेगी; घर के अन्य सभी सदस्यों के साथ भी मधुर और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें.

प्रेम जीवन में सुखद सरप्राइज: लव लाइफ में आज लव पार्टनर की कोई खास बात, निर्णय या सरप्राइज आपको पूरी तरह आश्चर्यचकित (Surprise) कर सकता है, जिससे रिश्ते में नया रोमांच आएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुशासन और सही मार्गदर्शन पर चलने का है. खिलाड़ी अपने कोच और वरिष्ठों की तकनीकी सलाह को पूरी निष्ठा से ध्यान में रखें; साथ ही किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोच वाले लोगों या ईर्ष्यालु साथियों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण मुख, दांत या गले से संबंधित हल्की समस्या या खान-पान की गड़बड़ी से पेट में भारीपन हो सकता है. अत्यधिक तीखे, तले-भुने और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, गुनगुने पानी का सेवन करें और वाणी में संयम बनाए रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या पीले फल दान करें तथा बहन या छोटी कन्याओं को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें; इससे दूसरे चंद्रमा से पैतृक संपत्ति की सुरक्षा होगी, संचित धन बढ़ेगा, हर्षण योग से बिजनेस में तकनीकी ग्रोथ मिलेगी और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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