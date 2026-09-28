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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग

आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग

आज का मीन राशिफल 28 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव, उधारी चुकाकर बढ़ाएं साख, ध्रुव योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 09:44 AM (IST)
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Meen Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, उधारी चुकता, वाणी, पारिवारिक उत्सव, ट्रांसफर व साख स्थान) में संचार करेंगे, जहां से चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध भी बनेगा. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी नियमित आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव (Fluctuations) देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धन के लेन-देन और बजट पर कड़ी निगरानी रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बाजार में नेटवर्क सक्रिय करने, पुरानी उधारी चुकाने और वर्तमान व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा. बिजनेसमैन बाजार में अपने पेशेवर नेटवर्क को तुरंत एक्टिव करें; ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल वर्क और संपर्क सूत्रों के प्रति विशेष ध्यान दें, वहीं से नए ग्राहक मिलेंगे. यदि आपने अपने व्यापार के लिए पूर्व में किसी व्यक्ति, फर्म या बैंक से उधार या कर्ज ले रखा है, तो अब उसका भुगतान तय समय पर अवश्य कर दें; इससे बाजार में आपकी विश्वसनीयता और वित्तीय साख (Credit) काफी बढ़ जाएगी. इस समय अपने वर्तमान व्यवसाय पर बहुत अधिक मेहनत और चौकसी की जरूरत है. नए कारोबारियों (New Businessmen) को चेतावनी है कि वे इधर-उधर की अनावश्यक बातों में अपना अमूल्य समय कतई बर्बाद न करें; अभी अपना सारा फोकस केवल और केवल बिजनेस को स्थापित करने पर रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ट्रांसफर की प्रबल संभावना, आय में वृद्धि और को-वर्कर्स का सहयोग करने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान में कोई नई आधिकारिक जिम्मेदारी या करियर ग्रोथ का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिसके लिए उन्हें हर समय तत्पर और तैयार रहना चाहिए. अपने काम में की गई भरपूर मेहनत की वजह से आपको उच्चाधिकारियों से बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक नतीजे मिलेंगे. ऑफिस में अपने तय कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के अलावा, जूनियर या साथी को-वर्कर्स के कार्यों में भी हाथ जरूर बटाएं; लेकिन ध्यान रखें कि पहले अपना खुद का कार्य समय पर कंप्लीट कर लें. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के लिए मनचाहे ट्रांसफर (स्थानांतरण) की मजबूत संभावना बन सकती है; आपकी नियमित आय में वृद्धि होगी और समाज तथा कार्यक्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता में भी जबर्दस्त इजाफा होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण पारिवारिक उत्सवों और खुशियों का आदान-प्रदान लेकर आया है. यदि आज परिवार में किसी सदस्य, बच्चे या परिजन का जन्मदिन (Birthday) या कोई विशेष अवसर हो, तो उन्हें दिल से बधाई देना बिल्कुल न भूलें; संभव हो तो उनकी पसंद का कोई सुंदर गिफ्ट भी अवश्य भेंट करें, इससे आपसी प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. पितृ पक्ष के पावन अवसर पर पूर्वजों के स्मरण से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी विद्यार्थियों (Competitive Students) और करियर की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह वीक स्टार्टिंग अत्यंत पॉजिटिव, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रहेगी. छात्रों की अध्ययन के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी और नए सप्ताह की शुरुआत में बनाई गई अध्ययन योजनाएं उन्हें अपने लक्ष्यों के काफी करीब ले जाएंगी. स्वास्थ्य के लिहाज से, द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण खान-पान में लापरवाही से गले में खराश, दांतों में दर्द या आंखों में हल्की जलन हो सकती है. आर्थिक उतार-चढ़ाव की चिंता को मानसिक तनाव न बनने दें. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में गुनगुना जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा के आर्थिक उतार-चढ़ाव शांत होंगे, बाजार में साख मजबूत होगी, ध्रुव-व्याघात योग से ट्रांसफर व आय वृद्धि के योग फलीभूत होंगे और परिवार में प्रेम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:25 AM (IST)
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