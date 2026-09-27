Meen Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि मीन में, यानी आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, व्यक्तित्व, आत्मबल, अनुकूलन क्षमता, निर्णय शक्ति व सामाजिक छवि स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से आपकी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तुरंत ढालने (Adaptability) की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि होगी, जिससे आप हर माहौल में सहज रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति, अचानक धन लाभ और परोपकारी कार्यों में हाथ बंटाने का रहेगा. बिजनेस में सुबह-सुबह कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने से पूरा दिन बहुत ही खुशनुमा और उत्साहवर्धक व्यतीत होगा. फाइनेंस और पूंजी निवेश से जुड़े तमाम कार्यों में आज आशातीत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे; वर्तमान में आपके कारोबार के लिए बेहद लाभदायक और दूरगामी परिस्थितियां बन रही हैं. वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से अचानक से आपको बड़ा धन लाभ होगा; हालांकि इसके साथ ही आपके घरेलू और व्यावसायिक खर्चों में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, इसलिए नियमित इनकम को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको निरंतर सक्रिय प्रयास जारी रखने पड़ेंगे. समाज और बाजार में आपका एक छोटा सा सहयोग दूसरों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकता है; ऐसे मानवीय अवसरों की तलाश करें और जरूरतमंद लोगों की बढ़-चढ़कर मदद करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अप्रत्याशित लाभकारी स्थितियों, मन में हर्ष और ऑफिस में अत्यधिक सजगता बरतने का रहेगा. काम के सिलसिले में आज कुछ बहुत अच्छे और सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक बनेंगी जिनकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे अंततः आपके पूर्ण फायदे में रहेंगी; इससे आपका मन अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और हर्षित होगा. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को किसी छोटी सी भूल या चूक पर भी बॉस की तीखी फटकार सुननी पड़ सकती है; इसलिए आज अपने सभी आधिकारिक दायित्वों को निभाते समय पूरी एकाग्रता और सजगता बरतें, काम को दो बार जांच लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का प्रभाव घर-परिवार में खुशियों की बहार लेकर आया है. परिवार में भी पूरी तरह हंसी-खुशी और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. गृहस्थ जीवन आमतौर पर सामान्य, शांत और संतुलित रहेगा. आज संडे के दिन घर में कुछ नजदीकी संबंधियों और प्रिय रिश्तेदारों का अचानक आगमन हो सकता है, जिससे घर की रौनक बढ़ेगी और परिजनों से मिलकर आपको असीम प्रसन्नता व मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी. प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पितरों का तर्पण व स्मरण करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज संडे (रविवार) का दिन हल्के-फुल्के अंदाज में बीतने वाला है. पूरे सप्ताह के कठिन अध्ययन और मानसिक तनाव के बाद आज छात्र अपने संडे के दिन को पूरी तरह मौज-मस्ती, मनोरंजन और दोस्तों के साथ खेलकूद में गुजारेंगे, जिससे उन्हें आगामी पढ़ाई के लिए एक नई मानसिक ताजगी मिलेगी.

लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक शांति और परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की ताकत रहेगी. रिश्तेदारों के आने और धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, लग्न में चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण शाम के समय आंखों में जलन, हल्का सिरदर्द या अचानक अनिद्रा की समस्या हो सकती है. बॉस की बातों को दिल पर लगाकर मानसिक तनाव न लें. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या और आहार को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से स्थिर रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. लग्न भाव में चंद्रमा-शनि के विष दोष की शांति और सर्वार्थ सिद्धि योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे परिस्थितियों में ढलने की क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में अचानक धन लाभ होगा, बॉस की नाराजगी से बचाव होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.