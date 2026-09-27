गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 27 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से बढ़ेगी अनुकूलन क्षमता, सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ

आज का मीन राशिफल 27 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से बढ़ेगी अनुकूलन क्षमता, सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ

आज का मीन राशिफल 27 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से ढलेंगे हर परिस्थिति में, सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ, बॉस की फटकार से बचें! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि मीन में, यानी आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, व्यक्तित्व, आत्मबल, अनुकूलन क्षमता, निर्णय शक्ति व सामाजिक छवि स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से आपकी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तुरंत ढालने (Adaptability) की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि होगी, जिससे आप हर माहौल में सहज रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम
आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम
धर्म
आज का मकर राशिफल 27 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मजबूत होगा कम्युनिकेशन, सर्वार्थ सिद्धि योग से फंसा हुआ धन मिलेगा
आज का मकर राशिफल 27 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मजबूत होगा कम्युनिकेशन, सर्वार्थ सिद्धि योग से फंसा हुआ धन मिलेगा
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 27 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से कला-साहित्य में रुचि, अनुभवी व्यक्ति के सपोर्ट से बड़ा मुनाफा
आज का वृश्चिक राशिफल 27 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से कला-साहित्य में रुचि, अनुभवी व्यक्ति के सपोर्ट से बड़ा मुनाफा
धर्म
आज का तुला राशिफल 27 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से स्वास्थ्य का रखें ध्यान, लोन का मिलेगा शुभ समाचार, षड्यंत्रों से रहें सावधान
आज का तुला राशिफल 27 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से स्वास्थ्य का रखें ध्यान, लोन का मिलेगा शुभ समाचार, षड्यंत्रों से रहें सावधान

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति, अचानक धन लाभ और परोपकारी कार्यों में हाथ बंटाने का रहेगा. बिजनेस में सुबह-सुबह कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने से पूरा दिन बहुत ही खुशनुमा और उत्साहवर्धक व्यतीत होगा. फाइनेंस और पूंजी निवेश से जुड़े तमाम कार्यों में आज आशातीत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे; वर्तमान में आपके कारोबार के लिए बेहद लाभदायक और दूरगामी परिस्थितियां बन रही हैं. वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से अचानक से आपको बड़ा धन लाभ होगा; हालांकि इसके साथ ही आपके घरेलू और व्यावसायिक खर्चों में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, इसलिए नियमित इनकम को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको निरंतर सक्रिय प्रयास जारी रखने पड़ेंगे. समाज और बाजार में आपका एक छोटा सा सहयोग दूसरों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकता है; ऐसे मानवीय अवसरों की तलाश करें और जरूरतमंद लोगों की बढ़-चढ़कर मदद करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अप्रत्याशित लाभकारी स्थितियों, मन में हर्ष और ऑफिस में अत्यधिक सजगता बरतने का रहेगा. काम के सिलसिले में आज कुछ बहुत अच्छे और सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक बनेंगी जिनकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे अंततः आपके पूर्ण फायदे में रहेंगी; इससे आपका मन अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और हर्षित होगा. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को किसी छोटी सी भूल या चूक पर भी बॉस की तीखी फटकार सुननी पड़ सकती है; इसलिए आज अपने सभी आधिकारिक दायित्वों को निभाते समय पूरी एकाग्रता और सजगता बरतें, काम को दो बार जांच लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा का प्रभाव घर-परिवार में खुशियों की बहार लेकर आया है. परिवार में भी पूरी तरह हंसी-खुशी और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. गृहस्थ जीवन आमतौर पर सामान्य, शांत और संतुलित रहेगा. आज संडे के दिन घर में कुछ नजदीकी संबंधियों और प्रिय रिश्तेदारों का अचानक आगमन हो सकता है, जिससे घर की रौनक बढ़ेगी और परिजनों से मिलकर आपको असीम प्रसन्नता व मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी. प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पितरों का तर्पण व स्मरण करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज संडे (रविवार) का दिन हल्के-फुल्के अंदाज में बीतने वाला है. पूरे सप्ताह के कठिन अध्ययन और मानसिक तनाव के बाद आज छात्र अपने संडे के दिन को पूरी तरह मौज-मस्ती, मनोरंजन और दोस्तों के साथ खेलकूद में गुजारेंगे, जिससे उन्हें आगामी पढ़ाई के लिए एक नई मानसिक ताजगी मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक शांति और परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की ताकत रहेगी. रिश्तेदारों के आने और धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, लग्न में चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण शाम के समय आंखों में जलन, हल्का सिरदर्द या अचानक अनिद्रा की समस्या हो सकती है. बॉस की बातों को दिल पर लगाकर मानसिक तनाव न लें. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या और आहार को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से स्थिर रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. लग्न भाव में चंद्रमा-शनि के विष दोष की शांति और सर्वार्थ सिद्धि योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे परिस्थितियों में ढलने की क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में अचानक धन लाभ होगा, बॉस की नाराजगी से बचाव होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम
आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम
धर्म
आज का मकर राशिफल 27 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मजबूत होगा कम्युनिकेशन, सर्वार्थ सिद्धि योग से फंसा हुआ धन मिलेगा
आज का मकर राशिफल 27 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मजबूत होगा कम्युनिकेशन, सर्वार्थ सिद्धि योग से फंसा हुआ धन मिलेगा
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 27 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से कला-साहित्य में रुचि, अनुभवी व्यक्ति के सपोर्ट से बड़ा मुनाफा
आज का वृश्चिक राशिफल 27 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से कला-साहित्य में रुचि, अनुभवी व्यक्ति के सपोर्ट से बड़ा मुनाफा
धर्म
आज का तुला राशिफल 27 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से स्वास्थ्य का रखें ध्यान, लोन का मिलेगा शुभ समाचार, षड्यंत्रों से रहें सावधान
आज का तुला राशिफल 27 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व मालव्य योग से स्वास्थ्य का रखें ध्यान, लोन का मिलेगा शुभ समाचार, षड्यंत्रों से रहें सावधान
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
टेलीविजन
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर सचिन त्यागी से की थी शादी
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर से की थी शादी
क्रिकेट
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
पंजाब
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
एग्रीकल्चर
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
Home Tips
How To Increase Shower Pressure: बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget