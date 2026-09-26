आज का मीन राशिफल 26 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से भरपूर एनर्जी, नई ब्रांच का बड़ा फैसला

26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और दोपहर 12:38 तक आपकी राशि मीन होने के कारण बनने वाले भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद आपकी ही राशि मीन में, यानी आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, मस्तिष्क, व्यक्तित्व, आंतरिक ऊर्जा, ओज व नई शुरुआत स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से आठवें भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. अपनी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से आज आप स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से अत्यंत ऊर्जावान (Energetic) महसूस करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए नए आउटलेट की शुरुआत, कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के समावेश और पैतृक कारोबार के विस्तार का रहेगा. बिजनेस का विस्तार करते हुए कोई नया आउटलेट (Outlet) ओपन करने या किसी नए शहर/इलाके में बिजनेस की नई ब्रांच शुरू करने की दिशा में आज कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया जा सकता है. व्यापार में अपनी पुरानी कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन करके तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आप बाजार में पहले से कहीं अधिक बेहतर व मुनाफे वाले परिणाम हासिल करेंगे. दोपहर 12:38 के बाद बुध के अष्टम भाव तुला राशि में जाने से पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सही समय आ गया है; हालांकि विस्तार की शुरुआत करने से पहले एक बढ़िया, सुव्यवस्थित प्लानिंग का प्रोजेक्ट तैयार करें, उसके बाद ही धरातल पर काम शुरू करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम लीडरशिप, पेंडिंग कार्यों के निपटारे और सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको अपनी कार्यकुशलता के बल पर किसी पूरी टीम को लीड (Lead) करने का शानदार मौका मिलेगा; संस्थान में उच्चाधिकारियों और प्रबंधन की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरना आपकी प्राथमिकता होगी. ध्यान रहे कि चंद्रमा-शनि के विष दोष के चलते ऑफिस में को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ किसी भी प्रकार के व्यर्थ वाद-विवाद या टकराव में बिल्कुल न पड़ें, मौन रहकर काम पर ध्यान दें. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कस्पेस पर अपने काफी समय से लंबित (Pending) चल रहे अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने की ठोस प्लानिंग बना सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से समाप्त भी कर लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा, गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग का संयोग दांपत्य जीवन के लिए वरदान साबित होगा. विवाहित जोड़ों (Married Couples) के बीच आपसी प्यार, सम्मान और स्नेह में जबर्दस्त वृद्धि होगी; दांपत्य जीवन में पिछले कुछ समय से आ रही पुरानी बाधाएं, गलतफहमियां और तनाव आज पूरी तरह दूर हो जाएंगे. घर का वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा. श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर परिवार के साथ मिलकर पितरों का स्मरण और तर्पण करने से घर में असीम शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और नया ज्ञान अर्जित करने का रहेगा. छात्रों को अपने विषयों में कुछ बिल्कुल नया और रोचक सीखने को मिलेगा; इससे आपकी स्वाभाविक जिज्ञासु प्रवृत्ति शांत होगी और ज्ञानवर्धन का यह क्रम आपको आगामी परीक्षाओं में दूसरों से काफी आगे रखेगा.

लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर ताजगी, ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी. हालांकि, लग्न में चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से शाम के समय आंखों में जलन, हल्का सिरदर्द या मन में अचानक कोई अज्ञात बेचैनी उभर सकती है. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की नकारात्मक सोच से खुद को बचाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, कुश व जल से तर्पण करें. लग्न भाव में चंद्रमा-शनि के विष दोष की शांति और लक्ष्मीनारायण योग के पूर्ण फल के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे नया आउटलेट या ब्रांच खोलने की योजना सफल होगी, पैतृक बिजनेस में प्रगति होगी, दांपत्य जीवन की बाधाएं मिटेंगी और टीम लीडरशिप में सफलता मिलेगी.

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