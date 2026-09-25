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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 12वें चंद्रमा से विदेशी संपर्क में सतर्कता, बिजनेस प्रोजेक्ट्स की करें जांच

मीन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 12वें चंद्रमा से विदेशी संपर्क में सतर्कता, बिजनेस प्रोजेक्ट्स की करें जांच

मीन राशिफल 25 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से विदेशी संपर्क में सतर्कता, बिजनेस प्रोजेक्ट्स की करें जांच! अधिकारियों से मतभेद से बचें, रखें मुस्तैदी. लकी नंबर 2, लकी रंग स्काई ब्लू.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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Pisces Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि मीन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, हानि, अनचाहे खर्चे, गुप्त उलझनें व अस्पताल स्थान) में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज विदेशी संपर्कों, आयात-निर्यात या बाहरी डील्स में हानि होने की आशंका रहेगी, इसलिए बहुत संभलकर चलना होगा. इसके साथ ही 12वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से मतभेद और दांपत्य में रोमांस की कमी महसूस हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए आय-व्यय का संतुलन साधने, विदेशी सौदों में सतर्क रहने और नई योजनाओं की व्यावहारिकता परखने का रहेगा.

विदेशी संपर्कों से नुकसान की आशंका: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से विदेश या सुदूर क्षेत्रों से जुड़े व्यावसायिक संपर्कों, सप्लाई या लेन-देन में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है; किसी भी नए विदेशी समझौते पर बिना पूरी जांच के हस्ताक्षर न करें.

बजट संतुलन व व्यर्थ खर्चों पर रोक: बिजनेस में आज आमदनी और खर्च (Income & Expenditure) के बीच कड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा. बेवजह के दिखावे और गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

मुनाफे में कमी व प्रोजेक्ट की पड़ताल: व्यापार में आपके द्वारा सोचा गया मनचाहा मुनाफा मिलने की उम्मीद आज थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है. इसे व्यापारिक उतार-चढ़ाव का सामान्य हिस्सा मानकर धैर्य रखें. इसके अलावा, बिजनेस बढ़ाने के लिए बनाया गया कोई नया प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है; इसलिए जो भी नई योजना बनाएं, उसकी सफलता और जोखिम की संभावना पहले से ठीक से परख लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में पूरी मुस्तैदी बरतने, अधिकारियों से टकराव टालने और नकारात्मक सलाह से बचने का रहेगा.

बॉस की नाराजगी से बचें, दिखाएं मुस्तैदी: ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन को बॉस और उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने काम को पूरी मुस्तैदी, एकाग्रता और लगन के साथ निपटाएं.

अधिकारियों से मतभेद की संभावना: दफ्तर में सीनियर्स या मैनेजमेंट के साथ किसी नीतिगत मुद्दे पर तीखे वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. अपनी बात शालीनता से रखें और अनावश्यक जिद या बहस में न उलझें.

नेगेटिव लोगों की सलाह से भटकाव: कार्यस्थल पर नकारात्मक सोच रखने वाले (Negative Thinking) लोगों से दूरी बनाकर रखें. उनकी गलत व भ्रामक सलाह आपको आपके मूल लक्ष्य से भटका सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष दांपत्य में तालमेल और धैर्य की मांग कर रहा है.

दांपत्य में रोमांस की कमी: ग्रहण दोष के प्रभाव से शादीशुदा जातक अपने दांपत्य जीवन में आपसी रोमांस और आत्मीयता की कुछ कमी महसूस करेंगे. परिस्थितियों या व्यस्तता के चलते आप अपने जीवनसाथी के साथ घर के बाहर घूमने या आउटिंग का प्लान नहीं बना सकेंगे; घर पर ही एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें.

शिक्षा, कला, खेल और समाज सेवा (Education, Sports & Social Work)

फील्ड में मन न लगना: मीन राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में अपेक्षित संतुष्टि और खुशी महसूस नहीं होगी; मन में हल्का असंतोष रह सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक अभ्यास जारी रखें.

समाजसेवियों को आत्मिक शांति: सामाजिक कार्यों और जनसेवा से जुड़े जातकों (Socialists) के लिए दिन अच्छा है. दीन-दुखियों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सहायता करने से आपको एक गहरी आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से अनिद्रा, आंखों में थकान, मानसिक तनाव या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र की उलझनों के कारण सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. पर्याप्त नींद लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और सात्विक आहार ग्रहण करें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी / Sky Blue)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 12वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी की पूजा करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर धारण करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शुक्रवार के निमित्त किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें; इससे विदेशी संपर्कों की हानि टलेगी, अधिकारियों का मतभेद दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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