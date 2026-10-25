Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर लग्न में चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ, अनपेक्षित फायदे से हर्षित होगा मन

Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर लग्न में चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ, अनपेक्षित फायदे से हर्षित होगा मन

Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! शरद पूर्णिमा पर लग्न चंद्रमा का प्रभाव, सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ, बिजनेस शुभ समाचार, ऑफिस अलर्ट और उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Oct 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिक संतुलन, सेहत व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. प्रथम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने प्रत्येक कार्य में बेहद निपुण, कुशल और तार्किक सिद्ध होंगे; आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

  • दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक आपकी ही राशि (मीन राशि) में संचरण करेंगे (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे
  • अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

शुभ समाचार से खिलेगा चेहरा, अनुकूल परिस्थितियां: व्यापार के सिलसिले में किसी बड़े क्लाइंट या प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरा दिन अत्यंत खुशनुमा और उत्साहवर्धक बीतेगा. वित्तीय (Finance) मामलों में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और चारों तरफ से लाभदायक परिस्थितियां निर्मित होंगी.

सर्वार्थसिद्धि योग से अचानक धन लाभ, बढ़ेंगे खर्चे: आज बने हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आपको अप्रत्याशित रूप से अचानक धन लाभ (Sudden Financial Gain) हो सकता है; हालांकि इसके साथ ही खर्चों में भी खासी बढ़ोतरी होगी, इसलिए आय बढ़ाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

सामाजिक सहयोग लाएगा चेहरे पर मुस्कान: बिजनेसमैन का एक छोटा सा परोपकारी कदम और सहयोग कई जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है; ऐसे सामाजिक अवसरों की तलाश करें और आगे बढ़कर लोगों की मदद करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अनपेक्षित परिस्थितियां देंगी बड़ा फायदा: कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में कुछ बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे. ऑफिस में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनकी आपने पूर्व में उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वे अंततः आपके पक्ष और फायदे में रहेंगी; इससे आपका मन अत्यंत हर्षित और प्रसन्न रहेगा.

बॉस की फटकार से बचें, सतर्कता जरूरी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी छोटी सी मानवीय भूल या असावधानी पर भी उच्चाधिकारियों और बॉस की तीखी डांट या फटकार सुननी पड़ सकती है; इसलिए आज अपने सभी दस्तावेजी कामकाज को दोबारा जांचने के बाद ही सबमिट करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बुजुर्गों के तजुर्बे से होगा भाग्योदय: घर-परिवार के वरिष्ठ और बड़े-बुजुर्गों ने यदि आपको कोई सीख, सलाह या मार्गदर्शन दिया है, तो उस पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास करें; उनके जीवन के गहरे अनुभव और तजुर्बे आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

छात्रों का मस्ती भरा संडे: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए रविवार की छुट्टी पूरी तरह मौज-मस्ती, मनोरंजन और सुकून के साथ व्यतीत होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा होने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी; हालांकि शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से मौसमी सर्दी-जुकाम या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, पीला चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की अमृतमयी धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में श्री लक्ष्मीनारायण को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे लग्न भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा, मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक समृद्धि का स्थायी वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aquarius Daily Horoscope 25 October 2026: स्किल्स अपग्रेड करने से मिलेगी मनचाही तरक्की, मांसपेशियों में खिंचाव से संभलें खिलाड़ी
Aquarius Daily Horoscope 25 October 2026: स्किल्स अपग्रेड करने से मिलेगी मनचाही तरक्की, मांसपेशियों में खिंचाव से संभलें खिलाड़ी
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर तीसरे चंद्रमा से धार्मिक यश, सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में लाभ और फंसा धन मिलने के योग
Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर तीसरे चंद्रमा से धार्मिक यश, सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में लाभ और फंसा धन मिलने के योग
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर चौथे चंद्रमा से सरकारी पद में अड़चन, बिजनेस में धोखे का अलर्ट और खर्चों में उछाल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर चौथे चंद्रमा से सरकारी पद में अड़चन, बिजनेस में धोखे का अलर्ट और खर्चों में उछाल
धर्म
Scorpio Daily Horoscope 25 October 2026: उच्च पद के लिए बढ़ेगा कॉम्पिटिशन, लाइफ पार्टनर संग सुलझेंगे पुराने विवाद; आर्टिस्ट बनाएंगे नया रिकॉर्ड
Scorpio Daily Horoscope 25 October 2026: उच्च पद के लिए बढ़ेगा कॉम्पिटिशन, लाइफ पार्टनर संग सुलझेंगे पुराने विवाद; आर्टिस्ट बनाएंगे नया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कश्मीरियों के शोषण के जिम्मेदार...', फारुख अब्दुल्ला के बयान पर भड़के योगी के मंत्री
'कश्मीरियों के शोषण के जिम्मेदार...', फारुख अब्दुल्ला के बयान पर भड़के योगी के मंत्री
बॉलीवुड
जब सतीश शाह ने एक ही शो में निभाए 50 किरदार, 200 फिल्मों में किया था काम
जब सतीश शाह ने एक ही शो में निभाए 50 किरदार, 200 फिल्मों में किया काम
इंडिया
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
जनरल नॉलेज
ब्रिटेन के लोगों के लिए वरदान बी रेडी कैंपेन, क्यों की गई इसकी शुरुआत?
ब्रिटेन के लोगों के लिए वरदान बी रेडी कैंपेन, क्यों की गई इसकी शुरुआत?
Home Tips
Diwali Home Painting: दीवाली पर कैसी हो दीवारों की पुताई? नोट करें बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन
दीवाली पर कैसी हो दीवारों की पुताई? नोट करें बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget