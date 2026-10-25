Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिक संतुलन, सेहत व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. प्रथम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने प्रत्येक कार्य में बेहद निपुण, कुशल और तार्किक सिद्ध होंगे; आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक आपकी ही राशि (मीन राशि) में संचरण करेंगे (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक आपकी ही राशि (मीन राशि) में संचरण करेंगे (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

शुभ समाचार से खिलेगा चेहरा, अनुकूल परिस्थितियां: व्यापार के सिलसिले में किसी बड़े क्लाइंट या प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरा दिन अत्यंत खुशनुमा और उत्साहवर्धक बीतेगा. वित्तीय (Finance) मामलों में किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और चारों तरफ से लाभदायक परिस्थितियां निर्मित होंगी.

सर्वार्थसिद्धि योग से अचानक धन लाभ, बढ़ेंगे खर्चे: आज बने हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आपको अप्रत्याशित रूप से अचानक धन लाभ (Sudden Financial Gain) हो सकता है; हालांकि इसके साथ ही खर्चों में भी खासी बढ़ोतरी होगी, इसलिए आय बढ़ाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

सामाजिक सहयोग लाएगा चेहरे पर मुस्कान: बिजनेसमैन का एक छोटा सा परोपकारी कदम और सहयोग कई जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है; ऐसे सामाजिक अवसरों की तलाश करें और आगे बढ़कर लोगों की मदद करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अनपेक्षित परिस्थितियां देंगी बड़ा फायदा: कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में कुछ बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे. ऑफिस में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनकी आपने पूर्व में उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वे अंततः आपके पक्ष और फायदे में रहेंगी; इससे आपका मन अत्यंत हर्षित और प्रसन्न रहेगा.

बॉस की फटकार से बचें, सतर्कता जरूरी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी छोटी सी मानवीय भूल या असावधानी पर भी उच्चाधिकारियों और बॉस की तीखी डांट या फटकार सुननी पड़ सकती है; इसलिए आज अपने सभी दस्तावेजी कामकाज को दोबारा जांचने के बाद ही सबमिट करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बुजुर्गों के तजुर्बे से होगा भाग्योदय: घर-परिवार के वरिष्ठ और बड़े-बुजुर्गों ने यदि आपको कोई सीख, सलाह या मार्गदर्शन दिया है, तो उस पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास करें; उनके जीवन के गहरे अनुभव और तजुर्बे आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

छात्रों का मस्ती भरा संडे: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए रविवार की छुट्टी पूरी तरह मौज-मस्ती, मनोरंजन और सुकून के साथ व्यतीत होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा होने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी; हालांकि शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से मौसमी सर्दी-जुकाम या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 2

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, पीला चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की अमृतमयी धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में श्री लक्ष्मीनारायण को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे लग्न भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा, मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक समृद्धि का स्थायी वास होगा.

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