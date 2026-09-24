Pisces Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि मीन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, यात्रा, विदेश, गुप्त चिंताएं व अस्पताल स्थान) में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज अनचाहे खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही 12वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों में आलस्य और स्टाफ की असहयोगिता का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए अत्यधिक अनुशासन बरतने, आधुनिक तकनीक अपनाने और प्रोडक्शन की बाधाओं को दूर करने का रहेगा.

लापरवाही व आलस्य से बचें: अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस्य बिल्कुल न बरतें; ढिलाई के कारण हाथ आया बड़ा मौका निकल सकता है.

ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में डाउनफॉल: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से बिजनेस में स्टाफ और वर्कफोर्स का पूरा सहयोग न मिलने के कारण उत्पादन में अचानक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है.

न्यू टेक्नोलॉजी बनेगी रक्षा कवच: ग्रह स्थितियां चुनौतीपूर्ण होते हुए भी पूरी तरह प्रतिकूल नहीं रहेंगी, क्योंकि बाजार में आपके द्वारा अपनाई जा रही नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक टूल्स आपके कारोबार को संभाले रखेंगे और भारी नुकसान से बचाएंगे.

अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से अचानक कुछ अनपेक्षित और गैर-जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है; वित्तीय संतुलन बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था संभालने, काम के भारी बोझ से निपटने और गॉसिप से दूर रहने का रहेगा.

कर्मचारी के जाने से अव्यवस्था: ग्रह स्थितियां पूर्णतः अनुकूल न होने के कारण वर्कप्लेस पर किसी प्रमुख कर्मचारी या सहयोगी के अचानक नौकरी छोड़कर चले जाने से कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ बाधाएं और दिक्कतें आ सकती हैं.

ऑफिस में बढ़ेगा कार्यभार: एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में कुछ नई व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आधिकारिक प्रोजेक्ट्स को लेकर काम का बोझ (Workload) अचानक बढ़ जाएगा.

ओवरथिंकिंग और गॉसिप से दूरी: किसी भी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने (Overthinking) से बचें. ऑफिस में होने वाली व्यर्थ की कानाफूसी और गॉसिप से पूरी दूरी बनाकर केवल अपनी प्राथमिकताओं और पेंडिंग टास्क को निपटाने पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष का प्रभाव रिश्तों में पारदर्शिता और खुली बातचीत की मांग कर रहा है.

बातों को छुपाने से बढ़ सकती है दूरी: वैवाहिक जीवन में आपसी स्नेह और आकर्षण तो बना रहेगा, परंतु फिर भी कुछ ऐसी व्यक्तिगत या पारिवारिक बातें हो सकती हैं, जो आपके जीवनसाथी आपसे छुपाने का प्रयास करें. इस संवादहीनता या गोपनीयता के कारण आपके बीच थोड़ी भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है; शक करने के बजाय शांत मन से चर्चा करें.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

सेहत में उतार-चढ़ाव: मीन राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है. मौसमी बीमारियां या शारीरिक कमजोरी आपके अभ्यास और पढ़ाई की गति को प्रभावित कर सकती है; सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.

द्वादश भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से अनिद्रा, आंखों में जलन, मानसिक तनाव या शारीरिक सुस्ती परेशान कर सकती है. अनचाहे खर्चों और काम के बोझ से चिंताएं बढ़ेंगी. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, बाहर के गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज करें और रात को समय पर सोने की आदत डालें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी / Sky Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 12वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित कर 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालकर अभिषेक करें. पक्षियों को दाना-पानी दें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या अस्पताल में दवाइयों/भोजन का दान करें; इससे अनचाहे खर्चों पर रोक लगेगी, प्रोडक्शन की रुकावटें दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

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