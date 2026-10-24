Aaj Ka Meen Rashifal 24 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव—आत्मबल, व्यक्तित्व, मानसिक संकल्प, नए विचार व शारीरिक ऊर्जा स्थान) में संचरण कर रहे हैं। लग्न में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आज आपका दृढ़ संकल्प अत्यधिक मजबूत रहेगा और आपके आत्मविश्वास में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी; अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आप कठिन कार्यों को भी सहजता से साध लेंगे।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा आपकी ही राशि मीन में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा आपकी ही राशि मीन में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

रिस्की बिजनेस और सट्टेबाजी से पूरी तरह बनाएं दूरी: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से कारोबारियों को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या किसी भी प्रकार के अत्यधिक जोखिम भरे सौदों में आंख मूंदकर पैसा लगाने से सख्त बचना चाहिए; पूंजी डूबने का बड़ा खतरा रहेगा.

मनचाहा काम न होने से चिड़चिड़ापन, मार्जिन पर तालमेल बिगड़ेगा: व्यापार में मनचाहे परिणाम न मिलने पर आप खुद पर ही नाराज हो सकते हैं, जिससे स्वभाव में उग्रता और चिड़चिड़ापन आ सकता है; इसे तुरंत नियंत्रित करें. फेस्टिव सीजन के दौरान प्रॉफिट मार्जिन को लेकर पार्टी या क्लाइंट्स के साथ तालमेल डगमगा सकता है, इसलिए बातचीत में लचीला रुख अपनाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर गुप्त शत्रुओं से अलर्ट, अतिरिक्त प्रयास जरूरी: कार्यस्थल पर किसी भी ऑफिशियल काम को अत्यधिक जिम्मेदारी और सावधानी से निपटाएं. उन गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु कलीग्स से विशेष रूप से सतर्क रहें जो आपका बना-बनाया काम बिगाड़ने की ताक में रहते हैं. दैनिक रूटीन गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आज आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे.

ग्रहण व विष दोष से वित्तीय मामलों में सतर्कता, झड़प से बचें: दोपहर 03:04 बजे तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष बनने से नौकरीपेशा जातक फाइनेंस और एकाउंट्स से जुड़े मामलों को बहुत बारीकी से जांचें. ऑफिस में किसी सहयोगी या अधिकारी के साथ तीखी झड़प होने की आशंका है, जिससे आपकी मानसिक शांति और सुख-संतोष में गिरावट आ सकती है; संयम बनाए रखें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

दांपत्य में अनबन की आशंका, क्रोध पर रखें काबू: पारिवारिक मोर्चे पर दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर आपसी अनबन हो सकती है; जीवनसाथी पर बेवजह क्रोध करने से बचें और घर की शांति के लिए मौन का सहारा लें.

छात्रों को मानसिक तनाव से बचना होगा: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) पर पढ़ाई के दबाव और ग्रह प्रतिकूलता के कारण मानसिक तनाव हावी रह सकता है; योग और ब्रेक लेकर अध्ययन करें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के चलते सिरदर्द, आंखों में जलन, अनिद्रा और बेचैनी परेशान कर सकती है. भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान को दें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के निमित्त केले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन दान करें. इससे 12वें चंद्रमा और ग्रहण व विष दोष के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे, गुप्त शत्रुओं का शमन होगा और कार्यक्षेत्र व दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

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