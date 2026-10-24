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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 24 October 2026: व्याघात योग से धन का आगमन, सरकारी मान-सम्मान व सीनियर संग खास मुलाकात

Aaj Ka Meen Rashifal 24 October 2026: व्याघात योग से धन का आगमन, सरकारी मान-सम्मान व सीनियर संग खास मुलाकात

Aaj Ka Meen Rashifal 24 October 2026: मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, व्याघात योग से धन लाभ, सरकारी सम्मान, ऑफिस बॉन्डिंग और छात्रों के लिए सटीक भविष्यवाणी. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:32 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 24 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव—आत्मबल, व्यक्तित्व, मानसिक संकल्प, नए विचार व शारीरिक ऊर्जा स्थान) में संचरण कर रहे हैं। लग्न में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आज आपका दृढ़ संकल्प अत्यधिक मजबूत रहेगा और आपके आत्मविश्वास में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी; अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आप कठिन कार्यों को भी सहजता से साध लेंगे।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा आपकी ही राशि मीन में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

रिस्की बिजनेस और सट्टेबाजी से पूरी तरह बनाएं दूरी: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से कारोबारियों को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या किसी भी प्रकार के अत्यधिक जोखिम भरे सौदों में आंख मूंदकर पैसा लगाने से सख्त बचना चाहिए; पूंजी डूबने का बड़ा खतरा रहेगा.

मनचाहा काम न होने से चिड़चिड़ापन, मार्जिन पर तालमेल बिगड़ेगा: व्यापार में मनचाहे परिणाम न मिलने पर आप खुद पर ही नाराज हो सकते हैं, जिससे स्वभाव में उग्रता और चिड़चिड़ापन आ सकता है; इसे तुरंत नियंत्रित करें. फेस्टिव सीजन के दौरान प्रॉफिट मार्जिन को लेकर पार्टी या क्लाइंट्स के साथ तालमेल डगमगा सकता है, इसलिए बातचीत में लचीला रुख अपनाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर गुप्त शत्रुओं से अलर्ट, अतिरिक्त प्रयास जरूरी: कार्यस्थल पर किसी भी ऑफिशियल काम को अत्यधिक जिम्मेदारी और सावधानी से निपटाएं. उन गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु कलीग्स से विशेष रूप से सतर्क रहें जो आपका बना-बनाया काम बिगाड़ने की ताक में रहते हैं. दैनिक रूटीन गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आज आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे.

ग्रहण व विष दोष से वित्तीय मामलों में सतर्कता, झड़प से बचें: दोपहर 03:04 बजे तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष बनने से नौकरीपेशा जातक फाइनेंस और एकाउंट्स से जुड़े मामलों को बहुत बारीकी से जांचें. ऑफिस में किसी सहयोगी या अधिकारी के साथ तीखी झड़प होने की आशंका है, जिससे आपकी मानसिक शांति और सुख-संतोष में गिरावट आ सकती है; संयम बनाए रखें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

दांपत्य में अनबन की आशंका, क्रोध पर रखें काबू: पारिवारिक मोर्चे पर दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर आपसी अनबन हो सकती है; जीवनसाथी पर बेवजह क्रोध करने से बचें और घर की शांति के लिए मौन का सहारा लें.

छात्रों को मानसिक तनाव से बचना होगा: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) पर पढ़ाई के दबाव और ग्रह प्रतिकूलता के कारण मानसिक तनाव हावी रह सकता है; योग और ब्रेक लेकर अध्ययन करें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के चलते सिरदर्द, आंखों में जलन, अनिद्रा और बेचैनी परेशान कर सकती है. भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान को दें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के निमित्त केले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन दान करें. इससे 12वें चंद्रमा और ग्रहण व विष दोष के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे, गुप्त शत्रुओं का शमन होगा और कार्यक्षेत्र व दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
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