Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 23 October 2026: 12वें चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, रिस्की निवेश से बचें, ग्रहण व विष दोष से वर्कस्पेस पर झड़प से बचाव व दांपत्य में संयम

Aaj Ka Meen Rashifal 23 October 2026: 12वें चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, रिस्की निवेश से बचें, ग्रहण व विष दोष से वर्कस्पेस पर झड़प से बचाव व दांपत्य में संयम

Aaj Ka Meen Rashifal 23 October 2026: मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, शेयर मार्केट रिस्क, मार्जिन विवाद, ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से अलर्ट और हेल्थ का सटीक राशिफल. पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:04 बजे तक आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, मानसिक तनाव व गुप्त चिंता स्थान) में रहेंगे, जिसके प्रभाव से कार्यप्रणाली में अपरिपक्वता (Immaturity) या जल्दबाजी के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहेगी. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि में आकर शनि संग युति करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (12वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद दोपहर 03:04 बजे आपकी ही राशि मीन में प्रवेश करेंगे (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

रिस्की बिजनेस और सट्टेबाजी से पूरी तरह बनाएं दूरी: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से कारोबारियों को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या किसी भी प्रकार के अत्यधिक जोखिम भरे सौदों में आंख मूंदकर पैसा लगाने से सख्त बचना चाहिए; पूंजी डूबने का बड़ा खतरा रहेगा.

मनचाहा काम न होने से चिड़चिड़ापन, मार्जिन पर तालमेल बिगड़ेगा: व्यापार में मनचाहे परिणाम न मिलने पर आप खुद पर ही नाराज हो सकते हैं, जिससे स्वभाव में उग्रता और चिड़चिड़ापन आ सकता है; इसे तुरंत नियंत्रित करें. फेस्टिव सीजन के दौरान प्रॉफिट मार्जिन को लेकर पार्टी या क्लाइंट्स के साथ तालमेल डगमगा सकता है, इसलिए बातचीत में लचीला रुख अपनाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर गुप्त शत्रुओं से अलर्ट, अतिरिक्त प्रयास जरूरी: कार्यस्थल पर किसी भी ऑफिशियल काम को अत्यधिक जिम्मेदारी और सावधानी से निपटाएं. उन गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु कलीग्स से विशेष रूप से सतर्क रहें जो आपका बना-बनाया काम बिगाड़ने की ताक में रहते हैं. दैनिक रूटीन गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी आज आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे.

ग्रहण व विष दोष से वित्तीय मामलों में सतर्कता, झड़प से बचें: दोपहर 03:04 बजे तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष बनने से नौकरीपेशा जातक फाइनेंस और एकाउंट्स से जुड़े मामलों को बहुत बारीकी से जांचें. ऑफिस में किसी सहयोगी या अधिकारी के साथ तीखी झड़प होने की आशंका है, जिससे आपकी मानसिक शांति और सुख-संतोष में गिरावट आ सकती है; संयम बनाए रखें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

दांपत्य में अनबन की आशंका, क्रोध पर रखें काबू: पारिवारिक मोर्चे पर दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर आपसी अनबन हो सकती है; जीवनसाथी पर बेवजह क्रोध करने से बचें और घर की शांति के लिए मौन का सहारा लें.

छात्रों को मानसिक तनाव से बचना होगा: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) पर पढ़ाई के दबाव और ग्रह प्रतिकूलता के कारण मानसिक तनाव हावी रह सकता है; योग और ब्रेक लेकर अध्ययन करें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के चलते सिरदर्द, आंखों में जलन, अनिद्रा और बेचैनी परेशान कर सकती है. भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान को दें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के निमित्त केले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन दान करें. इससे 12वें चंद्रमा और ग्रहण व विष दोष के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे, गुप्त शत्रुओं का शमन होगा और कार्यक्षेत्र व दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 October 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत संकल्प, अटके काम बनने से चेहरे पर खुशी व ऑफिस में तारीफ
Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 October 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत संकल्प, अटके काम बनने से चेहरे पर खुशी व ऑफिस में तारीफ
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, फेस्टिवल सेल्स से घटेगा लोन का बोझ व मीटिंग्स में बीतेगा दिन
Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, फेस्टिवल सेल्स से घटेगा लोन का बोझ व मीटिंग्स में बीतेगा दिन
धर्म
Aaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 23 October 2026: सुबह एकादशी का पारण, शाम को शुक्र प्रदोष; जानें दोनों व्रत रखने वालों के लिए नियम
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि, प्रॉपर्टी सौदे का सही समय, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि व वर्कस्पेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि, प्रॉपर्टी सौदे का सही समय, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि व वर्कस्पेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली: फटा नोट लेने से किया मना तो मार दिया थप्पड़, आहत डिलीवरी बॉय ने किया सुसाइड
फटा नोट लेने से किया मना तो मार दिया थप्पड़, आहत डिलीवरी बॉय ने किया सुसाइड
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ट्रेंडिंग
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget