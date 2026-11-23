Aaj Ka Meen Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. धन और वाणी के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपको वित्तीय प्रबंधन में कुछ चुनौतियों का सामना करा सकती है, इसलिए आज बजट और खर्चों को लेकर व्यावहारिक रुख अपनाना बेहद जरूरी होगा.

हालांकि, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान जैसे कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन ग्रह योगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय का माहौल सुधरेगा, कार्यक्षेत्र में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान तेजी से बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Growth & Time Management)

कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यस्तता और प्रगति लेकर आया है. व्यापार के आंतरिक और बाहरी वातावरण में सुधार होने से नए निवेश और मुनाफे में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं. यदि आपने फाइनेंस से जुड़ी कोई नई योजना बनाई है, तो आज उसे शुरू करने के लिए बेहद उत्तम समय है.

हालांकि, व्यापारियों को न केवल धन की बर्बादी रोकने पर ध्यान देना होगा, बल्कि समय के सही उपयोग को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके लिए समय भी उतना ही कीमती है.

करियर और नौकरी (Leadership Roles & Mental Peace)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद सुखद और संतोषजनक रहने वाला है. आपके स्वभाव की अच्छाई और ईमानदारी का आपको पूरा लाभ मिलेगा, साथ ही लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने से गहरी मानसिक शांति महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में आपको अपने जूनियर्स और सहकर्मियों का मार्गदर्शन करने का अवसर मिलेगा, इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्यों की जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है.

अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, तभी आपका उत्साह और ऊर्जा निरंतर बनी रहेगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Spiritual Inclination & Academic Success)

पारिवारिक जीवन में आज घर की मरम्मत या सुधार से जुड़ी कुछ गतिविधियां चलती रहेंगी, साथ ही पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. हालांकि, निजी जीवन में आज आप अपने पार्टनर से थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, जिसे संवाद से कम करने का प्रयास करें.

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में उम्मीद से बढ़कर सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 1

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग पर आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति और रिश्तों में मधुरता के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि विष्णु को पीले या गुलाबी पुष्प, तुलसी दल और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तथा शिवलिंग पर शुद्ध जल व चंदन अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम के समय घर के मंदिर और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है.

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