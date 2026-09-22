गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार

मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार

मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से आय के अनेक स्रोत, बिजनेस यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार! पार्टनर संग यादगार पल. लकी नंबर 7, लकी रंग रेड.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Pisces Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मीन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय में वृद्धि, आय के अनेक स्रोत, इच्छा पूर्ति, उपलब्धियां व व्यावसायिक यात्रा स्थान) में संचार करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर नियमित आय को बढ़ाने और आमदनी के अनेक नए स्रोत विकसित करने में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
कुंभ राशिफल 22 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में दरार का खतरा, भारी लेन-देन में बरतें सावधानी, ऑफिस में बढ़ेगा दबाव
कुंभ राशिफल 22 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में दरार का खतरा, भारी लेन-देन में बरतें सावधानी, ऑफिस में बढ़ेगा दबाव
धर्म
मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें
मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें
धर्म
वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग
वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग
धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए लाभदायक यात्राओं, बड़े सौदों की प्राप्ति और समय प्रबंधन की परीक्षा का रहेगा.

व्यावसायिक यात्रा और बड़ा मुनाफा: बिजनेस के सिलसिले में आज आपकी किसी महत्वपूर्ण यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. अतिगण्ड योग के प्रभाव से इस व्यावसायिक यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ा सौदा (Big Deal) आपके हाथ लग सकता है, जिससे कारोबार में जबर्दस्त आर्थिक मुनाफा प्राप्त होगा और पहले से सोचे हुए सभी जरूरी काम समय पर पूरे होंगे.

समय की अहमियत और फोन कॉल पर नियंत्रण: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने समय के महत्व को गहराई से समझें. फोन पर बातचीत केवल काम से जुड़ी ही करें; गैर-जरूरी गपशप और फिजूल की बातों से दूरी बनाए रखना ही आपके व्यापारिक लाभ को सुरक्षित रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ने, सटीक निर्णयों और अधिकारियों की कृपा पाने का रहेगा.

ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार और बेहतर मैनेजमेंट: अनुकूल ग्रह गोचर का पूरा साथ मिलने से नौकरीपेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में नए अधिकार प्राप्त होंगे. अपने इन बढ़े हुए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए टीम मैनेजमेंट और अनुशासन को शीर्ष स्तर पर बनाए रखें.

सटीक निर्णय व अधिकारियों की संतुष्टि: ऑफिस से जुड़े मामलों में एंप्लॉयड पर्सन द्वारा लिए गए सभी निर्णय पूरी तरह सटीक और सही साबित होंगे. आपकी इस परिपक्व कार्यशैली और तत्परता से उच्चाधिकारी बेहद खुश और संतुष्ट नजर आएंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा: जो युवा प्रशासनिक या सरकारी नौकरी (Government Job) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; समय आपके अनुकूल हो रहा है और मेहनत जल्द रंग लाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता भरने वाला रहेगा.

रोमांस में वृद्धि और यादगार पल: प्रेम जीवन (Love Life) में भरपूर आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने या सुकून भरे पल बिताने की योजना बना सकते हैं, जिससे आज का दिन आपके रिश्ते के लिए बेहद यादगार साबित होगा.

पारिवारिक सौहार्द: घर-परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और परिजन आपकी उपलब्धियों से गौरवान्वित महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से छात्रों में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति का विकास होगा. सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं को नए अध्ययन स्रोतों से लाभ मिलेगा और अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का संचरण शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्तिवान बनाए रखेगा. भागदौड़ और व्यावसायिक यात्रा के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान रह सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. 11वें चंद्रमा के लाभ और भद्र योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद व पीले पुष्प डालकर अभिषेक करें. हनुमान मंदिर में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी, आय के नए स्रोत प्रशस्त होंगे और कार्यक्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
कुंभ राशिफल 22 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में दरार का खतरा, भारी लेन-देन में बरतें सावधानी, ऑफिस में बढ़ेगा दबाव
कुंभ राशिफल 22 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्कों में दरार का खतरा, भारी लेन-देन में बरतें सावधानी, ऑफिस में बढ़ेगा दबाव
धर्म
मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें
मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें
धर्म
वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग
वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा प्रभाव, अतिगण्ड योग से मनचाहे नतीजे, प्रमोशन के प्रबल योग
धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
विश्व
जोहरान ममदानी की ट्रंप से मुलाकात, मीडिया कवरेज पर बोले- हम उनको बुलाएंगे
जोहरान ममदानी की ट्रंप से मुलाकात, मीडिया कवरेज पर बोले- हम उनको बुलाएंगे
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget