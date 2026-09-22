Pisces Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मीन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय में वृद्धि, आय के अनेक स्रोत, इच्छा पूर्ति, उपलब्धियां व व्यावसायिक यात्रा स्थान) में संचार करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर नियमित आय को बढ़ाने और आमदनी के अनेक नए स्रोत विकसित करने में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए लाभदायक यात्राओं, बड़े सौदों की प्राप्ति और समय प्रबंधन की परीक्षा का रहेगा.

व्यावसायिक यात्रा और बड़ा मुनाफा: बिजनेस के सिलसिले में आज आपकी किसी महत्वपूर्ण यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. अतिगण्ड योग के प्रभाव से इस व्यावसायिक यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ा सौदा (Big Deal) आपके हाथ लग सकता है, जिससे कारोबार में जबर्दस्त आर्थिक मुनाफा प्राप्त होगा और पहले से सोचे हुए सभी जरूरी काम समय पर पूरे होंगे.

समय की अहमियत और फोन कॉल पर नियंत्रण: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने समय के महत्व को गहराई से समझें. फोन पर बातचीत केवल काम से जुड़ी ही करें; गैर-जरूरी गपशप और फिजूल की बातों से दूरी बनाए रखना ही आपके व्यापारिक लाभ को सुरक्षित रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ने, सटीक निर्णयों और अधिकारियों की कृपा पाने का रहेगा.

ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार और बेहतर मैनेजमेंट: अनुकूल ग्रह गोचर का पूरा साथ मिलने से नौकरीपेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में नए अधिकार प्राप्त होंगे. अपने इन बढ़े हुए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए टीम मैनेजमेंट और अनुशासन को शीर्ष स्तर पर बनाए रखें.

सटीक निर्णय व अधिकारियों की संतुष्टि: ऑफिस से जुड़े मामलों में एंप्लॉयड पर्सन द्वारा लिए गए सभी निर्णय पूरी तरह सटीक और सही साबित होंगे. आपकी इस परिपक्व कार्यशैली और तत्परता से उच्चाधिकारी बेहद खुश और संतुष्ट नजर आएंगे.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा: जो युवा प्रशासनिक या सरकारी नौकरी (Government Job) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें; समय आपके अनुकूल हो रहा है और मेहनत जल्द रंग लाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता भरने वाला रहेगा.

रोमांस में वृद्धि और यादगार पल: प्रेम जीवन (Love Life) में भरपूर आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने या सुकून भरे पल बिताने की योजना बना सकते हैं, जिससे आज का दिन आपके रिश्ते के लिए बेहद यादगार साबित होगा.

पारिवारिक सौहार्द: घर-परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और परिजन आपकी उपलब्धियों से गौरवान्वित महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से छात्रों में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति का विकास होगा. सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं को नए अध्ययन स्रोतों से लाभ मिलेगा और अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी.

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का संचरण शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्तिवान बनाए रखेगा. भागदौड़ और व्यावसायिक यात्रा के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान रह सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. 11वें चंद्रमा के लाभ और भद्र योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद व पीले पुष्प डालकर अभिषेक करें. हनुमान मंदिर में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी, आय के नए स्रोत प्रशस्त होंगे और कार्यक्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.