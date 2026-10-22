Meen Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, सुदूर यात्रा, गुप्त चिंताएं, बजट नियंत्रण, अलगाव व अप्रत्याशित खर्चे स्थान) में संचरण कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने दैनिक खर्चों को लेकर छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा; बजट में थोड़ी सी भी ढिलाई आपकी आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर सकती है.

इसके साथ ही आज कुंभ राशि में प्रभावी चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष और प्रतिकूल ग्रह गोचर के चलते व्यावसायिक व कार्यक्षेत्रीय मोर्चे पर विशेष धैर्य, शांति और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए आय और व्यय के बीच संतुलन साधने, नकारात्मक परिस्थितियों में हल तलाशने और नकदी बचाने का रहेगा.

खर्चों की अधिकता, परिस्थितियां नहीं हैं ज्यादा अनुकूल: ग्रह गोचर के प्रभाव से आज बिजनेस में आमदनी होने के साथ-साथ अप्रत्याशित खर्चों की भी भारी अधिकता बनी रहेगी; व्यावसायिक दृष्टिकोण से फिलहाल परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही हैं, इसलिए विस्तार की योजनाएं टालें.

परेशान होने के बजाय शांति से ढूंढें सटीक हल: बिज़नेस में वर्तमान में चल रही मंदी या नकारात्मक परिस्थितियों को देखकर व्यर्थ में घबराने या परेशान होने के बजाय शांत दिमाग से व्यावहारिक हल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है; धैर्य ही आपको इस दौर से बाहर निकालेगा.

बजट का रखें कड़ा अनुशासन: 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से गैर-जरूरी मदों में धन का अपव्यय हो सकता है, इसलिए हर छोटे-बड़े लेन-देन का हिसाब रखें.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन ग्रहण दोष के चलते गलतियों से बचने, ऑफिस स्ट्रेस को स्वभाव पर हावी न होने देने और विरोधियों के सामने शांत रहने का रहेगा.

ग्रहण दोष से कार्य पर फोकस में कमी, हो सकती हैं गलतियां: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव के कारण नौकरीपेशा लोग आज ऑफिस में अपने आधिकारिक काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे; ध्यान भटकने से कामकाज में कुछ गंभीर गलतियां या चूक होने की आशंका है, इसलिए काम को दोबारा जांचें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मित्र की गलत सलाह से न हों भ्रमित: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को किसी नजदीकी मित्र या सहयोगी की गलत, अधकचरी सलाह भ्रमित (Confused) कर सकती है; किसी की बातों में आने से पहले तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य करें.

ऑफिस स्ट्रेस से स्वभाव न बिगाड़ें, विरोधी रहेंगे हावी: वर्कस्पेस पर गुप्त विरोधियों के हावी होने के कारण आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा; कार्यस्थल की परेशानियां और स्ट्रेस आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है. खुद को पूरी तरह कूल रखें, शांति धारण करें और अपने बेस्ट फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल नाराज न करें, क्योंकि वे ही आपकी असली ताकत हैं.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा रिश्तों को सुदृढ़ बनाने और अपनों के महत्व को समझने का सुंदर संदेश दे रहा है.

परिवार के रिश्तों को मजबूत करने में लगाएं ऊर्जा: आज आप पूरे समर्पण के साथ अपने घर-परिवार के आपसी संबंधों को मजबूत करने में लगे रहेंगे; जीवन में हर मोड़ पर आपका निःस्वार्थ साथ देने वाले लोग अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें समय और सम्मान दें.

प्रतियोगी छात्र हो जाएं सजग, बार-बार करें रिवीजन: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आगामी एग्जाम्स को लेकर अभी से पूरी तरह सजग और गंभीर हो जाएं; लापरवाही बरतने पर परिणाम विपरीत प्राप्त हो सकता है, इसलिए बेहतर रिजल्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बार-बार रिवीजन करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है. खान-पान हल्का रखें, पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत आराधना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और पीला चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' तथा राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. गाय को आटे की लोई में हल्दी और गुड़ रखकर खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के दान करें.

इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से उपजे फिजूलखर्च नियंत्रित होंगे, ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में होने वाली गलतियों से बचाव होगा, विरोधियों का प्रभाव शांत होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.