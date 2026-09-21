21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय में वृद्धि, उपलब्धियां, नए क्लाइंट्स व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे. 11वें भाव का चंद्रमा आपकी प्रतिभा को पहचान दिलाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और लंबे समय से अटके कार्यों को गति प्रदान करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा; कोई नया बड़ा क्लाइंट या प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या कोई बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारी बढ़ने के प्रबल संकेत हैं. आपकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग व समर्थन मिलेगा, जिससे दिनभर के सभी निर्धारित कार्य तय समय पर निर्विघ्न पूरे होंगे.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक प्रतिभा और कार्यकुशलता को खूब मान-सम्मान व पहचान मिलेगी. आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलेगी. विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों, शिक्षण, मीडिया और कंसल्टेंसी (सलाहकारिता) से जुड़े लोगों के लिए समय असाधारण रूप से सकारात्मक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल है; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुखद परिणाम और सफलता प्राप्त होगी.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

घर-परिवार का माहौल अधिकतर अनुकूल और शांत रहेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात को लेकर सदस्यों के बीच गलतफहमी उभरने की आशंका बनी रहेगी. ऐसे में अत्यधिक भावुक होकर कोई भी पारिवारिक निर्णय लेने से बचें और दूसरों की समस्याओं को व्यर्थ में अपने ऊपर हावी न होने दें. परिवार के सभी सदस्यों से खुलकर और स्पष्ट संवाद बनाए रखें, इससे हर स्थिति सहजता से संभल जाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार और मजबूती देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुका या अटका हुआ भुगतान (Payment) वापस मिलने से बड़ी मानसिक राहत मिलेगी और आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं. किए गए पुराने निवेश अच्छा मुनाफा देंगे, किंतु भावनाओं में बहकर कहीं भी पूंजी लगाने के बजाय लंबी अवधि की सुरक्षित योजनाओं पर ध्यान दें; बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे निवेश से बचें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. फिर भी अत्यधिक सोचने, भावनात्मक तनाव लेने और अनियमित नींद की आदतों से बचना आपके लिए जरूरी है. मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान (Meditation) और प्राणायाम का सहारा लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और भोजन में सुपाच्य व पौष्टिक चीजों को प्राथमिकता दें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां और गहरा जुड़ाव बढ़ेगा. आपका पार्टनर आपकी व्यस्तता और भावनाओं को भली-भांति समझेगा और हर मोड़ पर पूरा सहयोग देगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. वैवाहिक जीवन में भरपूर प्रेम, समझदारी और सामंजस्य बना रहेगा; दोनों साथ मिलकर भविष्य की सुखद योजनाओं पर विचार करेंगे.

लकी अंक: 3

लकी रंग: गुलाबी (Pink)

आज का उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को पीली वस्तु (चने की दाल, केला या पीले वस्त्र) का दान करें. इससे दिनभर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, करियर में तरक्की मिलेगी और धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

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