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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 21 सितंबर 2026: बड़ा प्रोजेक्ट या नया क्लाइंट मिलने के योग, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पद, अटका धन देगा राहत

आज का मीन राशिफल 21 सितंबर 2026: बड़ा प्रोजेक्ट या नया क्लाइंट मिलने के योग, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा पद, अटका धन देगा राहत

मीन राशिफल 21 सितंबर 2026: बड़ा प्रोजेक्ट या नया क्लाइंट मिलने के योग, नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अटका धन मिलेगा, दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम. लकी नंबर 3, लकी रंग गुलाबी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 07:14 AM (IST)
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21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय में वृद्धि, उपलब्धियां, नए क्लाइंट्स व इच्छा पूर्ति स्थान) में संचार करेंगे. 11वें भाव का चंद्रमा आपकी प्रतिभा को पहचान दिलाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और लंबे समय से अटके कार्यों को गति प्रदान करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा; कोई नया बड़ा क्लाइंट या प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या कोई बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारी बढ़ने के प्रबल संकेत हैं. आपकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग व समर्थन मिलेगा, जिससे दिनभर के सभी निर्धारित कार्य तय समय पर निर्विघ्न पूरे होंगे.

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करियर और शिक्षा (Career & Education)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक प्रतिभा और कार्यकुशलता को खूब मान-सम्मान व पहचान मिलेगी. आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलेगी. विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों, शिक्षण, मीडिया और कंसल्टेंसी (सलाहकारिता) से जुड़े लोगों के लिए समय असाधारण रूप से सकारात्मक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल है; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुखद परिणाम और सफलता प्राप्त होगी.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

घर-परिवार का माहौल अधिकतर अनुकूल और शांत रहेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात को लेकर सदस्यों के बीच गलतफहमी उभरने की आशंका बनी रहेगी. ऐसे में अत्यधिक भावुक होकर कोई भी पारिवारिक निर्णय लेने से बचें और दूसरों की समस्याओं को व्यर्थ में अपने ऊपर हावी न होने दें. परिवार के सभी सदस्यों से खुलकर और स्पष्ट संवाद बनाए रखें, इससे हर स्थिति सहजता से संभल जाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार और मजबूती देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुका या अटका हुआ भुगतान (Payment) वापस मिलने से बड़ी मानसिक राहत मिलेगी और आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं. किए गए पुराने निवेश अच्छा मुनाफा देंगे, किंतु भावनाओं में बहकर कहीं भी पूंजी लगाने के बजाय लंबी अवधि की सुरक्षित योजनाओं पर ध्यान दें; बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे निवेश से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. फिर भी अत्यधिक सोचने, भावनात्मक तनाव लेने और अनियमित नींद की आदतों से बचना आपके लिए जरूरी है. मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान (Meditation) और प्राणायाम का सहारा लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और भोजन में सुपाच्य व पौष्टिक चीजों को प्राथमिकता दें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां और गहरा जुड़ाव बढ़ेगा. आपका पार्टनर आपकी व्यस्तता और भावनाओं को भली-भांति समझेगा और हर मोड़ पर पूरा सहयोग देगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. वैवाहिक जीवन में भरपूर प्रेम, समझदारी और सामंजस्य बना रहेगा; दोनों साथ मिलकर भविष्य की सुखद योजनाओं पर विचार करेंगे.

लकी अंक: 3

लकी रंग: गुलाबी (Pink)

आज का उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को पीली वस्तु (चने की दाल, केला या पीले वस्त्र) का दान करें. इससे दिनभर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, करियर में तरक्की मिलेगी और धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:14 AM (IST)
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