Aaj Ka Meen Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जॉब प्रोफाइल, पिता, अधिकार, राजनीतिक संपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी वर्तमान जॉब प्रोफाइल में आने वाला कोई सकारात्मक बदलाव आपके करियर के लिए अत्यंत लाभकारी और फलदायी सिद्ध होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बंपर ऑर्डर्स की प्राप्ति, सफल बिजनेस मीटिंग्स और अनुभवी व्यक्तियों की मदद से नए आयाम छूने का रहेगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से व्यवसाय में आपको कुछ बेहतरीन और भारी मुनाफे वाले ऑर्डर्स हासिल होंगे. आज आयोजित की गई कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग (Business Meeting) शत-प्रतिशत सफल रहेगी, जिसकी खुशी आपके चेहरे की चमक और रंगत को देखते ही बयां करेगी. किसी अनुभवी या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और समय पर मिली मदद आपके व्यवसाय को एक नई और लाभकारी दिशा प्रदान करेगी, जिससे बाजार में आपकी साख बढ़ेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टारगेट पूरा करने, प्रोजेक्ट्स की निर्विघ्न समाप्ति और टीम भावना को आगे रखने का रहेगा. यद्यपि कार्य का अतिरिक्त भार एंप्लॉयड पर्सन को शुरुआत में कुछ परेशान और मानसिक रूप से व्यस्त कर सकता है, लेकिन आप अपनी असाधारण सूझबूझ और चतुराई से इससे बाहर निकलने का सटीक रास्ता खोज ही लेंगे. संडे (Sunday) के दिन भी सक्रिय रहकर एंप्लॉयड पर्सन अपने निर्धारित कार्य लक्ष्यों (Targets) को अचीव करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. अनुकूल ग्रह गोचर का साथ मिलने से आपके सभी अटके हुए प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएंगे; इस बड़ी सफलता का श्रेय केवल अपने पास रखने के बजाय अपनी पूरी टीम को देना बिल्कुल न भूलें, इससे सहयोगियों का विश्वास मजबूत होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण घर-बाहर चहुंओर प्रसन्नता और सप्ताहांत के सुखद पलों का संकेत दे रहा है. घर और बाहर दोनों जगह हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा और सभी परिजनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा; बस आपको अपने भीतर के आलस्य और प्रमाद को त्यागना होगा. प्रेम जीवन (Love Life) में मधुरता रहेगी और अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ बाहर घूमने या डिनर पर जाने का सुंदर मन बनेगा, जिससे रिश्ता और गहरा होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन परिवार में खुशियां बिखेरने और मानसिक शांति पाने का रहेगा. रविवार की छुट्टी होने के कारण छात्रों की चुलबुली व सकारात्मक ऊर्जा से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा. छात्रों और युवाओं को अपने मन के उलझे विचारों को सुलझाने और बेहतर मानसिक-शारीरिक सेहत बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह और कर्मठता बनी रहेगी. हालांकि, कार्यभार की अधिकता और भागदौड़ के कारण हल्की शारीरिक थकान रह सकती है. विचारों की स्पष्टता और फिटनेस के लिए योग व प्राणायाम अनिवार्य रूप से करें. रविवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं और अपनी दिनचर्या में आलस्य को बिल्कुल स्थान न दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत, रोली और गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. 10वें चंद्रमा के कर्मफल और भद्र योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या अन्न का दान करें; इससे सौभाग्य योग से व्यवसाय में बेहतरीन ऑर्डर्स मिलेंगे, जॉब प्रोफाइल में बदलाव से तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा, प्रोजेक्ट्स बिना बाधा पूरे होंगे और परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी.

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